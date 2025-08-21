Helsingin Messukeskuksen ennätyksellisen kongressivuoden tulo- ja työllisyysvaikutus Helsingille on jo nyt yli 50 miljoonaa euroa

Suomen maine Pohjoismaiden suosituimpana maana kansainvälisten kongressien järjestämiseen ja Helsingin tunnettuus kongressivieraiden arvostamana kohdekaupunkina näkyy myös Helsingin Messukeskuksen vilkkaassa kongressivuodessa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla järjestetyt kuusi kansainvälistä kongressia toivat Helsinkiin yli 25 000 kongressivierasta, ja niiden tulo- ja työllisyysvaikutus on yli 50 miljoonaa euroa.

”Kansainväliset kongressit ja yritystapahtumat tarjoavat valtavan kasvupotentiaalin matkailualan ja talouskasvun vauhdittamiseksi Helsingissä ja koko Suomessa. Helsinki Convention Bureaun arvion mukaan yksi kongressiosallistuja jättää isäntämaahan keskimäärin 2000 euroa. Kongressit tuovat mukanaan tuloja ja työtä hotelli- ja ravintola-alalle, henkilöliikenteeseen, kaupan alalle ja muille palveluyrityksille”, Helsingin matkailun neuvoa-antavan työryhmän puheenjohtaja ja Scandicin Suomen ja Euroopan COO Laura Tarkka sanoo.

Kongressien tulo- ja työllisyysvaikutukset ulottuvat myös pidemmälle aikavälille. Helsinki Convention Bureaun tutkimuksen mukaan suurin osa kongressivieraista vierailee Suomessa ensimmäistä kertaa ja merkittävä osa harkitsee paluuta vapaa-ajan matkalle.

”Tavoitteenamme on ulkomaisten matkailijoiden tuoman matkailutulon kaksinkertaistaminen Helsingissä vuoteen 2030 mennessä. Samalla työllisten määrän arvioidaan kasvavan lähes 50 prosenttia”, Tarkka kertoo.

Messukeskus investoi kansainvälisten kongressien ja yritystapahtumien tuomaan kasvuun

Messukeskus kasvaa Helsingin mukana ja investoi lähivuosina vahvasti kasvuun, jota kansainväliset kongressit ja yritystapahtumat tuovat.

”Suomen johtavana tapahtumajärjestäjänä haemme voimakasta kasvua ja haluamme näyttää investoinneillamme mallia Suomen elinkeinoelämälle. Uusi Messukeskus Areena on kuuden miljoonan euron investointi, joka otetaan käyttöön Nordic Business Forumissa syyskuun lopussa. Tulevaisuuden tapahtumatila Solar on 20 miljoonan euron rakennushanke, joka valmistuu syksyllä 2027”, Helsingin Messukeskuksen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen kertoo.

Messukeskuksen kongressivuosi jatkuu syyskuussa, jolloin Euroopan lastenreumatologian PRES-kongressi tuo Helsinkiin noin 1000 kansainvälistä vierasta sekä noin kahden miljoonan euron tulo- ja työllisyysvaikutuksen.

Helsingin Messukeskuksen 2025 kansainväliset kongressit:

EENA Conference and Exhibition 7.–11.4.2025 / 730 osallistujaa https://eenaconference.org/

ESPGHAN Meeting of the European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 14.–17.5.2025 / 5800 osallistujaa https://espghancongress.org/

ESOC European Stroke Organisation Conference 21.–23.5.2025 / 4200 osallistujaa https://eso-stroke.org/esoc2025/

EAPC 19 th World Congress of the European Association for Palliative Care 29.–31.5.2025 / 2000 osallistujaa https://eapccongress.eu/2025/

ICN International Council of Nurses 9.–13.6.2025 / 7000 osallistujaa https://www.icn.ch/events/icn-congress-2025-helsinki

EAN 11th Congress of the European Academy of Neurology 21.–24.6.2025 / 8000 osallistujaa https://www.ean.org/congress2025

TULOSSA PRES 32nd European Paediatric Rheumatology Congress 17.–20.9.2025 / 1000 osallistujaa

