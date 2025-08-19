Attendo toteuttaa Hoivatilojen kanssa ikäihmisten hoivakodit Joensuuhun ja Rovaniemelle

Attendo ja Hoivatilat allekirjoittivat heinäkuussa vuokrasopimukset Joensuuhun ja Rovaniemelle toteutettavista ikäihmisten hoivakodeista. Hankkeilla on lainvoimaiset rakennusluvat ja rakentaminen on käynnistynyt tonteilla.

Kohteet toteutetaan ympäristöystävällisyys huomioiden ja lämmitysmuotona on maalämpö. Joensuun ja Rovaniemen hankkeet on kehitetty yhteistyössä Huhti Palvelukiinteistöt Oy:n sekä SSA Rakennus Oy:n kanssa ja niiden on määrä valmistua kesäkuussa 2026.

Rovaniemen Koivuojankadun hoivakotiin tulee yhteensä 43 asukaspaikkaa ja Joensuun Suppakujan hoivakotiin puolestaan 33 asukaspaikkaa.

“Olemme innoissamme voidessamme aloittaa uusien Attendo-kotien rakentamisen Rovaniemellä ja Joensuussa. Näihin koteihin luodaan upeat puitteet alueen ikäihmisiä varten, huomioiden heidän yksilölliset toiveensa ja tarpeensa. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, jossa jokainen voi elää omannäköistään elämää," sanoo Attendon myynti- ja kumppanuusjohtaja Iina Vartia.

”Olemme tyytyväisiä voidessamme vahvistaa pitkään jatkunutta yhteistyötämme Attendon kanssa ja toteuttaa heille uudet hoivakiinteistöt hyvinvointialueiden keskuskaupunkeihin Joensuuhun ja Rovaniemelle, joissa väestön ikääntymisen myötä palvelutarpeet kasvavat”, kertoo Hoivatilojen hankekehityksestä ja asiakkuuksista vastaava johtaja Jussi Vikman.

