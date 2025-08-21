Messukeskus

Helsingin Messukeskuksen ennätyksellisen kongressivuoden tulo- ja työllisyysvaikutus Helsingille on jo nyt yli 50 miljoonaa euroa

21.8.2025 08:00:00 EEST | Messukeskus | Tiedote

Helsingin Messukeskuksen isännöimät kuusi kansainvälistä kongressia toivat Helsinkiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla yli 25 000 kongressivierasta. Kongressien tulo- ja työllisyysvaikutus Suomelle ja Helsingille on yli 50 miljoonaa euroa. Helsingin matkailun neuvoa-antavan työryhmän tavoitteena on ulkomaisten matkailijoiden tuoman matkailutulon kaksinkertaistaminen ja alan työllisten määrän merkittävä kasvu Helsingissä vuoteen 2030 mennessä.

Sairaanhoitajien kansainvälinen ICN-kongressi toi Helsingin Messukeskukseen 7000 kongressivierasta kesäkuussa 2025.
Sairaanhoitajien kansainvälinen ICN-kongressi toi Helsingin Messukeskukseen 7000 kongressivierasta kesäkuussa 2025. Kuva: Helsingin Messukeskus

Suomen maine Pohjoismaiden suosituimpana maana kansainvälisten kongressien järjestämiseen ja Helsingin tunnettuus kongressivieraiden arvostamana kohdekaupunkina näkyy myös Helsingin Messukeskuksen vilkkaassa kongressivuodessa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla järjestetyt kuusi kansainvälistä kongressia toivat Helsinkiin yli 25 000 kongressivierasta, ja niiden tulo- ja työllisyysvaikutus on yli 50 miljoonaa euroa.

”Kansainväliset kongressit ja yritystapahtumat tarjoavat valtavan kasvupotentiaalin matkailualan ja talouskasvun vauhdittamiseksi Helsingissä ja koko Suomessa. Helsinki Convention Bureaun arvion mukaan yksi kongressiosallistuja jättää isäntämaahan keskimäärin 2000 euroa. Kongressit tuovat mukanaan tuloja ja työtä hotelli- ja ravintola-alalle, henkilöliikenteeseen, kaupan alalle ja muille palveluyrityksille”, Helsingin matkailun neuvoa-antavan työryhmän puheenjohtaja ja Scandicin Suomen ja Euroopan COO Laura Tarkka sanoo.

Kongressien tulo- ja työllisyysvaikutukset ulottuvat myös pidemmälle aikavälille. Helsinki Convention Bureaun tutkimuksen mukaan suurin osa kongressivieraista vierailee Suomessa ensimmäistä kertaa ja merkittävä osa harkitsee paluuta vapaa-ajan matkalle.

”Tavoitteenamme on ulkomaisten matkailijoiden tuoman matkailutulon kaksinkertaistaminen Helsingissä vuoteen 2030 mennessä. Samalla työllisten määrän arvioidaan kasvavan lähes 50 prosenttia”, Tarkka kertoo.  

Messukeskus investoi kansainvälisten kongressien ja yritystapahtumien tuomaan kasvuun

Messukeskus kasvaa Helsingin mukana ja investoi lähivuosina vahvasti kasvuun, jota kansainväliset kongressit ja yritystapahtumat tuovat.

”Suomen johtavana tapahtumajärjestäjänä haemme voimakasta kasvua ja haluamme näyttää investoinneillamme mallia Suomen elinkeinoelämälle. Uusi Messukeskus Areena on kuuden miljoonan euron investointi, joka otetaan käyttöön Nordic Business Forumissa syyskuun lopussa. Tulevaisuuden tapahtumatila Solar on 20 miljoonan euron rakennushanke, joka valmistuu syksyllä 2027”, Helsingin Messukeskuksen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen kertoo. 

Messukeskuksen kongressivuosi jatkuu syyskuussa, jolloin Euroopan lastenreumatologian PRES-kongressi tuo Helsinkiin noin 1000 kansainvälistä vierasta sekä noin kahden miljoonan euron tulo- ja työllisyysvaikutuksen.

Helsingin Messukeskuksen 2025 kansainväliset kongressit:

Kuvia Helsingin Messukeskuksen tiloista, palveluista ja tapahtumista: kuvapankki

Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja, Helsingin Messukeskus, p. +358 400 400 074, anni.vepsalainen@messukeskus.com

Sairaanhoitajien kansainvälinen ICN-kongressi toi Helsingin Messukeskukseen 7000 kongressivierasta kesäkuussa 2025.
Sairaanhoitajien kansainvälinen ICN-kongressi toi Helsingin Messukeskukseen 7000 kongressivierasta kesäkuussa 2025.
Kuva: Helsingin Messukeskus
Helsingin Messukeskus
Helsingin Messukeskus
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus

Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. |  Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus 

