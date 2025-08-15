EK:n dataikkuna: Vihreän siirtymän investoinnit etenevät tänä vuonna odotettuakin paremmin – yli 10 miljardin hankkeet maaliin

Puhtaaseen energiaan perustuvia investointihankkeita on saatu vuonna 2025 valmiiksi jo 4,2 miljardin euron arvosta. Koko vuoden aikana maaliin odotetaan saatavan yli 10 miljardin hankkeet eli lähes 2 miljardia aiemmin arvioitua enemmän. Talouden kasvukäänne on vihdoin orastamassa ja siksi investointien etenemistä ei pidä vaarantaa tuulivoiman uusilla etäisyysrajoituksilla tai energiaverojen korotuksilla.

EK:n ylläpitämän dataikkunan mukaan vihreän siirtymän investoinnit jatkavat kasvuaan Suomessa. Hankevolyymi ylsi heinäkuun lopussa jo yli 307 miljardiin euroon. Yksittäisiä hankkeita on eri puolilla Suomea vireillä yli 1100.

Uusien hankkeiden määrä ylittänyt jo elokuussa koko viime vuoden tason

Aivan uusia investointihankkeita on vuoden 2025 aikana julkistettu yli 170 kappaletta, yhteensä lähes 21 miljardin euron arvosta.

Nyt ollaan vahvassa vedossa, arvioi EK:n asiantuntija Janne Peljo:



”Uusien hankkeiden euromääräinen summa ylittää jo tässä vaiheessa vuotta koko viime vuoden toteuman (14,1 miljardia euroa vuonna 2024). Uudet hankkeet liittyvät eritoten datakeskuksiin, aurinkovoimaan ja energiavarastoihin sekä tehdasteollisuuteen. Euromääräisesti suurimpina kategorioina erottuvat datakeskukset ja vetyhankkeet.”

Varsinaiseen investointipäätösvaiheeseen edenneiden hankkeiden määrä on kasvanut kuluvan vuoden aikana 3,0 miljardilla eurolla. Tänä vuonna valmistuneiden investointien arvo on 4,2 miljardia euroa. Ennakkoarvion mukaan koko vuoden aikana maaliin tultaisiin saamaan yli 10 miljardin euron investoinnit, missä on lähes 2 miljardin lisäys alkuvuoden arvioon nähden.

Kaiken kaikkiaan investointipäätöksiä on tehty 14,9 miljardilla eurolla ja valmistuneita hankkeita on 22,3 miljardin euron arvosta.

Suomen haasteena on aiemmin ollut epäsuhta puhdasta energia tuottavien ja sitä käyttävien hankkeiden välillä; energian tuotantoinvestointeja on ollut valmisteilla huomattavasti energiaa käyttäviä investointeja enemmän. Nyt tilanne on Janne Peljon mukaan hiljalleen muuttumassa:



”Tänä vuonna painopiste on liikkunut tasapainoisempaan suuntaan: energiaa käyttäviä investointeja on koko hankekannassa nyt jo 28 prosenttia, kun alkuvuodesta osuus oli 23 prosenttia.”

Puhtaan energian investoinnit ovat avain talouden kasvuun

Puhtaaseen energiaan perustuva kasvupotentiaali on Suomen talouden kirkkaimpia valopilkkuja. Nyt on välttämätöntä onnistua siihen liittyvien investointien edistämisessä ja vauhdittamisessa, korostaa EK:n vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen:

”Hallituksen päätökset investointiluvituksen vauhdittamisesta, vihreän siirtymän investointikannusteista sekä energiainfrastruktuuriin panostamisesta ovat tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan.”

”Sen sijaan tuulivoimarakentamisen vaikeuttaminen uusilla tiukoilla etäisyysvaatimuksilla vesittäisi puhtaan teollisuuden kasvunäkymiä kriittisellä hetkellä, juuri kun orastava kasvu on käynnistymässä. Samoin ehdotetut äkilliset veromuutokset datakeskusten ja kaivosten verotukseen olisivat myrkkyä paitsi näiden sektoreiden investoinneille ja kasvunäkymille, myös laajemmin Suomen uskottavuudelle vakaana investointiympäristönä.”

Energia- ja ilmastostrategian tuettava vuoden 2035 tavoitetta

Investointien houkuttelussa Suomen valttina on ollut vakaa politiikkaympäristö ja ilmastotavoitteiden kunnianhimo. Näistä on Heinosen mukaan tärkeää pitää kiinni myös hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa, jota tänä syksynä viimeistellään:

”Hallituksen tulee löytää toimia, joilla Suomi etenee johdonmukaisesti ja ennakoitavasti kohti vuoden 2035 ilmastotavoitetta. Tällä edelläkävijyydellä tuemme puhtaan energian investointien ja niihin liittyvän huomattavan talouskasvun toteutumista.”

Vihreiden investointien dataikkuna:

www.ek.fi/dataikkuna

Dataikkunan tulosinfon graafit 20.8.2025

https://ek.fi/wp-content/uploads/2025/08/250820_Dataikkuna_mediainfo.pdf

