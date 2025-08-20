Vasemmistoliitto järjestää Älä juokse sakset kädessä -juoksutapahtuman Töölönlahdella ti 26.8. klo 17.30
Valtiovarainministeri Riikka Purra ja oikeistohallitus ovat väittäneet saavansa valtion velkaantumisen kuriin leikkauksilla. Toisin on käynyt. Saksien kanssa heiluminen on heikentänyt aivan liian monen ihmisen arkea, eikä velkaantuminen siitä huolimatta ole vähentynyt.
Vasemmistoliitto haluaa osoittaa, että vaihtoehtoja on. Symbolisena vastarintana hallituksen talouspolitiikalle vasemmistoliitto järjestää tiistaina 26.8. klo 17.30 Älä juokse sakset kädessä -juoksun Helsingin Töölönlahdella. Juoksumatkana on 12,2 kilometriä, kun valtion tämän vuoden budjetissa otetaan velkaa 12,2 miljardia euroa.
Juoksua vetävät vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ja puolueen kansanedustajat. Tapahtuman lähtöpaikka sijaitsee Hesperian puistossa.
− Hallituksen tekemien leikkausten tahti ja ajoitus ei ole hillinnyt alijäämien kasvua, vaan on käynyt päinvastoin. On jälleen kerran käynyt ilmi, että leikkauspolitiikka lisää kurjuutta mutta ei vähennä velkaantumista, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo.
Vasemmistoliitto puuttuisi velkaantumiseen perumalla rikkaiden veroalet, säätämällä miljonääriveron ja leikkaamalla ympäristölle haitallisista yritystuista
− Syksyn budjettiriihi on alkamassa, ja valtiovarainministeri Purra uhkaa jatkaa saksien kanssa hosumista eli epäonnistunutta leikkauspolitiikkaansa. Me vasemmistoliitossa emme juokse sakset kädessä, koska se on haitaksi sekä ihmisille että valtion taloudelle, Koskela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Minja Koskela: Työttömyysturvan lapsikorotukset on palautettava20.8.2025 10:26:06 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mielestä Orpon hallituksen tekemä työttömyysturvan lapsikorotusten poistaminen on osoittautunut tuhoisaksi ja korotukset pitäisi palauttaa välittömästi. Koskela puhui vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Tampereella.
Aino-Kaisa Pekonen: Potkulain eduskuntakäsittelyssä tullaan näkemään pettääkö Purra jälleen suomalaiset työntekijät20.8.2025 10:18:15 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen kritisoi Orpon hallituksen valmistelemaa irtisanomissuojan heikentämistä ja muistutti valtiovarainministeri Purran “tyrmänneen” esityksen vielä kesäkuussa. Pekonen puhui keskiviikkona Tampereella vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa ja nosti niin sanotun potkulain eduskunnan syyskauden kovimmaksi kiistakysymykseksi.
Laura Meriluoto: Hallitus ajaa alas kansalaisyhteiskuntaa – lisäleikkaukset järjestöiltä on pysäytettävä7.8.2025 15:08:32 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto vaatii hallitusta luopumaan suunnittelemistaan uusista leikkauksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksiin. Valtiovarainministeriön tuore budjettiesitys sisältää 100 miljoonan euron lisäleikkaukset järjestöiltä.
Minja Koskela: Riikka Purra ajaa Suomea yövartijavaltioksi17.6.2025 09:20:18 EEST | Tiedote
Oikeistohallitus on epäonnistumassa keskeisimmässä talouspolitiikan tavoitteessaan eli Suomen velkasuhteen taittamisessa. Vastauksena velkasuhteen kasvuun valtiovarainministeri Riikka Purra väläyttää Helsingin sanomissa (16.6.) jälleen uusia leikkauksia. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mielestä lisäkurjistaminen ei Suomen tilannetta pelasta.
Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen: Suomen on tunnustettava Palestiinan valtio YK:n rauhankokouksen yhteydessä10.6.2025 14:11:25 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen on jättänyt eduskunnalle kirjallisen kysymyksen, jossa hän ja muut vasemmistoliiton kansanedustajat vaativat konkreettisia toimia Gazan verenvuodatuksen ja palestiinalaisalueiden miehityksen lopettamiseksi. Sarkkisen mielestä Suomen tulisi tunnustaa Palestiinan valtio kesäkuun 18. päivänä YK:n rauhankokouksen yhteydessä New Yorkissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme