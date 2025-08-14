Kolunkosken sillan korjaustyöt alkavat Ähtärissä, silta suljettu syyskuussa 2025
ELY-keskus yhdessä MPV-Infrarakenne Oy:n kanssa tekee Kolunkosken sillan korjaustöitä tiellä 17281. Korjaustyöt alkavat viikolla 36 ja valmistuvat 26.9.2025 mennessä. Työn aikana silta on suljettu sekä ajoneuvo- että kevyeltä liikenteeltä ajalla 1.9.–26.9.2025. Väliaikainen kiertotie ohjataan tien 68 kautta.
Kolunkosken sillan korjaus tukee alueellista liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.
Etelä-Pohjanmaan ELY:n alueella on yhteensä 1383 kpl siltoja, joista 66 kpl on huonokuntoisia ja 12 kpl erittäin huonokuntoisia kuntoluokitusmallin mukaan.
Yhteyshenkilöt
Johannes Herrala
Työmaapäällikkö, MPV-Infrarakenne Oy Länsi-Suomi
Puh. 040 6125679


Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15
0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

