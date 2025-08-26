Saaren Taika palaa uudistuneena – ja tuo markkinoille kotimaisen kauneusinnovaation myrskyn irrottamasta rakkohaurusta

Perheyritys Saaren Taika tuo markkinoille uuden suomalaisen kauneusinnovaation

Kotimainen perheyritys Saaren Taika palaa markkinoille uuden innovaation kanssa: Perniössä kehitetty ja valmistettu ihonhoitosarja hyödyntää myrskyn irrottamaa villiä rakkohaurua (Fucus vesiculosus).

Saaren Taika kertoo rakkohauruinnovaation rauhoittavan ihoa, vähentävän punoitusta, sitovan kosteutta ja ehkäisevän ennenaikaista ikääntymistä:

– Rakkohauru sisältää runsaasti vitamiineja ja polyfenoleja, jotka toimivat antioksidantteina ja tukevat ihon luonnollisia toimintoja. Sen yhdisteet auttavat sitomaan kosteutta ja tutkimusten mukaan voivat myös rauhoittaa tulehduksia, tuotekehittäjä Johanna Amnelin kertoo.



Tuotesarjan lippulaivatuote Rakkohauru superseerumi testattiin tuoreessa kliinisessä tutkimuksessa (Eurofins 2025: kliininen tutkimus, toteutettu dermatologin valvonnassa, 28 päivän käyttöjakso, 20 osallistujaa). Objektiivinen laiteteknologia osoitti selkeät muutokset koehenkilöiden ihossa 28 päivän käytön jälkeen verrattuna lähtötilanteeseen. Tulosten mukaan Rakkohauru superseerumi vähentää tutkitusti juonteita silmänympärysiholla sekä otsassa (-30 %), supistaa ihohuokosia (-37 %), vähentää pigmentaatiota (-39 %), punoitusta (-53 %) ja ihon kutinaa (-73 %). Tulosten mukaan se myös vahvistaa ihon suojamuuria, parantaa ihon kimmoisuutta ja kiinteyttä.

Taustalla vahvat investoinnit vastuullisuuteen

Perniössä kehitetyllä ja valmistetulla rakkohauruinnovaatiolla Saaren Taika hakee uutta kasvua taloudellisesti haastavan vuoden jälkeen. Kesällä 2024 käydyn tuotteiden alkuperää koskevan julkisen keskustelun jälkeen yritys teki tappiota yli 200 000 euroa ja joutui irtisanomaan neljänneksen työntekijöistään.

Yhtiön toimitusjohtaja Veera Amnelin-Kylämäki kertoo yhtiön tarttuneen välittömästi toimeen:



– Käynnistimme tehdasauditoinnit, lisäsimme tuotantoprosessiemme läpinäkyvyyttä ja terävöitimme viestintäämme. Kuluttajaviestintää selkeyttääksemme lanseerasimme brändiuudistuksemme yhteydessä Saaren Taika Handmade -merkin erityisesti kotimaisille ja 100 % luonnollisille tuotteillemme. Saaren Taika Natural -merkki kattaa sertifioidut luonnonkosmetiikkatuotteemme. Muut tuotemerkit, kuten Saaren Taika Ecolution ja Professional, tulevat jäämään pois epäselvyyksien välttämiseksi.

Kosmetiikkatuotteiden kotimaisuusaste noussut 65 prosenttiin – tavoitteena 80 prosenttia vuoden loppuun mennessä

Tänä vuonna Saaren Taika raportoi kosmetiikkatuotteidensa kotimaisuusasteen nousseen jo 65 prosenttiin. Yhtiö tavoittelee 80 prosentin kotimaisuusastetta vuoden loppuun mennessä.



Yhtiön Perniön tehtaan laajennus ja samalla kotimaisten tuotteiden lisääminen on nostanut kosmetiikkatuotteiden kotimaisuusastetta kappalemäärissä laskettuna jo yli 65 prosenttiin. Yhtiön kosmetiikkavalikoimasta 64 tuotetta valmistetaan Suomessa, 10 Puolassa, 17 Iso-Britanniassa ja 4 Alankomaissa.



– Elokuun lopulla lanseerattavaa Rakkohauru-ihonhoitosarjaamme odotetaan jo kuumeisesti. Pelkästään yhteen testaajahakuun tuli yli 1 000 hakemusta. Uuden tuotesarjan myötä olemme voineet palkata lisää työntekijöitä Perniön kosmetiikkatehtaallemme, tilaustenkäsittelyyn ja varaston pakkaamoon, Amnelin-Kylämäki iloitsee.



– Työpaikkojen luominen ja maaseudun elinvoiman vahvistaminen on aina ollut yksi arvoistamme, Amnelin-Kylämäki päättää.



Lue lisää Rakkohauru-ihonhoitosarjasta: www.saarentaika.com/rakkohauru

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt





Veera Amnelin-Kylämäki

Toimitusjohtaja

Saaren Taika

Puhelin: +358 40 183 7312

Sähköposti: johtajatar@saarentaika.com