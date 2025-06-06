Uutuuskirja avaa tekoälyn pioneerin Sam Altmanin visionääristä johtajuutta ja ChatGPT:n menestystarinaa

ChatGPT on kaikkien aikojen nopeimmin kasvanut kuluttajille suunnattu teknologiatuote. Mutta kuka on ChatGPT:n menestyksen luoja, OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman?

Keach Hageyn Optimisti on kuvaus huippuälykkäästä Altmanista, joka nuoresta iästään huolimatta on jo kokenut yritysjohtaja. Altman haluaa myös olla aktiivisesti luomassa uudenlaista yhteiskuntamallia, jossa tekoäly on valjastettu toteuttamaan kaikki ihmiskunnan toiveet. Edistääkseen ajatuksiaan poliittisella tasolla hän on hankkinut maailmanlaajuista vaikutusvaltaa verkostoitumalla johtavien kansainvälisten poliitikkojen kanssa.

Hagey kuvaa kirjassaan Sam Altmanin elämänvaiheita ja tämän ajatteluun vaikuttaneita tekijöitä aina lapsuuden keskiluokkaisesta juutalaisperheestä St. Louisissa Piilaakson rikkaiden yritysjohtajien keskuuteen. Kirjassa käsitellään myös Elon Muskin ja Altmanin pitkäaikaista ystävyyttä ja välirikkoon johtaneita vaiheita. Hagey on tehnyt kirjaa varten Altmanin lisäksi yli 250 muuta haastattelua.

”Optimisti muistuttaa meitä siitä, että vaikka tekoälymallien vaikutukset voivat olla ennennäkemättömiä, niiden kehityksen taustalla on syvästi inhimillinen tarina.” – The Guardian

”[Altmanin] persoona on niin elävä ja monikerroksinen, ettei tarina missään vaiheessa laahaa. Kyse ei ole mistään pyhimyskertomuksesta. ” – The Economist

Keach Hagey on työskennellyt pitkään Wall Street Journalin toimittajana. Hän on erikoistunut mediaa ja it-teknologiaa tutkivaan journalismiin, ja hän on käsitellyt jutuissaan Googlea, Facebookia ja monia muita media-alan suuryrityksiä. Hän on kirjoittanut aiemmin kirjan The King of Content mediamoguli Sumner Redstonesta.

Keach Hagey: Optimisti – Tekoälyn pioneeri Sam Altman

Alkuperäisteos: The Optimist – Sam Altman, OpenAI, and the Race to Invent the Future Suomennos: Kirsi Vainionperä

Kirja on saatavana painettuna, e- ja äänikirjana

Ilmestymispäivä 21.8.2025

Lisätiedot ja arvostelukappaleet: viestintäpäällikkö Minttu Nikkilä, minttu@bazarkustannus.fi, 040 736 1313