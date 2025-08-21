Rakastettu Kiekkokierros saa jatkoa Nelonen Median kanavissa!
Liigan käänteitä pitkin kautta analysoiva, fanien rakastama Kiekkokierros saa uuden kodin Classic Hitsillä, Suplassa ja Ruudussa.
Kotimaisen jääkiekon tapahtumia ruotiva Kiekkokierros tekee paluun, vetäjinään tutut kiekkoromantikot Jussi Paasi ja Topi Nättinen. Yle lakkautti supersuositun Jääkiekkokierroksen säästösyistä keväällä.
Nyt IS-Kiekkokierroksen nimellä kulkeva, uudistunut toteutus käynnistyy perjantaina 12.9. klo 17.00 ja se on kuultavissa radiossa Classic Hitsin taajuuksilla sekä Supla-sovelluksen kautta kaikkialla ja nyt myös katseltavissa Ruudussa.
Joka perjantaikierroksella tarjolla on puolitoistatuntinen pre game -osuus, johon osallistuvat myös Ilta-Sanomien palkitut kiekkotoimittajat Ville Touru ja Sami Hoffrén, jotka samalla palaavat tekemään Suplaan suosittuja jääkiekkopodcasteja.
THF - Touru & Hoffren Forever perkaa Liigan vaiheita läpi kauden alkaen kausiennakoilla 2.9. ja TNF – Total NHL Forever pureutuu puolestaan taalaliigan kauden kiemuroihin 24.9. alkaen.
Kiekkokierroksen monivuotinen vetäjä Jussi Paasi on erityisen innoissaan ohjelman jatkosta:
- Ylen jääkiekkokierroksen loppuminen oli henkilökohtaisesti musertava isku. Kun kuulin, että Sanoma haluaa jatkaa klassikkotuotetta, olo oli euforinen! On suunnaton etuoikeus päästä jatkamaan tätä täysin uniikkia, ilmaisuvoimaltaan ja nopeudeltaan ylivertaista tuotetta, Paasi sanoo.
Liigassa vuoteen 2021 JYPissä, Jukureissa, SaiPassa, TPS:ssa ja Tapparassa pelannut Nättinen lupaa, että sisällöstä ei tule puuttumaan tunnetta, terävyyttä tai viihdettä:
- Tarjolla on Suomen paras jääkiekko-ohjelma. Intohimoa, aitoa tunnetta ja viiltävää analyysia – sopivalla ripauksella huumoria. Ja kaikki tämä laadukkailla selostuksilla kuorrutettuna. Selostajissa luotetaan ammattitaitoisiin ja intohimoisiin tyyppeihin, Nättinen lupaa.
Myös uudenlaisen sisällön mahdollistava kuvayhteistyö saa juontajaparilta kiitosta. Ruudun mukaantulon myötä Paasin pitkäaikainen toive toteutuu:
- Tätä olemme Topin kanssa odottaneet yhtä paljon kuin pikkupoikana odotimme joulupukilta niitä isoimpia, kovia paketteja. Visuaalinen audio ottaa vihdoin Suomessa toivottuja harppauksia. Ja omana tavoitteenani on jo pitkään ollut, että näyttäisin hyvältä radiossa. Nyt se toteutuu!
Itse Liiga-kauden osalta Paasin ja Nättisen mukaan voi odottaa melkeinpä mitä vain, kun mukana on nimekkäitä paluumuuttajia, nuoria ja nousevia tähtiä sekä valmentajapersoonia.
- Tällä kaudella Lukko ja Ilves ovat lähtökohtaisia ennakkosuosikkeja, mutta povaan silti erittäin tasaista sarjaa. Tuleeko taas jännitysnäytelmä jokaiselle viivalle kuten viime keväänä?, Nättinen pohtii.
Osana Sanoman kiekkotarjontaa jatkuvat myös Helsingin IFK:n otteluiden selostukset Classic Hitsin PK-seudun taajuudella ja Suplassa. Selostajana toimii aiemmilta vuosilta totutusti Ilmari Pitkänen.
Perjantaipelit välitetään IFK:n osalta kokonaisina ainoastaan Suplassa, mutta Pitkäsen selostuksia kuullaan aina myös osana Kiekkokierrosta.
Kiekkokierros elää läpi Liiga-kauden matsien mukana aina mestaruuteen asti. Lähetykset aina perjantaisin klo 17.00 alkaen.
IS-Kiekkokierroksen löydät Suplasta:
https://www.supla.fi/kiekkokierros
Classic Hits -kanavan taajuudet löydät tästä:
https://www.supla.fi/article/8650
HIFK-selostukset löytyvät täältä:
https://www.supla.fi/hifk
