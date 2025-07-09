Johan Wikström nimitetty Loihteen data- ja analytiikkapalveluiden johtajaksi

”Datan merkitys on tänä päivänä suurempi kuin koskaan ennen, ja organisaatiot voivat tehdä datasta todellista kilpailuetua. On entistäkin tärkeämpää, että datan perustat ja hallinta ovat kunnossa, jotta dataa voidaan vastuullisesti ja tietoturvallisesti hyödyntää esimerkiksi tekoälysovelluksissa. Siksi onkin hienoa päästä vetämään data- ja analytiikkapalveluita nimenomaan Loihteella, jolla on erittäin syvällinen osaaminen myös tietoturvasta”, Johan Wikström sanoo.

Johan Wikström on aiemmin työskennellyt datan ja analytiikan kehitys- ja johtotehtävissä parissa mm. Twodaylla, Kaito insightilla ja Roschierilla.