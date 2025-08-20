Vasemmistoliitto järjestää Älä juokse sakset kädessä -juoksutapahtuman Töölönlahdella ti 26.8. klo 17.30

Vasemmistoliitto haluaa osoittaa, että vaihtoehtoja on. Symbolisena vastarintana hallituksen talouspolitiikalle vasemmistoliitto järjestää tiistaina 26.8. klo 17.30 Älä juokse sakset kädessä -juoksun Helsingin Töölönlahdella. Juoksumatkana on 12,2 kilometriä, kun valtion tämän vuoden budjetissa otetaan velkaa 12,2 miljardia euroa.

Juoksua vetävät vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ja puolueen kansanedustajat. Tapahtuman lähtöpaikka sijaitsee Hesperian puistossa.

− Hallituksen tekemien leikkausten tahti ja ajoitus ei ole hillinnyt alijäämien kasvua, vaan on käynyt päinvastoin. On jälleen kerran käynyt ilmi, että leikkauspolitiikka lisää kurjuutta mutta ei vähennä velkaantumista, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo.

Vasemmistoliitto puuttuisi velkaantumiseen perumalla rikkaiden veroalet, säätämällä miljonääriveron ja leikkaamalla ympäristölle haitallisista yritystuista

− Syksyn budjettiriihi on alkamassa, ja valtiovarainministeri Purra uhkaa jatkaa saksien kanssa hosumista eli epäonnistunutta leikkauspolitiikkaansa. Me vasemmistoliitossa emme juokse sakset kädessä, koska se on haitaksi sekä ihmisille että valtion taloudelle, Koskela sanoo.