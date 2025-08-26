Saaren Taika kutsuu tehdasvierailulle Perniöön: rakkohaurusta jalostettiin suomalaisen kosmetiikan mielenkiintoisin innovaatio – onko tässä seuraava vientimenestys?

Tule vierailulle Perniön kosmetiikkatehtaaseen

Perniön tehtaassa ravintorikkaasta ja villistä rakkohaurusta jalostetaan ainutlaatuisia ihonhoitotuotteita. Villiin rakkohauruun pohjautuvassa tuoteperheessä yhdistyvät luonnon tehoaineet, kestävä raaka-aineiden hyödyntäminen ja suomalainen käsityöosaaminen. Vierailulla toimittajalla on mahdollisuus tutustua tuotantoprosessiin, tuotekehittäjiin ja saada ensikosketus uuteen ihonhoitosarjaan.

Tuoteperheessä käytettävä rakkohauru kasvaa Selkämeren puhtaissa, happipitoisissa rantavesissä, Natura 2000 -alueen välittömässä läheisyydessä. Rakkohauru kerätään aina käsin ja vain silloin, kun myrskyt irrottavat sen luonnostaan. Suurin osa irronneesta kasvustosta jää edelleen rantavyöhykkeelle tukemaan ravinteiden kiertoa ja luonnon tasapainoa.

Jokainen kerätty erä puhdistetaan ja kuivatetaan huolellisesti, ja jokaiselle erälle tehdään riippumattomassa laboratoriossa testit raskasmetallien, ympäristömyrkkyjen ja mikrobiologisen puhtauden osalta. Näin varmistetaan, että rakkohauru on turvallinen ja puhdas raaka-aine ihonhoitotuotteisiin.

Tutustu tästä Rakkohauru-tuotesarjaan: www.saarentaika.com/rakkohauru

Lue Rakkohauru-ihonhoitosarjaa koskeva mediatiedote (26.8.2025 klo 5:30).

Ota yhteyttä ja sovi vierailupäivä

Veera Amnelin-Kylämäki

Toimitusjohtaja

Saaren Taika

Puhelin: +358 40 183 7312

Sähköposti: johtajatar@saarentaika.com



Perniön kosmetiikkatehdas

Osoite: Heikkiläntie 2B 30, 25500 Perniö