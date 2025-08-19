Attendo toteuttaa Hoivatilojen kanssa ikäihmisten hoivakodit Joensuuhun ja Rovaniemelle
Attendo ja Hoivatilat toteuttaa yhteistyössä uudet hoivakodit Joensuuhun ja Rovaniemelle, vastaten alueiden kasvavaan ikäihmisten palvelutarpeeseen. Ympäristöystävällisyys ja asukkaiden yksilölliset tarpeet ovat hankkeiden keskiössä, ja hoivakotien arvioidaan valmistuvan kesällä 2026.
Attendo ja Hoivatilat allekirjoittivat heinäkuussa vuokrasopimukset Joensuuhun ja Rovaniemelle toteutettavista ikäihmisten hoivakodeista. Hankkeilla on lainvoimaiset rakennusluvat ja rakentaminen on käynnistynyt tonteilla.
Kohteet toteutetaan ympäristöystävällisyys huomioiden ja lämmitysmuotona on maalämpö. Joensuun ja Rovaniemen hankkeet on kehitetty yhteistyössä Huhti Palvelukiinteistöt Oy:n sekä SSA Rakennus Oy:n kanssa ja niiden on määrä valmistua kesäkuussa 2026.
Rovaniemen Koivuojankadun hoivakotiin tulee yhteensä 43 asukaspaikkaa ja Joensuun Suppakujan hoivakotiin puolestaan 33 asukaspaikkaa.
“Olemme innoissamme voidessamme aloittaa uusien Attendo-kotien rakentamisen Rovaniemellä ja Joensuussa. Näihin koteihin luodaan upeat puitteet alueen ikäihmisiä varten, huomioiden heidän yksilölliset toiveensa ja tarpeensa. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, jossa jokainen voi elää omannäköistään elämää," sanoo Attendon myynti- ja kumppanuusjohtaja Iina Vartia.
”Olemme tyytyväisiä voidessamme vahvistaa pitkään jatkunutta yhteistyötämme Attendon kanssa ja toteuttaa heille uudet hoivakiinteistöt hyvinvointialueiden keskuskaupunkeihin Joensuuhun ja Rovaniemelle, joissa väestön ikääntymisen myötä palvelutarpeet kasvavat”, kertoo Hoivatilojen hankekehityksestä ja asiakkuuksista vastaava johtaja Jussi Vikman.
Lisätietoja:
Iina Vartia
Myynti- ja kumppanuusjohtaja, Attendo
iina.vartia@attendo.fi
Jussi Vikman
Asiakkuusjohtaja, Hoivatilat Oyj
p. 050 490 7575
jussi.vikman@hoivatilat.fi
Avainsanat
Attendo – Tulevaisuuden hoivan suunnannäyttäjä
Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä lastensuojelun ja terapian tarpeessa oleville. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Yli 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Lue lisää: www.attendo.fi
Vahvistamme ihmistä. Katsomme eteenpäin. Ratkaisemme yhdessä.
Me olemme Attendo.
