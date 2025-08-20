Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Digitaalinen postilaatikko tuo viranomaisten viestit välittömästi saataville ja säästöjä hyvinvointialueelle

Viranomaisviestejä digitaalisesti lähettävät muun muassa hyvinvointialueet, verohallinto ja poliisi. Digitaalisia postilaatikoita on käytettävissä kolmen palveluntuottajan tarjoamina ja niistä voi jokainen valita. Palvelut ovat Suomi.fi, Kivra ja Omaposti. Kaikista näistä on tarjolla omat sovelluksensa.



Digitaalisen postilaatikon käyttöönotto ja käyttö on helppoa. Eri palveluiden käytettävyydessä ei juuri eroa ole.



- Suomi.fi -viestien etuna on se, että omistajana on valtio, ja viestejä voivat lähettää vain valikoidut tahot. Meille hyvinvointialueena sen käyttö on myös pakollista, kertoo ict-partner Jarkko Kuisma.



Omapostin miinuksena hyvinvointialueen kannalta on se, että oletuksena se tarjoaa viestien vastaanottamista digitaalisena kopiona. Digitaalisen kopion lisäksi myös paperikirje kannetaan laatikkoon. Siitä aiheutuu hyvinvointialueelle turhia kustannuksia, ja paperikirje myös kuormittaa enemmän ympäristöä.



- Omapostin käyttäjiä neuvoisinkin katsomaan asetukset kuntoon, jotta ei tarvitse ottaa vastaan perinteisiä paperikirjeitä, Kuisma vinkkaa.



Kaikki kolme palvelua näyttävät digitaaliseen postilaatikkoon saapuneen kirjeen yhtenä dokumenttina. Se sisältää kaikki hyvinvointialueen ammattilaisten kirjeeseen lisäämät liitteet.



Viestit täytyy lukea myös digitaalisesta postilaatikosta



- Jos otat digitaalisen palvelun käyttöön, on tärkeää myös aktiivisesti käyttää palvelua ja lukea sinne tulleet kirjeet loppuun asti. Muuten jäät viesteistä paitsi, ja vaikkapa kutsu meille vastaanotolle tai valmistautumisohjeet tutkimuksiin jäävät lukematta. Silloin et saa digitaalisesta laatikostasi aitoa hyötyä ja tutkimuskin saattaa huonoimmassa tapauksessa peruuntua lukematta jääneiden ohjeiden takia, Kuisma painottaa.



Tiukassa taloustilanteessa Päijät-Hämeen hyvinvointialue hakee digitalisaatiosta säästöjä, jotka eivät vaikuta asiakkaiden palveluihin. Kuukausittaista säästöä postitus- ja paperikuluissa kertyy jo nyt kymmeniätuhansia euroja. Tavoitteena on kasvattaa digitaalisen postin käyttöä siten, että hyvinvointialueen postitukseen aiemmin käyttämät kokonaiskustannukset puolittuvat.

Syksyn aikana hyvinvointialue ja valtakunnan tason toimija Digi- ja väestövirasto (DVV) lisäävät viestintää digitaalisen postilaatikon käytöstä. Valtakunnallisena tavoitteena on saada mahdollisimman moni jo nyt pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käyttävä ottamaan sähköinen postilaatikko osaksi arkeaan.



