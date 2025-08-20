Romppaisensalmen sillan korjaustyöt alkavat Taivalkoskella

Pohjois-Pohjanmaalla kesäkuussa 24 800 työtöntä työnhakijaa 22.7.2025 08:11:09 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaalla oli kesäkuun lopussa noin 24 800 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 600 (+7 %) enemmän kuin vuosi sitten. Työttömien määrä kasvoi toukokuusta 8 prosenttia (+1 900 hlöä), mikä selittyy osittain kesäkuukausien aikana oppilaitoksista valmistuneiden tulosta työllisyyspalveluiden asiakkaiksi. Kokoaikaisesti lomautettuja oli noin 1 600, mikä on vajaa 100 lomautettua vähemmän kuin vuosi sitten. Lomautukset kohdistuivat muun muassa kirvesmiehiin, koulunkäyntiavustajiin ja talonrakentajiin.