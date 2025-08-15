EK:n dataikkuna: Vihreän siirtymän investoinnit etenevät tänä vuonna odotettuakin paremmin – yli 10 miljardin hankkeet maaliin
Puhtaaseen energiaan perustuvia investointihankkeita on saatu vuonna 2025 valmiiksi jo 4,2 miljardin euron arvosta. Koko vuoden aikana maaliin odotetaan saatavan yli 10 miljardin hankkeet eli lähes 2 miljardia aiemmin arvioitua enemmän. Talouden kasvukäänne on vihdoin orastamassa ja siksi investointien etenemistä ei pidä vaarantaa tuulivoiman uusilla etäisyysrajoituksilla tai energiaverojen korotuksilla.
EK:n ylläpitämän dataikkunan mukaan vihreän siirtymän investoinnit jatkavat kasvuaan Suomessa. Hankevolyymi ylsi heinäkuun lopussa jo yli 307 miljardiin euroon. Yksittäisiä hankkeita on eri puolilla Suomea vireillä yli 1100.
Uusien hankkeiden määrä ylittänyt jo elokuussa koko viime vuoden tason
Aivan uusia investointihankkeita on vuoden 2025 aikana julkistettu yli 170 kappaletta, yhteensä lähes 21 miljardin euron arvosta.
Nyt ollaan vahvassa vedossa, arvioi EK:n asiantuntija Janne Peljo:
”Uusien hankkeiden euromääräinen summa ylittää jo tässä vaiheessa vuotta koko viime vuoden toteuman (14,1 miljardia euroa vuonna 2024). Uudet hankkeet liittyvät eritoten datakeskuksiin, aurinkovoimaan ja energiavarastoihin sekä tehdasteollisuuteen. Euromääräisesti suurimpina kategorioina erottuvat datakeskukset ja vetyhankkeet.”
Varsinaiseen investointipäätösvaiheeseen edenneiden hankkeiden määrä on kasvanut kuluvan vuoden aikana 3,0 miljardilla eurolla. Tänä vuonna valmistuneiden investointien arvo on 4,2 miljardia euroa. Ennakkoarvion mukaan koko vuoden aikana maaliin tultaisiin saamaan yli 10 miljardin euron investoinnit, missä on lähes 2 miljardin lisäys alkuvuoden arvioon nähden.
Kaiken kaikkiaan investointipäätöksiä on tehty 14,9 miljardilla eurolla ja valmistuneita hankkeita on 22,3 miljardin euron arvosta.
Suomen haasteena on aiemmin ollut epäsuhta puhdasta energia tuottavien ja sitä käyttävien hankkeiden välillä; energian tuotantoinvestointeja on ollut valmisteilla huomattavasti energiaa käyttäviä investointeja enemmän. Nyt tilanne on Janne Peljon mukaan hiljalleen muuttumassa:
”Tänä vuonna painopiste on liikkunut tasapainoisempaan suuntaan: energiaa käyttäviä investointeja on koko hankekannassa nyt jo 28 prosenttia, kun alkuvuodesta osuus oli 23 prosenttia.”
Puhtaan energian investoinnit ovat avain talouden kasvuun
Puhtaaseen energiaan perustuva kasvupotentiaali on Suomen talouden kirkkaimpia valopilkkuja. Nyt on välttämätöntä onnistua siihen liittyvien investointien edistämisessä ja vauhdittamisessa, korostaa EK:n vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen:
”Hallituksen päätökset investointiluvituksen vauhdittamisesta, vihreän siirtymän investointikannusteista sekä energiainfrastruktuuriin panostamisesta ovat tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan.”
”Sen sijaan tuulivoimarakentamisen vaikeuttaminen uusilla tiukoilla etäisyysvaatimuksilla vesittäisi puhtaan teollisuuden kasvunäkymiä kriittisellä hetkellä, juuri kun orastava kasvu on käynnistymässä. Samoin ehdotetut äkilliset veromuutokset datakeskusten ja kaivosten verotukseen olisivat myrkkyä paitsi näiden sektoreiden investoinneille ja kasvunäkymille, myös laajemmin Suomen uskottavuudelle vakaana investointiympäristönä.”
Energia- ja ilmastostrategian tuettava vuoden 2035 tavoitetta
Investointien houkuttelussa Suomen valttina on ollut vakaa politiikkaympäristö ja ilmastotavoitteiden kunnianhimo. Näistä on Heinosen mukaan tärkeää pitää kiinni myös hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa, jota tänä syksynä viimeistellään:
”Hallituksen tulee löytää toimia, joilla Suomi etenee johdonmukaisesti ja ennakoitavasti kohti vuoden 2035 ilmastotavoitetta. Tällä edelläkävijyydellä tuemme puhtaan energian investointien ja niihin liittyvän huomattavan talouskasvun toteutumista.”
