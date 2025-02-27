Uusi varastohanke Suomeen: Logicenters ja Warasto Finland solmivat vuokrasopimuksen
Nykyaikaisten logistiikkatilojen kehittäjä Logicenters on solminut vuokrasopimuksen Warasto Finlandin kanssa uusien lämpötilasäädeltyjen logistiikkatilojen rakentamisesta Lietoon. Uuteen varastoon tulee pakkas-, kylmä- sekä huoneenlämpöisiä tiloja, ja sen on määrä valmistua syksyllä 2026.
Noin 12 400 neliömetrin kokoinen varastolaitos rakennetaan Lietoon osoitteeseen Siiventie 21. Projektin myötä Logicenters laajentaa tarjontaansa myös perinteisten logistiikkatilojen ulkopuolelle.
"On ilo jatkaa Warasto Finlandin kasvun tukemista Suomessa tarjoamalla heille nykyaikaiset ja kestävän kehityksen huomioivat logistiikkatilat. Kasvava yhteistyömme on osoitus monipuolisuudestamme erilaisten tiloihin liittyvien ratkaisujen tarjoajana, laajentuen nyt lämpötilasäädeltyjen tilojen osalta. Olemme erittäin ylpeitä, että Warasto Finland luottaa meihin modernien logistiikkakiinteistöjen tarjoajana”, sanoo Logicenters Finlandin kaupallinen johtaja Jarkko Äikää.
Warasto Finland Oy on kotimainen 3PL- logistiikkayritys, joka jatkaa laajentumistaan Suomessa. Viime vuosina yritys on tehnyt tiivistä yhteistyötä Logicentersin kanssa. Uudessa varastossa on useita lämpötilasäädeltyjä tiloja, jotka tukevat yrityksen varastointia ja kuljetusta elintarvikeyrityksille.
Suunniteltu kiinteistö sijaitsee Liedon kunnassa, ja sieltä on hyvät yhteydet Suomen suurille moottoriteille. Tämän ansiosta kohde soveltuu oivallisesti logistiikkaan.
"Uusi varasto vahvistaa merkittävästi kykyämme palvella suomalaista elintarviketeollisuutta laadukkaalla ja lämpötilasäädellyllä logistiikalla. Jatkuva kumppanuutemme Logicentersin kanssa varmistaa, että pystymme vastaamaan asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin säilyttäen samalla heidän Warastolta odottamansa joustavuuden ja luotettavuuden", sanoo Waraston Myynti- ja Kehitysjohtaja Santtu Jokela.
Vuokrasopimuksen urakoitsijana toimii Jatke Toimitilat Oy.
Logicenters on johtava nykyaikaisten logistiikkatilojen kehittäjä ja omistaja, jolla on toimintaa Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Suomessa, Puolassa ja Saksassa sekä yli 2,4 miljoonaa m2 logistiikkatilaa. Logicenters kehittää, rakentaa uudelleen ja omistaa moderneja logistiikkatiloja alueen tärkeimmissä paikoissa. Logicenters on erikoistunut nykyaikaiseen logistiikkaan, ja kaikki sen ominaisuudet täyttävät maailmanluokan logistiikkayritysten korkeat laatu-, tehokkuus- ja joustavuusvaatimukset. NREP perusti Logicentersin vuonna 2015. Lisätietoja: www.logicenters.com.
