Riittääkö pizzaperjantai? Lähes miljoonan euron tutkimushanke selvittää yhteisöllisyyden tulevaisuutta digityössä
Miten työyhteisöt voivat kukoistaa digiajassa – riittävätkö etäpalaverit ja Slack-kanavat, vai tarvitaanko jotain enemmän? Syyskuussa käynnistyvä Laterna-hanke syntyi tarpeesta ymmärtää paremmin, mitä yhteisöllisyys todella tarkoittaa etä- ja hybridiajan työelämässä.
Business Finland on myöntänyt Laterna-hankkeelle merkittävän Co-Research-tutkimusrahoituksen. Kahden ja puolen vuoden ja lähes miljoonan euron tutkimushanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ja mukana ovat Aalto-yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä yrityskumppanit ABB Marine & Ports, Glaston Finland, Meltlake, Selma Finance ja Wärtsilä Energy.
Laterna selvittää, miten digitalisaatio muokkaa työyhteisöjä, työn tekemisen tapoja ja organisaatiokulttuuria, ja mitä yhteisöllisyys todella tarkoittaa. Tavoitteena on tunnistaa mahdollisuudet ja löytää keinoja ja työkaluja, joilla organisaatiot voivat pitää yllä yhteisöllisyyttä monipaikkaisessa työssä.
– Yhteisöllisyyden heikkeneminen on globaali ilmiö digiaikana, joka uhkaa niin ihmisten hyvinvointia kuin kykyä tehdä yhteistyötä. Tähän hankkeemme pyrkii löytämään tutkimusperusteisia ratkaisuja, sanoo hankkeen tutkija, apulaisprofessori Frank Martela Aalto-yliopistosta.
Yrityskumppanit tunnistavat haasteet. Meltlakessa on havaittu työpäivien tiivistyminen ja spontaanien kohtaamisten väheneminen.
– Odotamme Laterna-hankkeelta käytännön keinoja vahvistaa yhteisöllisyyttä digitaalisessa arjessa. Toivomme löytävämme ratkaisuja, joilla voimme tuoda etä- ja hybridityöhön samaa dynamiikkaa ja inhimillistä vuorovaikutusta kuin toimistolla, kertoo Meltlaken Chief People Officer Lassi Valkama.
Hankkeessa kerätään laaja haastatteluaineisto ja tuloksia testataan yrityksissä kehittämisjaksoissa. Ensimmäisen vuoden aikana järjestetään kolme tuoreinta tutkimustietoa esittelevää webinaaria, ja loppuvuodesta 2026 julkaistaan verkkokurssi. Käsikirja valmistuu vuonna 2028. Tutkijavaihtoja toteutetaan Université Côte d'Azurissa Nizzassa ja Wirtschaftsuniversität Wienissä, ja yhteistyötä tehdään myös ruotsalaisen Lundin yliopiston kanssa.
– Emme usko, että konttorille pakottaminen palauttaa yhteisöllisyyden. Mutta emme myöskään usko, että pizzaperjantai ratkaisee ongelmat. Etsimme keinoja, jotka yhdistävät digitaalisen tehokkuuden ja inhimillisen yhteisöllisyyden, summaa yliopettaja Johanna Vuori Haaga-Heliasta.
Avainsanat
