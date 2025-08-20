Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 20.8.2025
Lukuvuoden ensimmäisessä kokouksessaan 20.8. Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi Espoon kaupungin päivitetyn opiskeluhuoltosuunnitelman ja päätti perheille maksuttoman taiteen perusopetuksen varhaisiän opintojen pilottihankkeen käynnistämisestä lukuvuodelle 2025-2026.
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti perheille maksuttoman taiteen perusopetuksen varhaisiän opintojen pilottihankkeen käynnistämisestä lukuvuodelle 2025-2026, ja sen jatkamisesta tarvittaessa lukuvuodelle 2026-2027. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Espoossa toimivien taiteen perusopetuksen oppilaitosten kanssa. Pilotin aikana lapset osallistuvat 1-2 kertaa vuodessa kahdeksan viikon ajan viikoittaiseen taideopetukseen lapsen omassa varhaiskasvatusyksikössä tai sen välittömässä läheisyydessä. Pilotoitavaan toimintaan osallistuvat 5-vuotiaat pilottiin ilmoittautuvista kunnallisista päiväkodeista, eli lukuvuoden 2025-2026 aikana pilotissa ovat mukana vuonna 2020 syntyneet.
Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli kokouksessaan talousarvion ja strategian osavuosikatsauksen. Toimialan talous etenee pääosin ennusteen mukaisesti. Poikkeamat on tunnistettu ja niihin on reagoitu lautakunnan hyväksymällä tavalla.
Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Tapio Erma, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen johtaja, p. 046 877 3216, tapio.erma@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi
