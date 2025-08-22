Kom och fira Esbodagen tillsammans sista veckoslutet i augusti
Sommaren kulminerar i Esbodagen, hela stadens gemensamma fest. Esbodagen 2025 pågår i två dagar: den börjar fredag 29.8 och kulminerar lördag 30.8. Vi firar vår hemstad med gratis evenemang runtom i staden.
Esbodagen är öppen och gratis för alla. Evenemangen ordnas med gemensamma krafter av Esbobor. Både invånare, sammanslutningar, företag och Esbo stad deltar i arrangemangen. Esbodagen har firats sedan år 1992 när Esbo fyllde 20 år som stad.
De över 150 evenemangen har producerats av över 100 olika arrangörer. Årets tema för Esbodagen är ”Ansvarsfullt tillsammans”. Vi ska ta hand om både varandra och miljön. Esbodagen är ett utmärkt tillfälle att besöka evenemang runtom i Esbo.
Puutarhafest i Esbos stadsträdgård i Fantsby är ett utomhusevenemang för hela familjen kring natur, musik och samhörighet. Det bjuds på livemusik, verkstäder och tankeväckande anföranden i den grönskande parken hela dagen lång.
I trakten av Alberga ordnas många evenemang. På Vermo travbana ordnas hästsportevenemanget Hevoset Espoossa. Det är första gången evenemanget ordnas på nationell nivå. På Albergastråket ordnas ett traditionellt stadsdelsevenemang, Raittikarnevaalit. På kvällen kulminerar programmet på Sveaborgstorget i köpcentret Sello med en konsert av Samuli Putro.
Hela Esbodagens program finns i Visit Espoos evenemangskalender (på finska).
Stadsevenemang Esbo
Stadsevenemang ansvarar för utvecklingen och styrningen av Esbos evenemangsverksamhet samt för evenemangspartnerskap inom koncerntjänsternas kommunikation och stadsevenemang. Stadsevenemang genomför stadens egna årligen återkommande stora evenemang: Esbodagen, självständighetsdagens festkonsert och Esbo nyårsevenemang.
