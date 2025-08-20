Romppaisensalmen sillan korjaustyöt alkavat Taivalkoskella
Jokijärventiellä (mt 8400) sijaitsevan Romppaisensalmen sillan korjaustyöt alkavat viikolla 35. Korjaustöiden aikana silta on suljettu liikenteeltä 26.–27.8.2025 klo 22.00–06.00.
Hankkeen tilaajana on ELY-keskus ja pääurakoitsijana NYAB Finland Oy.
Ajantasaiset tiedot tietöistä:
Tienkäyttäjän linja puh. 0200 2100
Liikennetilanne (liikennetilanne.fintraffic.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Ville Koskenkorva, ELY-keskus, p. 050 380 8149
Valvoja Tero Antti, Welado Oy, p. 040 518 0624
Työmaapäällikkö Olli Tiiro, NYAB Finland Oy, p. 040 574 3250
Tietoa julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu
vaihde 0295 038 000
