Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Riittääkö pizzaperjantai? Lähes miljoonan euron tutkimushanke selvittää yhteisöllisyyden tulevaisuutta digityössä

25.8.2025 13:30:10 EEST | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote

Jaa

Miten työyhteisöt voivat kukoistaa digiajassa – riittävätkö etäpalaverit ja Slack-kanavat, vai tarvitaanko jotain enemmän? Syyskuussa käynnistyvä Laterna-hanke syntyi tarpeesta ymmärtää paremmin, mitä yhteisöllisyys todella tarkoittaa etä- ja hybridiajan työelämässä.

Ryhmäkuvassa Laterna-hankkeen ihmisiä.
Laternan tekijätiimi pyrkii ratkaisemaan konkreettisia ongelmia: miten säilyttää innovatiivisuus ja luovuus, kun spontaanit kahvihuonekeskustelut ovat vähentyneet? Miten varmistaa, että uudet työntekijät integroituvat tiimiin etätyössä? Miten ehkäistä työntekijöiden eristäytyminen ja burnout hybridimalleissa?

Business Finland on myöntänyt Laterna-hankkeelle merkittävän Co-Research-tutkimusrahoituksen. Kahden ja puolen vuoden ja lähes miljoonan euron tutkimushanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ja mukana ovat Aalto-yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä yrityskumppanit ABB Marine & Ports, Glaston Finland, Meltlake, Selma Finance ja Wärtsilä Energy.

Laterna selvittää, miten digitalisaatio muokkaa työyhteisöjä, työn tekemisen tapoja ja organisaatiokulttuuria, ja mitä yhteisöllisyys todella tarkoittaa. Tavoitteena on tunnistaa mahdollisuudet ja löytää keinoja ja työkaluja, joilla organisaatiot voivat pitää yllä yhteisöllisyyttä monipaikkaisessa työssä.

– Yhteisöllisyyden heikkeneminen on globaali ilmiö digiaikana, joka uhkaa niin ihmisten hyvinvointia kuin kykyä tehdä yhteistyötä. Tähän hankkeemme pyrkii löytämään tutkimusperusteisia ratkaisuja, sanoo hankkeen tutkija, apulaisprofessori Frank Martela Aalto-yliopistosta.

Yrityskumppanit tunnistavat haasteet. Meltlakessa on havaittu työpäivien tiivistyminen ja spontaanien kohtaamisten väheneminen.

– Odotamme Laterna-hankkeelta käytännön keinoja vahvistaa yhteisöllisyyttä digitaalisessa arjessa. Toivomme löytävämme ratkaisuja, joilla voimme tuoda etä- ja hybridityöhön samaa dynamiikkaa ja inhimillistä vuorovaikutusta kuin toimistolla, kertoo Meltlaken Chief People Officer Lassi Valkama.

Hankkeessa kerätään laaja haastatteluaineisto ja tuloksia testataan yrityksissä kehittämisjaksoissa. Ensimmäisen vuoden aikana järjestetään kolme tuoreinta tutkimustietoa esittelevää webinaaria, ja loppuvuodesta 2026 julkaistaan verkkokurssi. Käsikirja valmistuu vuonna 2028. Tutkijavaihtoja toteutetaan Université Côte d'Azurissa Nizzassa ja Wirtschaftsuniversität Wienissä, ja yhteistyötä tehdään myös ruotsalaisen Lundin yliopiston kanssa.

– Emme usko, että konttorille pakottaminen palauttaa yhteisöllisyyden. Mutta emme myöskään usko, että pizzaperjantai ratkaisee ongelmat. Etsimme keinoja, jotka yhdistävät digitaalisen tehokkuuden ja inhimillisen yhteisöllisyyden, summaa yliopettaja Johanna Vuori Haaga-Heliasta.

Avainsanat

työelämä

Yhteyshenkilöt

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye