Liikennevalojen uudistus etenee Vaasassa – käytössä jo uutta teknologiaa
Vaasassa tehdään parhaillaan liikennevalojen kattavaa uudistusta, joka koskee kaikkia Vaasan alueen liikennevaloja. Ensimmäiset parannukset näkyvät jo muun muassa keskustassa, jossa vihreä aalto toimii aiempaa sujuvammin.
Kaupungissa on yhteensä 53 liikennevalo-ohjattua risteystä tai suojatietä, joista neljä omistaa valtion Fintraffic Oy ja loput Vaasan kaupunki. Tähän mennessä valojen uusimista on tehty keskustassa, Vöyrinkaupungilla, Klemettilässä ja Huutoniemellä.
Työt aloitettiin Kokkolantie-Sepänkyläntie-Vaasanpuistikko-katujaksolta, jonka 16 liikennevaloristeystä on uudistettu kuluneen kahden vuoden aikana. Parannusten ansiosta katuosuuden voi nyt usein ajaa läpi ilman pysähdyksiä tai korkeintaan muutamalla pysähdyksellä, kun ajonopeus on tasainen ja rauhallinen.
Täysin kaksisuuntainen vihreä aalto toimii vain, kun risteysten välinen etäisyys, nopeusrajoitus ja valojen kiertoaika ovat keskenään yhteensopivia. Tämä on kuitenkin harvinaista, sillä nopeusrajoituksista ja risteysten sijoittelusta ei päätetä liikennevalosuunnittelun yhteydessä.
– Esimerkiksi Vaasanpuistikolla vihreä aalto saataisiin toimimaan paremmin kahteen suuntaan, jos nopeusrajoitus olisi 30 km/h, sähköinsinööri Aripekka Pietiläinen havainnollistaa.
Ensimmäisenä kuntoon ohjauslaitteet
Uudistus aloitettiin risteyksissä sijaitsevien ohjauslaitteiden uusimisella, sillä niillä on näkyvin vaikutus liikenteessä. Ohjauslaite on tietokone, joka säätelee liikennevalojen toimintaa reaaliaikaisen liikennetilanteen mukaan. Uusien laitteiden ansiosta valot reagoivat aiempaa paremmin liikennetilanteeseen.
– Seuraavaksi uusitaan liikennevalojen opasteet sekä maakaapeloinnit. Ne ovat kalliimpia mutta vähemmän näkyviä töitä, paitsi silloin, kun katuja joudutaan avaamaan kaivuutöihin, Pietiläinen kertoo.
Uudistustyötä tehdään osana Vaasan sähköallianssia vuoden 2025 loppuu saakka ja siitä eteenpäin uuden palvelusopimuksen kautta. Hanke jatkuu määrärahojen puitteissa vielä muutaman vuoden ja maksaa kokonaisuudessaan noin kaksi miljoonaa euroa, josta noin neljäsosa on nyt käytetty.
Uusi teknologia sujuvoittaa liikennettä
Liikennevalo-ohjauksen tueksi kaupunki on ottanut käyttöön uuden kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmän, joka valvoo liikennevalojen toimintaa ja kerää liikennetietoa. Tätä voidaan hyödyntää vikojen nopeamassa paikallistamisessa sekä liikenteen sujuvuuden parantamisessa.
Monilla paikoilla vanhat asfaltissa olevat tunnistimet on korvattu liikennevalopylväisiin asennetuilla tutkilla. Valopylväissä tutkat eivät vaurioidu asfaltin kulumisesta tai uusimisesta, ja yksi tutka voi korvata useita vanhoja tunnistimia. Uudet tutkat havaitsevat myös kävelijöitä ja pyöräilijöitä, mikä parantaa liikennevalojen toimintaa kaikkien liikkujien kannalta.
Jo käytössä olevien hälytysajoneuvoetuuksien lisäksi liikennevaloihin on tulossa etuuksia myös aikataulustaan myöhässä oleville busseille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aripekka Pietiläinen
Sähköinsinööri, Vaasan kaupunki
puh. 0401530157, aripekka.pietilainen@vaasa.fi
Jaakko Juntunen
Projektipäällikkö, Destia
jaakko.juntunen@destia.fi
Kuvat
Linkit
