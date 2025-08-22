Yhteisöllisyys kukoistaa Espoo-päivänä – sadat tapahtumat kutsuvat viettämään elokuun viimeistä viikonloppua eri puolille Espoota
Espoo-päivä on kaupunkilaisten yhteinen juhlapäivä, jota vietetään vuosittain elokuun viimeisenä lauantaina. Vuonna 2025 Espoo-päivää vietetään kaksipäiväisenä, juhlat alkavat jo perjantaina 29.8. ja huipentuvat lauantaina 30.8.2025.
Espoo-päivää on vietetty vuodesta 1992, jolloin Espoo kaupunkina täytti kaksikymmentä vuotta. Lauantaina 30.8. järjestettävät tapahtumat ovat maksuttomia ja niihin on vapaa pääsy. Perjantaina 29.8. järjestettävät tapahtumat saattavat sisältää pääsymaksun.
Espoo-päivän voi kokea monella tapaa. Tekemistä riittää kaikenikäisille ympäri kaupunkia. Tapahtumien kirjo ulottuu taiteesta kulttuuriin, liikuntaan ja luontoretkiin. Myös eri organisaatiot ja yritykset esittelevät omaa toimintaansa.
Suomen luonnon päivä ja Espoo-päivä ovat samana päivänä, ja Luontokeskus Haltia sekä muut alueen toimijat ovat osallistuneet Espoo-päivään jo monena vuonna. Tänä vuonna Haltiaan on Espoo-päivänä maksuton sisäänpääsy ja kaksi maksutonta opastusta.
Luonto ja kaupunkiluonto ovat pääosassa myös monissa muissa tapahtumissa. Kaupunginpuutarhassa Vanttilassa on lauantaina koko päivän ulkoilmatapahtuma Puutarhafest, jossa voi kuulla esimerkiksi koomikko Iikka Kiveä ja ilman taustabändiä esiintyvää Antti Autiota. Luvassa on myös luontoaiheisia työpajoja ja tutustumista kaupunginpuutarhaan.
Jos et ole vielä käynyt Espoon modernin taiteen museo EMMAssa, tee se lauantaina, jolloin Näyttelykeskus WeeGeellä ja sen museoissa on avoimet ovet. Ilman sisäänpääsymaksua voi tutustua myös esimerkiksi Gallen-Kallelan museoon, Träskändan kartanopuistoon, Lövkullan kartanoon tai vaikkapa Saaristomuseo Pentalaan.
Espoon kulttuurikeskuksessa syvennytään perjantaina kirjailija Eeva Kilven elämään. Eeva Kilpi tunnetaan evakkokarjalaisuuden, luonnon ja naiseuden kuvauksistaan, jotka puhuttelevat tänäkin päivänä. Eeva Kilven ajatuksista ja elämäntyöstä voi kuulla keskustelutilaisuudessa perjantaina Espoon kulttuurikeskuksessa. Tilaisuuden vetää Jenni Haukio.
Lauantaina klo 16 toimittaja ja TV-kasvo Arto Nyberg haastattelee espoolaista Children Of Bodom -yhtyettä Tapiolasalissa. Children of Bodom on espoolaistaustainen Suomen kansainvälisesti menestyneimpiä metallimusiikkibändejä.
Tapiola Sinfonietta esiintyy perjantaina kolmessa ilmaiskonsertissa espoolaisissa kauppakeskuksissa, Soukan kappelissa kuullaan Pieni iltasoitto perjantaina alkaen klo 18 ja Espoon Laulu ja Espoon Mieslaulajat esiintyvät metroasemilla ja Länsituulen kävelykannella lauantaina klo 11–13.
Espoo-päivän kunniaksi Tapiolan Sampotori muuttuu jättimäiseksi ruokapöydäksi lauantaina klo 17–21. Kaikille avoimeen tapahtumaan voi tuoda omat eväät tai ostaa ruokaa tapahtumassa mukana olevista ravintoloista ja tulla nauttimaan yhdessäolosta ja illanvietosta Sampotorille, jonne on tuotu pöydät tapahtumaa varten.
Lauantaina voi kokea huimaa nykysirkusta Espoon Vaakunatorilla, kun Circus Arctic Ensemble saapuu Espooseen osana kiertuettaan. Ryhmä tunnetaan maailmanlaajuisesti numerosta, jossa esiintyjät lentävät hurjapäisesti teltan halki. Korealaisena tuplakehtona tunnettu osuus nähdään myös Espoo-päivänä.
Espoo-päivä on ikimuistoinen myös heille, jotka menevät naimisiin perjantaina 29.8. Espoonlahden kirkossa. Hääyö – vaivatta naimisiin -tapahtuman aikana vihitään useampi pari.
Elokuun viimeisen viikonlopun pimenevää iltaa voi viettää myös Nuuksion Lyhtyjen yössä ja venetsialaisissa molempina iltoina.
Lisätiedot, tapahtumien ajat ja paikat löytyvät Espoo-päivän tapahtumakalenterista.
Kaupunkitapahtumat Espoo
Kaupunkitapahtumat vastaa Espoon tapahtumallisuuden kehittämisestä ja ohjaamisesta sekä tapahtumakumppanuuksista konsernihallinnon viestintä ja kaupunkitapahtumat -vastuuyksikössä. Kaupunkitapahtumat toteuttaa kaupungin omat vuosittain toistuvat kaupunkitasoiset suurtapahtumat Espoo-päivän, Itsenäisyyspäivän juhlakonsertin ja Espoon uusivuosi -tapahtuman.