Vihreiden investointien dataikkuna:
www.ek.fi/dataikkuna
Dataikkunan tulosinfon graafit 20.8.2025
https://ek.fi/wp-content/uploads/2025/08/250820_Dataikkuna_mediainfo.pdf
Lisätiedot:
vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen, puh. 040 550 6982
johtava asiantuntija Janne Peljo, puh. 040 528 5754
Yhteyshenkilöt
Satu ToivonenTiedottaja
Yrittäjyys, elinkeinopolitiikka
Energia, ilmasto, liikenne, ympäristö
EU-asiat, Brysselin toimisto
Kauppapolitiikka, kansainvälistyminen
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän keskusliitto EK
MEDIAKUTSU 20.8. Dataikkunan uudet luvut – vihreät investoinnit siirtymässä suunnittelupöydältä toteutukseen15.8.2025 12:30:00 EEST | Kutsu
MEDIAINFO: Dataikkunan uudet luvut – vihreät investoinnit siirtymässä suunnittelupöydältä toteutukseen ke 20.8. klo 12 – 12.45 (Teams) Hyvä toimittaja / toimitus Puhtaaseen energiaan perustuva investointiaalto etenee Suomessa nyt lupaavasti. Viime vuoden euromääräiset kokonaisluvut on ylitetty tänä vuonna jo elokuuhun 2025 mennessä, koskien sekä uusia hankejulkistuksia että maaliin saatuja valmistuvia investointeja. Uutta on se, että puhdasta energiaa käyttävien teollisuushankkeiden suhteellinen osuus on kasvussa – datakeskusten ohella kasvussa ovat myös vetyhankkeet ja sähkövarastot. Dataikkunan investointinäkymä on nyt erityisen ajankohtainen – Suomessa orastaa talouden kasvukäänne samaan aikaan kun hallitus valmistelee energia- ja ilmastopolitiikan ohjauskeinoja ja myös pitkän aikajänteen strategiaa. Tervetuloa kuulemaan dataikkunan uudet luvut ja kuulemaan EK:n johtopäätöksiä niiden pohjalta. Äänessä ovat johtava asiantuntija Janne Peljo sekä vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen. I
Lauri Veijalainen vetämään EK:n Ukraina-vientihanketta13.8.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Lauri Veijalainen aloittaa Elinkeinoelämän keskusliiton Pro Ukraina -hankkeen projektijohtajana 25.8. Hankkeen tavoitteena on saada yli 200 suomalaisyritystä mukaan Ukrainan jälleenrakennukseen. Uransa aikana Lauri Veijalainen (57) on ollut avaamassa Suomen ovia Ukrainaan toimiessaan East Office of Finnish Industriesin toimitusjohtajana ja työskennellessään Suomen Kiovan-suurlähetystössä. Hän on ollut myös käynnistämässä Ikean Ukrainan toimintoja. Toimitusjohtajakokemusta Veijalaisella on Stockmannilta ja viimeksi Indoor Groupilta. EK:ssa Lauri Veijalaisen tehtävänä on käynnistää suomalaisen yrityskentän laajamittainen osallistuminen Ukrainan jälleenrakentamiseen: Pro Ukraina -hankkeen tavoitteena on saada vähintään 200 suomalaisyritystä aloittamaan vientitoiminta Ukrainaan seuraavan kahden vuoden aikana. Samalla rakennetaan Suomen vienninedistämisen uutta toimintamallia tiiviissä yhteistyössä ulkoministeriön ja muiden Team Finland -toimijoiden kanssa. Veijalainen panostaa eritoten Suo
EK:n Suhdannebarometri: Alkukesän suhdannekuva jäi vaisuksi – teollisuudessa odotuksia kasvusta28.7.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
EK:n heinäkuun Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdannekehitys on ollut yleisesti heikkoa alkukesällä. Kehitys oli linjassa edellisen tiedustelun varovaisten odotusten kanssa. Kaikkien päätoimialojen arviot tämänhetkisestä tilanteesta ovat alle keskimääräisen. Kasvua oli alkukesällä ainoastaan yksityisissä palveluissa, ja henkilöstön määrä väheni vielä laajalti.
Kutsu: EK:n Suhdannebarometrin julkistuswebinaari ma 28.7. klo 10.00–10.3021.7.2025 15:17:32 EEST | Tiedote
EK:n Suhdannebarometri julkistetaan maanantaina 28.7. klo 8, ja julkistuswebinaari pidetään saman päivän aamuna klo 10.00–10.30. Tilaisuudessa taustoitetaan talouden tilannetta sekä suomalaisyritysten suhdannekehitystä. Talouden näkymiä ja Suhdannebarometrin tuloksia esittelee EK:n johtaja ja pääekonomisti Penna Urrila. Ilmoittaudu mukaan Tervetuloa! Lisätietoja: Teemu Lindfors, viestinnän asiantuntija, p. 0400 284 764
EU:n rahoitus 2028 - 2034: Euroopan on priorisoitava kasvua ja turvallisuutta16.7.2025 19:23:48 EEST | Tiedote
EU:n monivuotisen rahoituskehyksen (MFF) on tarjottava uskottavat panostukset Euroopan kasvukäänteen, kilpailukyvyn, investointien ja turvallisuuden vahvistamiseksi. Ukrainalle on varmistettava riittävä rahoitus sekä jälleenrakentamiseen että puolustustarvikkeiden hankintaan. Komissio julkisti 16.7. esityksensä EU:n seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi vuosille 2028–2034 (Multiannual Financial Framework, MFF). EK odottaa uudelta rahoituskehykseltä sekä selkeitä painopisteitä että joustonvaraa kriisitilanteiden varalle. Ensivaikutelman mukaan painopisteet vaikuttavat EK:n arvion mukaan oikeilta, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies: ”EU-rahoitusta on ohjattava entistä vahvemmin vauhdittamaan kilpailukykyä ja talouskasvua sekä vahvistamaan turvallisuutta, mukaan lukien puolustusteollisuus. Euroopan on panostettava uskottavalla ja vaikuttavalla tavalla uusiin teknologioihin, innovaatiorahoitukseen, vihreään siirtymään ja turvallisuuden vahvistamiseen.”
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme