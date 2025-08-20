Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Mökkikauden päättäjäisiä voi juhlistaa vesistöjen äärellä ilotulittein 30.8.

Päijät-Hämeen pelastusviranomainen on antanut luvan ilotulitteiden käyttöön ilman erillistä ilmoitusta alueellaan elokuun viimeisenä lauantaina klo 18–24 vesistöjen läheisyydessä taajamien ulkopuolella. Päätös koskee Asikkalaa, Hartolaa, Heinolaa, Hollolaa, Iittiä, Kärkölää, Lahtea, Orimattilaa, Padasjokea ja Sysmää. Muiden kuntien käytännöt tulee varmistaa paikalliselta pelastusviranomaiselta.

Lupa perustuu kemikaaliturvallisuuslakiin (390/2005) 92 §:n ja koskee yksityiseen kulutukseen tarkoitettujen ilotulitteiden käyttämistä. Ilotulitusnäytökset yleisötapahtumissa vaativat luvan tavalliseen tapaan. Ilotulittaminen muualla tai muuna aikana ilman lupaa on laissa kielletty.

– Huomioi sääolosuhteet ilotulitteita käyttäessä. Kovassa tuulessa ilotulitteet voivat lentää väärään suuntaan, riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta muistuttaa.

Myös Ilmatieteen laitoksen varoitukset on hyvä tarkistaa. Maastopalovaroituksen aikana ilotulitteiden käyttö on kielletty.

Ilotulitteita ampuessa on huomioitava oma, muiden henkilöiden sekä ympäristön turvallisuus. Ilotulitteista ei saa myöskään olla haittaa esimerkiksi ulkona laiduntaville tuotantoeläimille.

– Ilotulitteen ampujan on hyvä selvittää etukäteen juhlapaikan osoitetiedot, jos tuleekin tarve soittaa hätänumeroon, vs. paloinsinööri Ari Holopainen sanoo.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos tarkastaa alueensa ilotulitteiden myyntipaikkojen turvallisuuden myynnin alettua. Myyjiä on tänä syksynä neljä Lahdessa ja yksi Sysmässä.

Lisätietoa:

Ari Holopainen, vs. paloinsinööri, 0440 773 567, Päijät-Hämeen pelastuslaitos