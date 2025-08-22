Helsingin yliopisto

Tarpeeton hoito kuormittaa terveydenhuoltoa, mutta sitä voidaan vähentää

22.8.2025 10:13:35 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote

Tarpeeton ja vähähyötyinen hoito on merkittävä ongelma terveydenhuollossa. Etenkin palautejärjestelmät ja potilaiden informointi hoidon haitoista kannattaa huomioida sen karsimista suunniteltaessa.

Kun lääkäri ja potilas kohtaavat vastaanotolla, molemmilla on tarve löytää hoitokeinoja, silloinkin kun sille ei olisi tarvetta.

- Noin 20-30 % terveydenhuollon resursseista käytetään tarpeettomaan hoitoon. Tarpeeton hoito voi aiheuttaa potilaille terveyshaittoja ja kustannuksia. Samalla terveydenhuollon resurssit ovat pois potilailta, joilla on suurempi hoidontarve, aiheesta väittelevä LL Aleksi Raudasoja kertoo.

Tarpeetonta hoitoa on vaikea tunnistaa

Raudasojan väitöstutkimuksessa havaittiin, että perusterveydenhuollon lääkäreistä yli 80 % arvioi ylihoidon ja ylidiagnostiikan vähintään kohtalaiseksi ongelmaksi terveydenhuollossa. Tärkeimmiksi esteiksi tarpeettoman hoidon karsimiselle lääkärit kokivat ajan puutteen, virheiden pelon ja potilaisiin liittyvät tekijät kuten potilaiden toiveet.

- Havaitsimme, että lääkäreiden palautejärjestelmät yhdistettynä koulutukseen vähensivät tarpeettoman hoidon käyttöä noin 23 %. Potilaiden informointi yhdistettynä muihin interventioihin johti 30–35 % tarpeettoman hoidon vähenemiseen, Raudasoja avaa.

Myös potilaan kannattaa ottaa tarpeettomat hoidot puheeksi

Potilaita olisi tärkeää kannustaa kysymään hoitojen tarpeellisuudesta.

- Vastaanotolla kannattaa kysyä lääkäriltä, mitkä ovat hoidosta mahdollisesti saatavat hyödyt ja haitat, ja mitä tapahtuu, jos asialle ei tehdä mitään. Turhat hoidot ja niistä mahdollisesti syntyvät haitat ja kustannukset eivät ole potilaankaan etu, Raudasoja painottaa.

Suomalaisessa terveydenhuollossa on merkittäviä kustannuspaineita. Väestön ikääntyessä tilanne todennäköisesti vielä vaikeutuu. Raudasoja korostaa, että keinot tarpeettoman hoidon karsimiseksi ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta terveydenhuollon rajalliset resurssit voidaan kohdentaa tulevaisuudessa järkevästi. 

Aleksi Raudasoja väittelee 29.8.2025 kello 13 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "De-implementation of low-value care". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Haartman instituutti, Sali 1, Haartmaninkatu 3.

Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja usealla muulla paikkakunnalla Suomessa. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Helsingin yliopisto on perustettu vuonna 1640.

