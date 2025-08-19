Pirunpeli alkaa 22 päivän kuluttua – tässä ovat ohjelman pelaajat
Pirunpeli-uutuusreality on psykologinen peli, jossa pelaajien ainoana tehtävänä on selvitä pelissä loppuun saakka keinolla millä hyvänsä. Ohjelmassa 12 eri julkisuuden osa-alueilta tuttua pelaajaa ottaa toisistaan mittaa älyä, sosiaalista pelisilmää ja strategista taktikointia vaativassa pelissä. Ohjelma alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla 17. syyskuuta klo 20.
Syksyn odotetuin ohjelmauutuus Pirunpeli on sosiaalinen ja psykologinen kilpailureality, jossa 12 julkisuudesta tuttua pelaajaa muuttaa asumaan saman katon alle. He antautuvat pelin armoille, eikä kukaan heistä tiedä mikä heitä odottaa. Vain yksi asia on ensi metreistä asti selvää – peli on epäreilu. Pelaajat kietoutuvat Pirunpelin ja itse luomiensa juonien verkkoon kahdentoista jakson ajan. He ottavat toisistaan mittaa erilaisissa älykkyyttä, loogista päättelyä ja havainnointia vaativissa peleissä ja päättävät toistensa kohtalosta äänestämällä. Pirunpeli alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla 17.9. klo 20.
Ohjelman panelistit, Sointu Borg, Lina Schiffer ja Toni Wirtanen kanssaelävät katsojien kanssa pelin monitasoiset käänteet ja analysoivat pelaajien strategioita pelin alusta aina loppuhuipentumaan asti.
Tutustu Pirunpelin pelaajiin – monta kilpailurealityn ensikertalaista mukana
Miitta Sorvali, 69, näyttelijä
Miitta on arvostettu ja Jussi-palkittu näyttelijä, joka on tuttu teatterilavoilta, valkokankaalta ja tv-sarjoista. Sanavalmis Miitta tunnetaan taidokkaana komedianäyttelijänä. Pelaajana Miitta on lempeä ja ystävällinen, mutta seurattuaan aikansa pelin kehitystä, hän osaa myös näyttää kyntensä.
Samuel Glassar, 31, näyttelijä
Samuel on tullut tunnetuksi Rantabaari-sarjan näyttelijänä, mutta on ensikertalainen kilpailurealityn maailmassa. Samuel on leppoisaa ja lempeää seuraa, mutta hänen henkilökohtainen strategiansa herättää ristiriitaisia tunteita.
Emilia Vuorisalmi, 46, lääkäri, tietokirjailija
Emilia tunnetaan tieteellisten töidensä lisäksi Kullannuput-sarjan näyttelijänä. Intuitioonsa vahvasti luottava Emilia katsoo peliä eri vinkkelistä kuin muut pelaajat. Pelaajana hän miettii, kuinka ihmiset luontaisesti käyttäytyvät ja miten Pirunpelin epäreilut käänteet voivat ihmiseen vaikuttaa.
Nelli Orell, 23, vaikuttaja
Nelli Orell on suosittu tubettaja ja vaikuttaja. Aurinkoinen ja iloinen Nelli osaa tulla toimeen kaikkien kanssa, mutta samalla rohkeat peliliikkeet eivät häntä pelota. Pelaajana Nelli osaa pelata hetkessä, mutta myös suunnitella tulevaa. Nellin tavoite on pitää oma asemansa mahdollisimman hyvin turvattuna.
Timo Lavikainen, 51, näyttelijä
Timon roolisuoritukset muistetaan Napapiirin sankarit -trilogian lisäksi television puolelta muun muassa Putouksesta ja tanssimasta muiden tähtien kanssa. Timo on myös osoittanut olevansa kova vastus kilpailurealityissa. Pelaajana leppoisan oloinen Timo lukee peliä taitavasti ja ymmärtää myös peli psykologisen tason.
Berta, 26, musiikkivaikuttaja
Berta on seurattu ja kuunneltu nuori artisti ja musiikkivaikuttaja. Berta on ensikertalainen tv-maailmassa, mutta se ei häntä hidasta. Berta rakastaa strategiaa vaativia pelejä ja harrastaa ystäviensä kanssa pakohuoneita. Pelaajana Berta kiinnittää muiden huomion, vaikka yrittääkin sitä kaikin keinoin välttää.
Kim Herold, 45, yrittäjä
Jätettyään muusikonuransa tauolle Kim on nähty kilpailemassa niin television puolella kuin pokeripöydässä. Selviytyjissä legendaarisesti pelannut Kim ei ole menettänyt kilpailuviettiään, päinvastoin. Kim on tullut pelaamaan ja sen huomaavat myös muut pelaajat Pirunpelin ensihetkistä alkaen.
Niklas Hagman, 45, ex-urheilija
Eläköidyttyään NHL:stä Niklas on kisaillut Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa ja Selviytyjissä. Viime vuodet Niklas on panostanut sisäiseen kasvuun ja astuu peliin entistä kypsempänä pelaajana, joka osaa pelata liitossa ja sen ulkopuolella.
Niko Saarinen, 38, juontaja
Itsensä Suomen realitykuninkaaksi kruunannut Niko on useammassa liemessä keitetty tv-konkari. Hänellä on suosittu podcast, runsaasti seuraajia eri alustoilla ja hän juonsi uusimman Love Island Suomi -kauden. Niko on kokenut ja neuvokas reality-kettu. Pelaajana hänen vahvuutensa ovat taktinen pelisilmä ja mestarilliset puheenlahjat.
Hanad Hassan, 32, viihdetaiteilija
Hanad on Dosdela-taitelijanimellä paremmin tunnettu, rap-biiseillä esiin noussut artisti, joka on sittemmin siirtynyt tekemään paljon somesisältöä. Ystävällinen ja rauhallinen Hanad vetää puoleensa liittolaisia ja lukee muiden peliä. Hän ymmärtää hyvin missä pelin ja todellisuuden raja kulkee.
Vivian Nick, 35, podcast-juontaja
Vanhemmuutta käsittelevän podcastin toisena juontajana julkisuuteen noussut Vivian on ensikertalainen kilpailurealityn maailmassa, mutta Vivian on tullut pelaamaan. Hän ymmärtää yhteispelin arvon, muttei hetkeksikään unohda ajavansa vain ensisijaisesti omaa etuaan.
Henry Tikkanen, 40, tiedetoimittaja
Henry tunnetaan Tiedetrippi-podcastistaan. Realityn maailmassa Henry on ensikertalainen, mutta myöntää rakastavansa strategisia pelejä ja mittelöidä muita vastaan. Pelaajana Henry testaa teorian ja käytännön eroja, mutta oppii myös paljon sosiaalisesta pelistä.
Pirunpeli MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ke 17.9. klo 20 alkaen. MTV Katsomo+ -tilauksella seuraava jakso ennakkoon finaalia lukuun ottamatta.
Ohjelman MTV:lle tuottaa Banijay Finland Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
MTV, vastaava tuottaja: Maria Vanninen
Banijay Finland, vastaava tuottaja: Saija Simoni
Banijay Finland, vastaava tuottaja: Martti Sivonen
Heini Nieminen
Lisätietoa julkaisijasta
