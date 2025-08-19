527 valtuutettua ja varavaltuutettua ei ole ilmoittanut vaalirahoitustaan – määräaika meni jo
Vaalirahoitusilmoitukset kevään alue- ja kuntavaaleista piti lain mukaan tehdä viimeistään kesäkuun puolivälissä. Myöhästyneitä uhkaa 7 000 euron sakko.
527 alue- ja kuntavaltuutettua ja varavaltuutettua ei vielä ole tehnyt ilmoitusta vaalirahoituksestaan. Lain mukaan vaalirahoitusilmoitus oli tehtävä Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) 16.6.2025 mennessä.
Eniten ilmoituksia puuttuu Varsinais-Suomen ja Satakunnan hyvinvointialueelta. Kunnista eniten ilmoituksia puuttuu Padasjoelta ja Kemiönsaarelta. Ajantasainen tieto henkilöistä, jotka eivät ole tehneet vaalirahoitusilmoitusta, on esillä vaalirahoitus.fi-sivustolla.
”Se, ettei kaikkia rahoitusilmoituksia tehdä määräaikaan mennessä, on toistuva ilmiö vaaleissa. Olemme huolissamme, jos poliitikot eivät pidä vaalirahoituksen avoimuutta tarpeeksi tärkeänä asiana”, VTV:n johtava tilintarkastaja Pontus Londen sanoo.
Tarkastusvirasto on kesän aikana ollut yhteydessä henkilöihin, joilta ilmoitus puuttuu, lähettämällä näille kahdesti kehotuksen tehdä ilmoitus. Viimeisimmässä kehotuksessa vaalirahoitusilmoitus pyydetään tekemään elokuun loppuun mennessä. Jos ilmoituksia ei saada, VTV käynnistää syyskuun alussa uhkasakkoprosessin, jossa ilmoitusvelvollista vaaditaan tekemään vaalirahoitusilmoitus 7 000 euron sakon uhalla. Uhkasakkoprosessi keskeytyy heti, kun ilmoitus on tehty.
Ilmoitus tehdään ensisijaisesti vaalirahoitusvalvonnan asiointipalvelussa, ja se on tehtävä, vaikka vaalirahoitusta ei olisi ollut. Myöskään ennakkoilmoitus ei korvaa varsinaista ilmoitusta. Vaalirahoitusilmoituksissa alue- ja kuntapoliitikot raportoivat vaalikampanjansa lopullisen rahoituksen ja kulut sekä tiedot, keneltä tai miltä tahoilta rahoitus kampanjaan on saatu.
Alue- ja kuntavaalit pidettiin huhtikuussa 2025 ensimmäistä kertaa samanaikaisesti. Moni alue- tai kuntavaltuutetuksi tai varavaltuutetuksi päässyt oli ehdolla molemmissa vaaleissa. Tällöin henkilön on tehtävä yksi ilmoitus, joka sisältää tiedot molempien vaalien vaalirahoituksesta – myös silloin, jos henkilö on päässyt läpi vain jommassa kummassa vaalissa.
Pontus LondenJohtava tilintarkastaja, ledande redovisningsrevisorPuh:040 733 9758etunimi.sukunimi@vtv.fi
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti lakeja ja sääntöjä noudattaen. Lisäksi VTV tukee toiminnallaan läpinäkyvää päätöksentekoa ja demokratiaa.
VTV tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valvoo finanssipolitiikkaa, puolue- ja vaalirahoitusta ja avoimuusrekisterin käyttöä. VTV on ylin riippumaton tarkastusviranomainen. Se toimii eduskunnan yhteydessä, ja sen asema ja tehtävät on säädetty perustuslaissa.
Statens revisionsverk säkerställer att statens tillgångar används i enlighet med riksdagens beslut, effektivt och med efterlevnad av lagar och regler. Med sin verksamhet stödjer revisionsverket dessutom ett transparent be-slutsfattande och demokrati.
Revisionsverket granskar lagligheten och ändamålsenligheten i skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspo-litiken och användningen av öppenhetsregistret samt utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Revis-ionsverket är den högsta oberoende revisionsmyndigheten. Revisionsverket fungerar i anslutning till riksdagen och dess ställning och uppgifter föreskrivs i grundlagen.
