Uusi julkinen taideteos valmistunut Omenatarhan pienten lasten yksikköön
Taiteilija Anne Meskanen-Barmanin taideteos "Omenapuun alla" on valmistunut Kangasalan uuteen Omenatarhan pienten lasten yksikköön. Teos sijoittuu keskeiselle paikalle rakennuksen keskusaulaan tuoden alueen kulttuurihistoriaa ja luonnonläheisyyttä osaksi yksikön arkea.
Taiteilija Anne Meskanen-Barmanin teoksen “Omenapuun alla” lähtökohtana on alueella sijainnut omenatarha. Noin 6,5 metriä korkea teos koostuu suuresta laserleikatusta, vanhaa Valkeakuulas-lajiketta edustavasta omenapuusta, joka levittäytyy usealle seinäpinnalle rakennuksen keskusaulassa. Materiaalinaan taiteilija on käyttänyt alumiinipronssia, alumiinia ja ruostumatonta terästä.
“Teos sulautuu luontevasti aulatilaan, ja sen värimaailma ja materiaalit muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden uuden kouluympäristön kanssa. Laserleikattu teräs ja käsin muotoillut eläinhahmot, metallien eri sävyt sekä erikokoiset yksityiskohdat luovat kiinnostavia pareja. Kovat materiaalit antavat muodon pehmeille ja lempeille aiheille, kuten teoksessa seikkaileville eläinhahmoille”, Kangasalan kaupungin taide- ja kulttuuriasiantuntija Eljas Suvanto kuvailee.
Teos toteutettiin prosenttiperiaatteella osana Lumoava Kangasala -ympäristö- ja taideohjelmaa. Prosenttiperiaatteen tarkoituksena on, että tietty osuus rakennuskustannuksista käytetään taiteeseen.
Moniulotteinen teos rakentuu yksityiskohdista ja leikillisistä elementeistä
Teoksen yksityiskohdat kutsuvat katsojaa tarkastelemaan, tunnistamaan ja ihmettelemään. Laserleikatusta kaksiulotteisesta omenapuun rungosta ja oksistosta kohoaa kolmiulotteisia yksityiskohtia, kuten oravia ja pikkulintuja, sekä realistisia omenapuun oksia. Pääsisäänkäynnin ulkopuolella on yksi orava ja aulatilassa kolme muuta, joista yksi on sijoitettu lasten ulottuville kosketeltavaksi. Teoksen kaksiulotteisesta teräsprofiilista voi löytää esimerkiksi tikan, lepakon, kärpän ja metsätontun.
Teos tarjoaa mahdollisuuksia leikkiin, mielikuvitukseen ja osallistumiseen, ja se muuttuu katsojan sijainnin, katselukorkeuden ja valaistuksen mukaan. Hiottu teräspinta heijastaa valoa ja ympäristöä, ja teos näyttäytyy eri kulmista katsottuna aina hieman erilaisena. Aulan valaistusta säätämällä voidaan luoda vaikutelmia vuorokaudenajoista, kuten kuutamoyöstä, sekä tarjota rauhallisia lepohetkiä omenapuun alla. Portaikko voi muuttua myös mäeksi tai retkikohteeksi. Teos yhdistää toden ja tarun, ja sen kerroksellisuus kutsuu katsojaa palaamaan uudelleen uusien yksityiskohtien ja merkitysten äärelle.
"Halusin luoda teoksen, joka kutsuu tutkimaan, leikkimään ja pysähtymään, aivan kuten omenapuun alla istuessa. Teos on samalla kunnianosoitus alueen historialle ja lasten mielikuvituksen voimalle. Toivon, että se tuo iloa ja oivalluksia niin pienille kuin suurillekin katsojille," Meskanen-Barman kertoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eljas Suvanto, taide- ja kulttuuriasiantuntija, +358 40 121 6803, eljas.suvanto@kangasala.fi
Anne Meskanen-Barman, +358 50 537 6244, a.meskanen@saunalahti.fi
Kuvat
