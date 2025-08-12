Suomen Vahvin Oy

Markku Suonenvirta voimamiesurheilun kunniagalleriaan Hall of Fameen

23.8.2025 15:15:00 EEST | Suomen Vahvin Oy | Tiedote

Suonenvirtaa aiemmin kunniagalleriaan on nimetty Ilkka Nummisto ja Riku Kiri.    

Markku Suonenvirta poseeraa ylpeänä poikansa Samulin rinnalla tuomaritehtävien lomassa. Voimailu on vahva osa koko perheen elämää. Samuli Suonenvirta on kasvanut isänsä rinnalla vahvaksi osaksi suomalaista voimailuyhteisöä.
Suomalaisen voimailun ja strongman-lajien pioneeri Markku Suonenvirta, 70, on nimetty voimamiesurheilun kunniagalleriaan, Hall of Fameen. 

Vuonna 1955 syntynyt Suonenvirta voitti Suomen Vahvin Mies -tittelin vuonna 1989 ja sijoittui 1980–1990-luvuilla useasti kärkikolmikkoon. 

Suonenvirta kilpaili muun muassa World’s Strongest Man 1991 -finaalissa sekä saavutti pronssia Euroopan Vahvin Mies 1992 -kisassa.

Kilpailu-uransa jälkeen Suonenvirta omistautui lajin kehittämiselle Suomessa.

Hän toimi vuosikymmenten ajan yhdessä Ilkka Nummiston kanssa Suomen Vahvin Mies -kilpailun järjestäjänä tuoden lajia valtakunnalliseen tietoisuuteen ja kasvattaen sen arvostusta.

Vuodesta 2024 hän on toiminut mentorina uudelle Suomen Vahvin -kilpailun järjestäjäsukupolvelle.

"Markku on lajin uranuurtajana, kilpailijana ja pitkäaikaisena organisaattorina ollut ratkaisevassa roolissa, kun vahvamiesurheilua on vakiinnutettu Suomeen", sanoo Suomen Vahvin Mies Oy:n puheenjohtaja Jarkko Mehtälä.

Markku Suonenvirran nimitys julkistettiin Suomen Vahvin -finaalien yhteydessä Uudessakaupungissa lauantaina 23.8.2025. 

Valinnan teki viisihenkinen komitea, johon kuuluvat Jarkko Mehtälän ohella entinen kansainvälisen tason voimamies ja pitkäaikainen lajipioneeri Ilkka Kinnunen, kirjailija ja tuottaja Timo Kangasluoma, Helsingin Sanomien toimittaja Ari Pusa ja Iltalehden urheilun uutispäällikkö Riku Korkki.

Suomalaisen voimamiesurheilun Hall of Fame

  • 2022: Ilkka Nummisto
  • 2023: Riku Kiri
  • 2025: Markku Suonenvirta

Suomen Vahvin Oy jatkaa vuonna 1987 perustetun Suomen Vahvin Mies -yhdistyksen jalanjäljissä ja järjestää Suomen Vahvin Mies/Nainen -kilpailuja sekä muita tapahtumia. Lisäksi yhtiö haluaa edistää voimamiesurheilua sekä kannustaa erityisesti nuoria liikunnan pariin.

