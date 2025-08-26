MURU Productions

Saaren Taika kutsuu tehdasvierailulle Perniöön: rakkohaurusta jalostettiin suomalaisen kosmetiikan mielenkiintoisin innovaatio – onko tässä seuraava vientimenestys?

27.8.2025 10:05:22 EEST | MURU Productions | Kutsu

Jaa

Saaren Taika kutsuu toimitukset vierailulle Perniön kosmetiikkatehtaaseen. Saaren Taika tuo markkinoille Suomen ensimmäisen myrskyn irrottamasta rakkolevästä valmistetun ihonhoitosarjan. Vierailulla toimittajalla on mahdollisuus tutustua tuotantoprosessiin, tuotekehittäjiin ja saada ensikosketus uuteen ihonhoitosarjaan.

Saaren Taika Rakkohauru
Kuvassa Selkämerestä myrskyn jälkeen kerättyä rakkohaurua (Fucus vesiculosus). Kuva on medialle julkaisuvapaa. Johanna Amnelin

Tule vierailulle Perniön kosmetiikkatehtaaseen

Perniön tehtaassa ravintorikkaasta ja villistä rakkohaurusta jalostetaan ainutlaatuisia ihonhoitotuotteita. Villiin rakkohauruun pohjautuvassa tuoteperheessä yhdistyvät luonnon tehoaineet, kestävä raaka-aineiden hyödyntäminen ja suomalainen käsityöosaaminen. Vierailulla toimittajalla on mahdollisuus tutustua tuotantoprosessiin, tuotekehittäjiin ja saada ensikosketus uuteen ihonhoitosarjaan.

Tuoteperheessä käytettävä rakkohauru kasvaa Selkämeren puhtaissa, happipitoisissa rantavesissä, Natura 2000 -alueen välittömässä läheisyydessä. Rakkohauru kerätään aina käsin ja vain silloin, kun myrskyt irrottavat sen luonnostaan. Suurin osa irronneesta kasvustosta jää edelleen rantavyöhykkeelle tukemaan ravinteiden kiertoa ja luonnon tasapainoa.

Jokainen kerätty erä puhdistetaan ja kuivatetaan huolellisesti, ja jokaiselle erälle tehdään riippumattomassa laboratoriossa testit raskasmetallien, ympäristömyrkkyjen ja mikrobiologisen puhtauden osalta. Näin varmistetaan, että rakkohauru on turvallinen ja puhdas raaka-aine ihonhoitotuotteisiin.

Tutustu tästä Rakkohauru-tuotesarjaan: www.saarentaika.com/rakkohauru
Lue Rakkohauru-ihonhoitosarjaa koskeva mediatiedote (26.8.2025 klo 5:30).

Ota yhteyttä ja sovi vierailupäivä 

Veera Amnelin-Kylämäki
Toimitusjohtaja
Saaren Taika 
Puhelin: +358 40 183 7312
Sähköposti: johtajatar@saarentaika.com

Perniön kosmetiikkatehdas
Osoite: Heikkiläntie 2B 30, 25500 Perniö

Avainsanat

rakkohaurusaaren taikaperniökosmetiikkatehdas

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Saaren Taika Rakkohauru
Kuvassa Selkämerestä myrskyn jälkeen kerättyä rakkohaurua (Fucus vesiculosus). Kuva on medialle julkaisuvapaa.
Johanna Amnelin
Lataa

Linkit

Saaren Taika

Saaren Taika on Särkisalosta lähtöisin oleva kolmen sukupolven perheyritys, joka on noussut yhdeksi Suomen johtavista itsenäisistä kosmetiikkabrändeistä. Saaren Taika tunnetaan erityisesti kulttimaineeseen nousseesta Saaren Taika Teepuusaippuasta, joka yhdessä muiden tuotteiden kanssa tarjoaa ratkaisuja vaativaan ihonhoitoon ja kestävään elämäntapaan. Avainlipulla merkityt Saaren Taika Handmade, Chosen by Johanna ja Saaren Taika Natural -tuotteet valmistetaan Perniön kosmetiikkatehtaalla ja kotimaisella yhteistyökumppanilla. Muiden tuotesarjojen tuotteet valmistetaan ulkomailla eettisesti sertifioiduista raaka-aineista.

www.saarentaika.com

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta MURU Productions

Kauneutta elämän myrskyistä – perheyhtiö loi ensimmäisen suomalaisen villiin rakkohauruun perustuvan ihonhoitosarjan26.8.2025 05:30:00 EEST | Tiedote

Myrskyssä meren aalloista irronnut villi rakkolevä saa uuden elämän ihonhoidossa. Särkisalolainen perheyritys Saaren Taika lanseeraa Suomen ensimmäisen ihonhoitosarjan, joka on valmistettu käsin kerätystä, myrskyn irrottamasta rakkolevästä. Tuoteperhe on ammentanut inspiraatiota perheyrityksessä työskentelevien äidin ja tyttären myrskyisistä nuoruusvuosista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye