Johan Wikström nimitetty Loihteen data- ja analytiikkapalveluiden johtajaksi

21.8.2025 12:03:32 EEST | Loihde Oyj | Tiedote

Johan Wikström on aloittanut Loihteella data- ja analytiikkapalveluiden johtajana. Tehtävässään hän vastaa data- ja analytiikkapalveluita tuottavan yksikön johtamisesta ja sen tarjooman kehittämisestä.

”Datan merkitys on tänä päivänä suurempi kuin koskaan ennen, ja organisaatiot voivat tehdä datasta todellista kilpailuetua. On entistäkin tärkeämpää, että datan perustat ja hallinta ovat kunnossa, jotta dataa voidaan vastuullisesti ja tietoturvallisesti hyödyntää esimerkiksi tekoälysovelluksissa. Siksi onkin hienoa päästä vetämään data- ja analytiikkapalveluita nimenomaan Loihteella, jolla on erittäin syvällinen osaaminen myös tietoturvasta”, Johan Wikström sanoo.

Johan Wikström on aiemmin työskennellyt datan ja analytiikan kehitys- ja johtotehtävissä parissa mm. Twodaylla, Kaito insightilla ja Roschierilla.

Yhteyshenkilöt

Johan Wikström, puh. 040 651 4328, johan.wikstrom@loihde.com

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 760, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2024 oli 140 miljoonaa euroa. loihde.com

