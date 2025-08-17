Presidentti Stubb vierailee Ahvenanmaalla

Presidentti Stubb vierailee Naantalin Luonnonmaan perhetalossa ja Raision lukiossa 14.8.2025 13:19:27 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 48/2025 14.8.2025 Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Naantalin Luonnonmaan perhetalossa ja Raision lukiossa keskiviikkona 20. elokuuta 2025. Vierailun aluksi presidentti Stubb tutustuu vuonna 2023 valmistuneeseen Luonnonmaan perhetaloon, jossa varhaiskasvatus, perusopetus, esiopetus sekä muut lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät palvelut toimivat saman katon alla. Seuraavaksi presidentti siirtyy Raision lukioon, jossa hän perehtyy koulun yleisen toiminnan ohella muun muassa lukion yrittäjyyslinjaan ja urheilijan polkuun. Yrittäjyyslinja vahvistaa opiskelijan yrittäjämäistä asennetta sekä valmentaa työelämään. Urheilijan polulla opiskelija voi yhdistää opiskelun ja tavoitteellisen urheilun. Kouluvierailuiden yhteydessä presidentti Stubb tapaa myös Naantalin ja Raision kaupunkien johtoa.