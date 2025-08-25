Talouden kehityksen suunta on oikea Pohjanmaan hyvinvointialueella
Pohjanmaan hyvinvointialueen kustannusten hillintä on tuottanut säästöjä. Tavoitteena on sopeuttaa toiminta valtionrahoituksen tasoon ja kattaa kertyneet alijäämät vuoden 2026 loppuun mennessä. Vaikka suunta on oikea, eivät kaikki säästötoimet ole tuottaneet odotettua tulosta.
Hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus 30.6.2025 on valmis. Raportti on lähes 11 000 000 euroa ylijäämäinen. Aluehallituksen vahvistaman talousarvion 2025 tavoitteena on 32,4 miljoonan euron ylijäämä. Talousarvion mukaan vuoden aikana tulisi toimintaa sopeuttaa noin 42 miljoonan euron edestä. Vaikka suunta on oikea, on tämän toteutumisessa edelleen haasteita etenkin henkilöstö- ja vuokrakulujen osalta. Ostopalveluiden talousarvio taas on pitänyt tähän saakka ja niihin käytettyä summaa on saatu alas 3,1 % eli 5,2 miljoonaa euroa. Vuokrataso ja palkkakehitys ovat suurimmat haasteet, ja jo nyt on nähtävissä, että nämä eivät tule pysymään vahvistetussa talousarviossa. Tämänhetkinen arvio on, että vuoden 2025 ylijäämä on 20 miljoonaa euroa, eli 12 miljoonaa euroa budjetoitua pienempi. Hallitus antoi virkamiehille tehtäväksi uusien toimenpiteiden suunnittelun kustannusten hillitsemiseksi. Henkilöstökulujen ylittämisen vuoksi hyvinvointialueella on käytössä tarkka rekrytointimenettely ja aluehallitus päätti myös yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä syksyn ja talven aikana.
Aluehallitus käsitteli lisäksi muun muassa vuoden 2026 investointi- ja sitoumussuunnitelman ja vaikuttamistoimielinten jäsenten valinnan. Jäsenlistat julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla, kun kaikkien jäsenten tiedot on saatu.
Katso Facebook-video aluehallituksen päätöksistä tästä.
Voit tutustua esityslistoihin ja pöytäkirjoihin sekä oheismateriaaliin täällä.
Yhteyshenkilöt
Marina Kinnunenhyvinvointialueen johtajaPuh:044 323 1808marina.kinnunen@ovph.fi
Anne Salovaara-Keroaluehallituksen puheenjohtajaPuh:044 060 2660
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Liitteet
Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue
Ekonomin utvecklas i rätt riktning i Österbottens välfärdsområde25.8.2025 13:23:41 EEST | Pressmeddelande
Arbetet med att stävja kostnaderna i Österbottens välfärdsområde har gett resultat. Målet är att anpassa verksamheten till den statliga finansieringen och täcka de ackumulerade underskotten före utgången av år 2026. Även om ekonomin utvecklats i rätt riktning har inte alla sparåtgärder gett förväntat resultat.
Serviceguiden för äldre delas ut till personer över 75 år20.8.2025 14:37:08 EEST | Pressmeddelande
Österbottens välfärdsområde delar ut serviceguiden för äldre till alla områdets hushåll där det bor en äldre över 75 år eller en som fyller 75 år i år.
Ikäihmisten palveluopas jaetaan yli 75-vuotiaille20.8.2025 14:36:47 EEST | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialue jakaa ikäihmisten palveluoppaan alueen kaikkiin kotitalouksiin, joissa asuu tänä vuonna 75-vuotta täyttävä tai vanhempi ikäihminen.
Nya telefonnummer till mödra- och preventivrådgivningen från 18.811.8.2025 11:02:11 EEST | Pressmeddelande
Från och med måndagen den 18 augusti 2025 får mödra- och preventivrådgivningen nya telefonnummer och ändrade telefontider. De gamla telefonnumren tas ur bruk i stor utsträckning.
Uudet puhelinnumerot äitiys- ja ehkäisyneuvolaan alkaen 18.811.8.2025 10:58:39 EEST | Tiedote
18. elokuuta 2025 alkaen ehkäisyneuvolalla on käytössä uusi, yhteinen puhelinnumero ja uudet puhelinajat. Vanhat puhelinnumerot poistuvat suurelta osin käytöstä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme