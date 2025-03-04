VIRTA ostaa ruotsalaisen NORTHEn ja luo Euroopan kattavimman ratkaisun yritysten sähköautokantojen hallintaan

Suomalainen sähköautojen latausliiketoiminnan ohjelmistoja ja palveluita kehittävä Virta (Liikennevirta Oy), julkisti tänään ostavansa ruotsalaisen Northen (Charge4go AB), joka on pohjoismainen markkinajohtaja sähköautokantojen (fleet) hallintaohjelmistoissa ja -palveluissa leasing-yhtiöille ja muille suurille fleet-toimijoille.

Kaupan myötä Virrasta tulee pohjoismaiden suurin sähköisten ajoneuvokantojen hallinta-alusta, joka palvelee jo nyt reilusti yli 100 000 sähkökäyttöisten ajoneuvojen kuljettajaa Pohjoismaissa. Kaupan odotetaan toteutuvan elokuun loppuun mennessä, mikäli sen tavanomaiset ehdot täyttyvät.

Yritysten rekisteröimät ajoneuvot (työsuhdeautot, vuokra-autot ja operatiiviseen käyttöön tarkoitetut ajoneuvot) ovat nopeimmin kasvava segmentti Euroopan markkinoilla muodostaen noin 60 prosenttia1 uusien sähköautojen myynnistä EU:ssa. Kasvun taustalla ovat sähköautojen elinkaaren aikainen taloudellinen kannattavuus sekä yritysten hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet. Sähköautokannan koon kasvaessa yhä suuremmaksi, kalusto- ja latauskustannusten optimointi sekä kustannustehokkaan operatiivisen hallinnoinnin ja raportoinnin varmistaminen on yrityksille yhä tärkeämpää.

"Northen kattava fleet-ohjelmisto on yksi edistyksellisimmistä ja pitkällä tähtäimellä laadukkaimmista saatavilla olevista ratkaisuista. Yhdistämällä sen Virran markkinoiden johtavaan latausliiketoiminnan ja energianhallinnan alustaan, tuomme markkinoille laajimman, saumattomimman ja kustannustehokkaimman ratkaisun ja leasing- ja vuokra-autoyrityksille sekä yrityksille, joilla on suuria kevyiden hyötyajoneuvojen ajoneuvokantoja", sanoo Virta Suomen maajohtaja Janne Koski.

"Virran jalansija ja asiakaskunta on erittäin vahva keskeisillä sähköautojen markkinoilla eri puolilla Eurooppaa. Tämä mahdollistaa Northen teknologian laajentamisen nopeasti Ruotsin, Tanskan ja Norjan ulkopuolelle. Näissä maissa olemme nopeasti saavuttaneet suurimpien leasing-yhtiöiden ja fleet-operaattoreiden luottamuksen. Niin nykyisten kumppaneidemme kuin asiakkaidemme kannalta kauppa tekee Northesta vahvemman. Olemme varmoja, että Virran myötä nykyinen tarjoomamme ja markkina-asemamme vahvistuvat entisestään ja ovat keskeisessä roolissa liikenteen sähköistymisessä", kommentoi Northen toinen perustaja ja toimitusjohtaja David Fauné.

Tietoja Virrasta

Helsinkiläinen Virta on kansainvälinen teknologiayritys, jonka tavoitteena on edistää sähköisen liikenteen murrosta mahdollistamalla kannattavat latausliiketoiminnat ja integroimalla sähköajoneuvot (EV) osaksi hiilineutraaleja energiajärjestelmiä. Digitaalinen Virta latausliiketoiminta-alusta tarjoaa kattavan valikoiman ratkaisuja, kuten latausverkoston ja liiketoiminnan hallintaa, maksutapahtumia, hinnoittelua, maksamista ja laskutusta, palveluita sähköautoilijoille ja kalustonhallintaan, roamingia, energianhallintaa sekä Virtual Power Plant -palveluja.

Virran palvelualustalla toimii yli 120 000 latauspistettä 36 maassa Euroopassa ja Kaakkois-Aasiassa. Näitä ylläpitää yli 1 000 yritystä, jotka edustavat mm. energiayhtiöitä, huoltoasemaketjuja, kiinteistösektoria ja autoteollisuutta.

Virran 40 patenttiperhettä keskittyvät energianhallintateknologioihin, mukaan lukien Vehicle-to-Grid (V2G) -teknologiaan. Nämä innovaatiot ovat keskeisiä tulevaisuuden yhdistetyn energian ja liikenteen ekosysteemeissä.

Virta on ollut mukana Financial Timesin Euroopan nopeimmin kasvavien yritysten FT1000-listalla kuutena peräkkäisenä vuonna (2025). TIME-lehti nimesi Virran yhdeksi maailman johtavista GreenTech-yrityksistä vuonna 2025. https://www.virta.global

Tietoja Northesta

Northe on ruotsalainen teknologiayritys, joka perustettiin vuonna 2020. Yritys on kehittänyt markkinoiden johtavan ohjelmiston sähköajoneuvokalustojen latauksen hallintaan. Northen visio on tehdä siirtymisestä sähköautoihin yrityksille mahdollisimman yksinkertaista ja vaivatonta.

Hyödyntämällä huipputeknologiaa Northe mahdollistaa älykkäät latausratkaisut ja auttaa hyödyntämään sähköajoneuvokaluston täyden potentiaalin niin leasing-yrityksille kuin suurille ajoneuvokannan omistajille. Viime vuosien aikana Northesta on tullut johtava valinta leasing- ja autovuokrausyrityksille Pohjoismaissa. https://www.northecharge.com