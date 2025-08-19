Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan liikenteeltä pelastusharjoituksen vuoksi 4.9. klo 8.00–13.00
Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan Liipolan tunnelin pelastusharjoituksen vuoksi 4.9. klo 8.00–13.00. Harjoituksen tavoitteena on kehittää viranomaisyhteistyötä vaativaan tunneliympäristöön lavastetun suuronnettomuuden avulla.
Sulun aikana Lahden eteläinen kehätie on suljettu Okeroisen ja Kujalan välillä. Kiertotie kulkee maantien 296, maantien 167 ja valtatien 4 kautta.
Tunnelit avataan liikenteelle heti harjoituksen päätyttyä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
ELY-keskus, tunnelin hallinnoija Tero Tiensuu, puh 0295 021 134, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)
Kuvat
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hämeen ELY-keskus
Tuoreesta selvityksestä ideoita Heinolan hulevesikuormituksen vähentämiseen19.8.2025 07:06:00 EEST | Tiedote
Heinolassa sijaitsevan Maitiaislahden valuma-alueen hulevesiselvitys on valmistunut. Hämeen ELY-keskuksen rahoittaman selvityksen toteutti AFRY Finland Oy. Toteutukseen osallistui myös Heinolan kaupunki.
Kaloisten sillan uusimistyö alkaa syyskuussa Hämeenlinnassa18.8.2025 08:35:00 EEST | Tiedote
ELY-keskus aloittaa Hämeenlinnassa sijaitsevan Kaloisten sillan uusimistyöt viikolla 36. Nykyinen puurakenteinen silta on tullut elinkaarensa päähän ja puretaan kokonaan. Tilalle rakennetaan uusi teräsbetoninen silta.
Vesihuollossa katse vuoteen 2040 – suunnitelmaluonnos eteni lausunnoille13.8.2025 07:06:00 EEST | Tiedote
Kanta-Hämeen maakunnallinen vesihuollon suunnitelmaluonnos ehdottaa toimia vesihuollon teknisen toimintavarmuuden lisäämiseksi ja palvelujen tuottamisen turvaamiseksi seuraavien 15 vuoden aikana. Yhteistyön syventäminen ja vahvat toimijat ovat elinehto tavoitteiden saavuttamiseksi. Kunnilla on ratkaiseva asema näiden asioiden kuntoon saattamisessa.
Hämeessä joitakin levähavaintoja heinäkuussa ja elokuun alussa7.8.2025 13:06:32 EEST | Tiedote
Hämeessä havaittiin tällä viikolla vähäinen sinileväesiintymä Orimattilassa Mallusjärven ja Hattulassa Vanajaveden seurantapaikalla. Kumpikin kuuluu valtakunnalliseen leväseurantaan.
Hämeen vesistöissä vedenkorkeudet pääasiassa lähellä normaalia – vesien lämpötilat tavallista korkeammat24.7.2025 07:12:00 EEST | Tiedote
Pitkään jatkuneet runsaat sateet kesä–heinäkuussa palauttivat matalalle laskeneet suuret järvet tavanomaisiin korkeuksiin ja kohensivat pohjavesitilannetta. Virtavedet ja pienet vesistöt nousivat runsaiden sateiden myötä korkealle ja ovat hiljalleen palautuneet tavallisiin korkeuksiin. Sateiden loputtua helle on lämmittänyt vedet tavanomaista lämpimämmiksi ja saanut sinilevän kasvamaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme