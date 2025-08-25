Vihreiden Harjanne jyrähtää velkajarrusta: “Lääkkeenä satavarmasti tautia pahempi”
Hallitus kaavailee Suomeen velkajarrua, jossa valtion velka suhteessa bruttokansantuotteeseen saisi lopulta olla enintään 40 prosenttia. Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanteen mukaan se vaarantaisi talouden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edellytykset.
Hallituksen ehdottama velkajarru sitoisi velkasuhteen jatkuvan vähentämisen osaksi lainsäädäntöä. Esitysluonnos on parhaillaan viimeistä päivää lausuntokierroksella. Harjanne muistuttaa, että kokemukset maailmalta ovat osoittaneet tällaisen jarrun ongelmalliseksi.
– Saksan velkajarru on ollut vakava ongelma koko Euroopan taloudelle ja turvallisuudelle, kun puolustukseen on panostettu aivan liian vähän ja investoinnit talouden uudistamisen kannalta keskeiseen infraan ovat jääneet vajaiksi. Luulisi, että tästä olisi täällä opittu jotain sen sijaan että toistetaan muiden virheet, Harjanne ihmettelee.
– Velkaantumiseen on suhtauduttava vakavasti, mutta jäykkä, mekaaninen ja EU:n sääntöjä reippaasti tiukempi velkajarru on lääkkeenä satavarmasti tautia pahempi, Harjanne toteaa.
Harjanteen mukaan hallituksen ehdotus on merkki yksipuolisesta suhtautumisesta Suomen talouden ongelmiin. Keskustelua halutaan ohjata kapeasti valtion velkaantumiseen ja velkaantumisen taittamiseen ja samalla hallitus on ponneton etsimään ratkaisuja talouden ja yhteiskunnan haasteisiin kokonaisuudessaan.
– Suomen talouden rakenteellinen ongelma on heikko tuottavuus, ja sen paraneminen edellyttää investointeja. Myös puolustukseen ja huoltovarmuuteen on välttämätöntä panostaa. Tämä esitys laittaa talouskurin kaiken edelle ja vaarantaa talouden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edellytykset kriisien sävyttämänä aikana. Vastuullisen talouspolitiikan kanssa tällä on hyvin vähän tekemistä, ja toivon että myös demareissa ja keskustassa ymmäretään se eikä tartuta Orpon syöttiin, Harjanne lataa.
– Jos tämä hallitus ajaa näin typerän idean läpi lakiin, on seuraavan hallituksen välttämätöntä purkaa se. Velan hallintaan ja julkisen talouden vahvistamiseen kannattaa suhtautua pragmaattisesti, ei kiilusilmäisesti, Harjanne kuittaa.
Yhteyshenkilöt
Atte HarjanneKansanedustajaPuh:040 591 5565atte.harjanne@eduskunta.fi
