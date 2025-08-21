Iso selvitys Espoon startupeista käynnistymässä

Espoon tavoitteena on kehittää kaupungista entistä vetovoimaisempi ja kansainvälisesti kilpailukykyinen paikka uusien yritysten perustamiselle ja kasvulle. Nyt toteutettava startup-selvitys tukee tavoitetta tarjoamalla konkreettista tietopohjaa kaupungin elinkeinopolitiikan ja palveluiden kehittämisen tueksi. Selvityksen avulla tunnistetaan aktiiviset startup-yritykset ja arvioidaan niiden kehitysvaiheita, palvelutarpeita ja vaikuttavuutta, mukaan lukien liiketoiminnan kokoluokka, työllistävyys, kasvuvauhti, rahoituksen kehitys ja kansainvälistymisen tavoitteet. Samanlaiset selvitykset on tehty myös Vantaalla, Tampereella, Turussa, Oulussa sekä Lahdessa.

Selvityksen tuloksia ja analyysiä hyödynnetään kaupungin startup-ekosysteemin ja yrityspalveluiden kehittämisessä.

”Espoo on tunnettu vahvasta innovaatio- ja teknologiakeskittymästään, ja startup-yrittäjyys on merkittävä osa alueen elinvoimaa. Haluamme tällä selvityksellä saada ajankohtaista tietoa startup-yritysten tilanteesta ja tarpeista, jotta voimme kehittää palveluita ja toimintaympäristöä entistä paremmin vastaamaan yrittäjien odotuksia. On tärkeää, että saamme suoraa tietoa siitä, millaista tukea ja toimintaympäristöä yritykset tarvitsevat kasvaakseen. Selvityksen avulla voimme tunnistaa kehityskohteita, mutta myös nostaa esiin ekosysteemimme vahvuuksia”, toteaa Espoon kaupungin elinkeinojohtaja Teemu Haapalehto.

Kysely startup-yrityksille osana selvitystä

Startup-selvityksen tueksi käynnistetään kysely, ja sen tietojenkeruu toteutetaan elo–lokakuun 2025 aikana. Kysely on osa Espoon kaupungin pitkäjänteistä työtä yrityspalveluiden kehittämiseksi sekä startup-yritysten kasvun vauhdittamiseksi.

”Tavoitteenamme on ymmärtää entistä tarkemmin, missä vaiheessa Espoon startup-yritykset ovat ja millaisia tarpeita niillä on kasvutarpeisiin ja kansainvälistymiseen liittyen. On tärkeää kuulla suoraan yritysten ja yrittäjien omia näkemyksiä ja kokemuksia. Kannustamme kaikkia Espoon alueen startup- ja kasvuyrityksiä osallistumaan kyselyyn. Se tarjoaa suoran vaikuttamisen väylän siihen, miten kehitämme yrityspalveluitamme ja kohdennamme resurssimme oikein”, sanoo erityissuunnittelija Heli Hidén Espoon kaupungilta.

Selvityksen ja kyselyn toteuttaa Crazy Town yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Tietoa kerätään sähköpostikyselyllä ja puhelinhaastatteluilla, joiden tavoitteena on tavoittaa enemmistö potentiaalisista startup- ja kasvuyrityksistä. Yksittäisten yritysten antamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisten vastaajien tietoja julkaista.

Tiedoista muodostetaan yhteenvetoraportti Espoon seudun startup-ekosysteemistä. Tulokset julkistetaan vuoden 2025 lopussa.

Espoon kaupunki on osa Business Espoo -yrityspalveluverkostoa, joka tukee espoolaisten ja sen lähikuntien yrittäjien ja yritysten elinvoimaa tarjoamalla parhaat, jatkuvasti kehittyvät palvelut yhdessä paikassa: BusinessEspoo.com.