Saaren Taika kutsuu tehdasvierailulle Perniöön: rakkohaurusta jalostettiin suomalaisen kosmetiikan mielenkiintoisin innovaatio – onko tässä seuraava vientimenestys?
Saaren Taika kutsuu toimitukset vierailulle Perniön kosmetiikkatehtaaseen. Saaren Taika tuo markkinoille Suomen ensimmäisen myrskyn irrottamasta rakkolevästä valmistetun ihonhoitosarjan. Vierailulla toimittajalla on mahdollisuus tutustua tuotantoprosessiin, tuotekehittäjiin ja saada ensikosketus uuteen ihonhoitosarjaan.
Tule vierailulle Perniön kosmetiikkatehtaaseen
Perniön tehtaassa ravintorikkaasta ja villistä rakkohaurusta jalostetaan ainutlaatuisia ihonhoitotuotteita. Villiin rakkohauruun pohjautuvassa tuoteperheessä yhdistyvät luonnon tehoaineet, kestävä raaka-aineiden hyödyntäminen ja suomalainen käsityöosaaminen. Vierailulla toimittajalla on mahdollisuus tutustua tuotantoprosessiin, tuotekehittäjiin ja saada ensikosketus uuteen ihonhoitosarjaan.
Tuoteperheessä käytettävä rakkohauru kasvaa Selkämeren puhtaissa, happipitoisissa rantavesissä, Natura 2000 -alueen välittömässä läheisyydessä. Rakkohauru kerätään aina käsin ja vain silloin, kun myrskyt irrottavat sen luonnostaan. Suurin osa irronneesta kasvustosta jää edelleen rantavyöhykkeelle tukemaan ravinteiden kiertoa ja luonnon tasapainoa.
Jokainen kerätty erä puhdistetaan ja kuivatetaan huolellisesti, ja jokaiselle erälle tehdään riippumattomassa laboratoriossa testit raskasmetallien, ympäristömyrkkyjen ja mikrobiologisen puhtauden osalta. Näin varmistetaan, että rakkohauru on turvallinen ja puhdas raaka-aine ihonhoitotuotteisiin.
Tutustu tästä Rakkohauru-tuotesarjaan: www.saarentaika.com/rakkohauru
Lue Rakkohauru-ihonhoitosarjaa koskeva mediatiedote (26.8.2025 klo 5:30).
Ota yhteyttä ja sovi vierailupäivä
Veera Amnelin-Kylämäki
Toimitusjohtaja
Saaren Taika
Puhelin: +358 40 183 7312
Sähköposti: johtajatar@saarentaika.com
Perniön kosmetiikkatehdas
Osoite: Heikkiläntie 2B 30, 25500 Perniö
Veera Amnelin-KylämäkiSaaren Taika / ToimitusjohtajaPuh:+358 40 183 7312johtajatar@saarentaika.com
Saaren Taika
Saaren Taika on Särkisalosta lähtöisin oleva kolmen sukupolven perheyritys, joka on noussut yhdeksi Suomen johtavista itsenäisistä kosmetiikkabrändeistä. Saaren Taika tunnetaan erityisesti kulttimaineeseen nousseesta Saaren Taika Teepuusaippuasta, joka yhdessä muiden tuotteiden kanssa tarjoaa ratkaisuja vaativaan ihonhoitoon ja kestävään elämäntapaan. Avainlipulla merkityt Saaren Taika Handmade, Chosen by Johanna ja Saaren Taika Natural -tuotteet valmistetaan Perniön kosmetiikkatehtaalla ja kotimaisella yhteistyökumppanilla. Muiden tuotesarjojen tuotteet valmistetaan ulkomailla eettisesti sertifioiduista raaka-aineista.
