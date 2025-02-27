Uusi varastohanke Suomeen: Logicenters ja Warasto Finland solmivat vuokrasopimuksen

Logicenters on johtava nykyaikaisten logistiikkatilojen kehittäjä ja omistaja, jolla on toimintaa Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Suomessa, Puolassa ja Saksassa sekä yli 2,4 miljoonaa m2 logistiikkatilaa. Logicenters kehittää, rakentaa uudelleen ja omistaa moderneja logistiikkatiloja alueen tärkeimmissä paikoissa. Logicenters on erikoistunut nykyaikaiseen logistiikkaan, ja kaikki sen ominaisuudet täyttävät maailmanluokan logistiikkayritysten korkeat laatu-, tehokkuus- ja joustavuusvaatimukset. NREP perusti Logicentersin vuonna 2015. Lisätietoja: www.logicenters.com.