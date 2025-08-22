Espoo Day invites everyone to celebrate together on the last weekend of August

Info från nämnden Svenska rum 21.8.2025 21.8.2025 19:56:25 EEST | Pressmeddelande

På torsdagen hade nämnden Svenska rum sitt första möte efter sommarpausen. På mötet beslutade nämnden bland annat om att införa en idrottslinje vid Mattlidens gymnasium och om att inleda ett pilotförsök med undervisning i grundläggande konstundervisning för småbarn.