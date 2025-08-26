Kauneutta elämän myrskyistä – perheyhtiö loi ensimmäisen suomalaisen villiin rakkohauruun perustuvan ihonhoitosarjan

Perniössä syntyi uusi kauneusinnovaatio, joka hoitaa ihoa ja kunnioittaa luontoa



Rakkohaurun (Fucus vesiculosus) hyödyt ovat kulkeneet suullisessa kansanperinteessä jo vuosisatojen ajan. Sitä on perinteisesti käytetty niin kasvilannoitteena kuin rohtona erilaisten vaivojen hoidossa. Tämä kertoo sen poikkeuksellisesta ravintoainepitoisuudesta.

– Rakkohaurun tehon salaisuus piilee sen runsaassa ravintoainepitoisuudessa, joka koostuu ainutlaatuisesta yhdistelmästä bioaktiivisia yhdisteitä, kuten fukoideja, polyfenoleja ja antioksidantteja. Ne tekevät rakkohaurusta tehokkaan ainesosan myös ihonhoidossa, Saaren Taian tuotekehittäjä Johanna Amnelin kertoo.



Perniössä kehitetty ja valmistettu ihonhoitosarja hyödyntää myrskyn irrottamaa villiä rakkohaurua. Saaren Taika kertoo tuotesarjan rauhoittavan ihoa, vähentävän punoitusta, sitovan kosteutta ja ehkäisevän ihon ennenaikaista ikääntymistä.



Uudesta tuoteperheestä lanseerataan ensimmäisenä kiinteyttävä ja kasvoja kirkastava seerumi, syväkosteuttava kasvovoide, epäpuhtauksia vähentävä kasvoöljy sekä bakteerikantaa tasapainottava suola- ja kasvosaippua.

Ylpeästi kotimainen perheyhtiö

Suomalainen perheyritys Saaren Taika syntyi tarpeesta kehittää ympäristöystävällisiä ja tehokkaita tuotteita kodin siivoukseen ja perheen iho-ongelmiin.



– Äitini on kärsinyt erilaisista iho-ongelmista koko elämänsä, kuten kutisevasta ja vaikeasta atooppisesta käsiekseemasta, jonka hän raapi aina vereslihalle, toimitusjohtaja Veera Amnelin-Kylämäki kertoo.



Vuosia kestäneet etsinnät päättyivät siihen, että vuonna 2017 syntyi Saaren Taika Kamomilla Sheavoide ja sen rinnalle klassikoksi noussut Teepuusaippua, joilla äidin iho-ongelmat saatiin kuriin.



Yhtiön tarina on poikkeuksellinen. Se perustettiin tyhjästä, ilman kosmetiikka-alan kontakteja, ulkopuolista apua tai sijoittajia. Oli vain yksi nainen, perhe, idea ja halu auttaa muita haastavan ihon kanssa kamppailevia.

– Jos perheemme tarina on sinulle tuttu, tiedät, että tulemme köyhistä oloista, olemme perheväkivallan uhreja ja päihderiippuvuuskin on osa tarinaamme. Paraneminen alkoi vasta, kun pääsimme vihdoin vuosien pelossa elämisen jälkeen eroon väkivaltaisesta miehestä ja muutimme pois Turusta, Amnelin-Kylämäki kertoo.



Veera Amnelin-Kylämäen äiti, Johanna Amnelin, on ammatiltaan tuotekehittäjä. Hän on omistautunut luomaan tehokkaita ja mahdollisimman luonnonmukaisia tuotteita haastavan ihon hoitoon.

– Meille Saaren Taika ei ole yritys, joka kasvatetaan ja myydään. Se on elämäntapa, inspiraatio ja esimerkki siitä, että kaikki on mahdollista, Amnelin-Kylämäki kertoo.

Saaren Taika keskittyy tuotekehityksessään tutkitusti tehokkaisiin, luonnollisiin ja kemiallisesti prosessoimattomiin raaka-aineisiin sekä jatkaa panostuksiaan Perniön työllisyyden ja maaseudun elinvoiman kehittämisessä.



– Vaikka myrsky välillä riepotteleekin, pitää muistaa, että aurinko tulee silti aina esiin. Myös vaikeuksista voi syntyä jotain kaunista ja hoitavaa, Amnelin-Kylämäki päättää.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt





Veera Amnelin-Kylämäki

Toimitusjohtaja

Saaren Taika

Puhelin: +358 40 183 7312

Sähköposti: johtajatar@saarentaika.com