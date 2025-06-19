Anna-Carin Ingemansson nimitetty Adven-konsernin henkilöstöjohtajaksi
Anna-Carin Ingemansson on nimitetty Adven-konsernin henkilöstöjohtajaksi (SVP, People & Culture). Hän työskentelee Advenin Tukholman toimistosta käsin ja vastaa People & Culture -strategian sekä -konsernitoiminnon johtamisesta ja kehittämisestä koko organisaatiossa.
Tehtävä on keskeinen osa Advenin strategista kasvumatkaa. Yhtiön jatkaessa kasvuaan ja lisätessään vaikuttavuuttaan Ingemanssonilla on ratkaiseva rooli People & Culture -strategian edistämisessä sekä osallistavan ja korkeaan suoritustasoon kannustavan organisaatiokulttuurin rakentamisessa tiiviissä yhteistyössä kaikkien liiketoimintayksiköiden kanssa.
Anna-Carin siirtyy Advenille Caverionilta, jossa hän toimi aiemmin HR Director -roolissa. Ennen tätä hän on työskennellyt henkilöstöjohtamisen johtotehtävissä mm. Polygonilla ja Eltel Networksilla.
”Olen erittäin iloinen voidessani toivottaa Anna-Carinin tervetulleeksi Advenille ja konsernijohtoryhmäämme. Hän tuo mukanaan arvokasta kokemusta sekä syvän intohimon ihmisiin, organisaatiokulttuuriin ja johtamiseen – ajankohtana, jolloin meillä on edessämme innostavaa kasvua ja uusia mahdollisuuksia. Hänen panoksensa on ratkaiseva, kun rakennamme Advenista parasta tulevaisuuden versiota”, sanoo Adven-konsernin toimitusjohtaja Jonas Sjölander.
Anna-Carinilla on myös keskeinen rooli työnantajabrändin kehittämisessä ja vahvistamisessa, jotta Adven säilyttää asemansa haluttuna työnantajana. Lisäksi hän tukee johtamisen ja osaamisen kehittämistä pitkän aikavälin menestyksen varmistamiseksi sekä luotsaa osaamisen kehittämistä konsernin kasvutavoitteiden mukaisesti.
”On suuri ilo ja kunnia päästä mukaan yritykseen, joka on sitoutunut tarjoamaan kestäviä energiaratkaisuja teollisuudelle ja paikallisille yhteisöille. On inspiroivaa saada vastuu henkilöstöagendan johtamisesta, olla mukana rakentamassa jatkuvan kehityksen kulttuuria sekä antaa työntekijöillemme mahdollisuus tehdä merkityksellistä työtä ja tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa”, sanoo Anna-Carin Ingemansson.
Anna-Carin aloitti tehtävässään elokuun alussa ja liittyi samalla osaksi Advenin konsernijohtoryhmää.
Yhteyshenkilöt
Mia Sipilä-HeikuraSVP, Sustainability, Marketing and CommunicationsAdven GroupPuh:+358 40 868 1515mia.sipila-heikura@adven.com
Tim KarikePublic Relations & MarCom ManagerAdven GroupPuh:+358 50 574 5204tim.karike@adven.com
Kuvat
Adven on dynaaminen energiakonserni, jonka päämääränä on edistää energiasiirtymää kehittämällä kestäviä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaiden, kuntien ja toimittajien kanssa. 600 työntekijäämme tarjoavat kotitalouksille ja yrityksille kaukolämpöön ja geoenergiaan perustuvaa lämmitystä sekä teollisuudelle resurssitehokkuutta edistäviä höyryntuotannon, lämmityksen, jäähdytyksen ja infrastruktuurin palveluja. Meillä on yli 50 vuoden pitkä ja vankka kokemus alalta. Vastaamme yli 350 laitoksen toiminnasta Euroopassa, ja kokonaisenergiantuotantomme on 5,6 TWh. Liikevaihtomme on 409 miljoonaa euroa ja taseemme loppusumma 1437 miljoonaa euroa.
Yhdessä kohti mahdollisuuksien tulevaisuutta, adven.com
