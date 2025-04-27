Satavuotias Suomi–Ruotsi-maaottelu sai oman juhlarahan
Tukholma – Suomi–Ruotsi-maaottelun 100-vuotisjuhlan käynnistyessä Helsinki Mint luovutti ensimmäisen Suomi–Ruotsi-maaottelu 100 vuotta – 20 euron hopeisen juhlarahan suomalaiselle urheiluvaikuttajalle Antti Pihlakoskelle ja Ruotsin Urheiluliiton puheenjohtaja Johan Storåkersille. Juhlaraha on valtiovarainministeriön toimeksiannosta valmistettu, ja sen lyönnistä vastaa Helsinki Mint. Juhlarahasta on saatavilla myös kahden euron erikoisraha kolikkokortissa kolmella kielellä.
Suomi–Ruotsi-maaottelu, ruotsiksi Finnkampen, on vuodesta 1925 lähtien koonnut yhteen kymmeniä tuhansia katsojia. Se on edelleen ainoa yleisurheilun ammattilaistason maaottelu, jossa kilpaillaan yksinomaan kahden maan kesken. Kilpailun ohella maaottelu juhlistaa ystävyyttä, kunnioitusta ja urheiluhenkeä sukupolvesta toiseen.
Juhlaraha
Vuoden 2025 Suomen 20 euroa “100 vuotta Suomi–Ruotsi-maaottelua” -juhlarahan on suunnitellut arvostettu taiteilija Pertti Mäkinen, ja sen on valmistanut Helsinki Mint valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Tunnuspuolella näkyvät liikettä symboloivat jalat sekä kahden kansan välistä vuorovaikutusta ilmentävät linjat. Arvopuolella on liehuva Suomen lippu teksteineen Suomi Finland 2025 sekä lintusymboli, joka edustaa vapautta ja jatkuvuutta.
Hopeinen juhlaraha julkaistaan rajoitetussa lyöntimäärässä. Se on arvostettu muistoesine keräilijöille, urheilun ystäville ja kaikille, jotka haluavat juhlistaa Suomen ja Ruotsin satavuotista maaotteluperinnettä ja maiden välistä ystävyyttä. Juhlaraha on saatavilla myös kahden euron Brilliant Uncirculated (BU) -laadussa kolikkokortissa ja myös Proof-laadussa.
Avainsanat
Kuvat
Tietoa Helsinki Mintistä
Helsinki Mint on Royal Dutch Mintin luoma brändi, joka aloittaa Suomen käyttö- ja juhlarahojen lyömisen vuonna 2025. Osana Royal Dutch Mintin toimintaa Helsinki Mint tuo mukanaan yli 450 vuoden kokemuksen rahapajatoiminnasta, asiantuntemuksen ja huippuluokan tilat, jotka varmistavat korkealaatuisten suomalaisten käyttörahojen jatkuvan tuotannon. Lisäksi se laajentaa maan valmiuksia laskea liikkeelle erityisiä (2 euron) juhlarahoja, juhlistaen Suomen merkittäviä virstanpylväitä ja juhlavuosia.
Keräilijöitä ja harrastajia kehotetaan tilaamaan uutiskirje osoitteessa www.helsinkimint.fi, jotta he pysyvät ajan tasalla kaikista tulevista julkaisupäivistä ja saatavuudesta.
Lehdistötiedusteluja tai lisätietoja juhlarahasta tai vuoden 2025 juhla- ja erikoisrahaohjelmasta, ole hyvä ja ota yhteyttä:
Helsinki Mint
Sähköposti: press@royaldutchmint.com
Verkkosivusto: www.helsinkimint.fi
Muut kielet
