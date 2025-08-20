Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 20.8.2025

20.8.2025 20:49:16 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Lukuvuoden ensimmäisessä kokouksessaan 20.8. Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi Espoon kaupungin päivitetyn opiskeluhuoltosuunnitelman ja päätti perheille maksuttoman taiteen perusopetuksen varhaisiän opintojen pilottihankkeen käynnistämisestä lukuvuodelle 2025-2026.

Päiväkodissa lapsia maalaamassa sormiväreillä taidetta ikkunaan.
Taru Turpeinen Espoon kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi Espoon kaupungin päivitetyn opiskeluhuoltosuunnitelman.

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti perheille maksuttoman taiteen perusopetuksen varhaisiän opintojen pilottihankkeen käynnistämisestä lukuvuodelle 2025-2026, ja sen jatkamisesta tarvittaessa lukuvuodelle 2026-2027. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Espoossa toimivien taiteen perusopetuksen oppilaitosten kanssa. Pilotin aikana lapset osallistuvat 1-2 kertaa vuodessa kahdeksan viikon ajan viikoittaiseen taideopetukseen lapsen omassa varhaiskasvatusyksikössä tai sen välittömässä läheisyydessä. Pilotoitavaan toimintaan osallistuvat 5-vuotiaat pilottiin ilmoittautuvista kunnallisista päiväkodeista, eli lukuvuoden 2025-2026 aikana pilotissa ovat mukana vuonna 2020 syntyneet.

Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli kokouksessaan talousarvion ja strategian osavuosikatsauksen. Toimialan talous etenee pääosin ennusteen mukaisesti. Poikkeamat on tunnistettu ja niihin on reagoitu lautakunnan hyväksymällä tavalla.

Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. 

