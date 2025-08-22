Tilastokeskus

Työllisyystilanne jatkoi heikkenemistään heinäkuussa

26.8.2025 09:03:26 EEST | Tilastokeskus | Tiedote

15–74-vuotiaita työllisiä oli heinäkuussa 43 000 vähemmän kuin vuosi sitten, työttömiä puolestaan 40 000 enemmän. Nuorten tilanne pysyi erityisen synkkänä.

20–64-vuotiaiden kausitasoittamaton työllisyysaste, eli työllisten osuus ikäryhmästä, oli heinäkuussa 76,5 %. Suunta on laskeva, sillä vuotta aiemmin lukema oli 77,4 %, selviää Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedoista.

”Sekä yrittäjiä että palkansaajia oli heinäkuussa työllisinä vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyys kasvoi vuoden takaiseen verrattuna läpi ikäryhmien, ja niin naisilla kuin miehillä. Erityisesti nuorten eli 15-24-vuotiaiden työttömien määrä pysyi korkealla tasolla heinäkuussa”, tiivistää Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskinen.

Taskisen mukaan hankalaa suhdannetilannetta kuvastaa esimerkiksi se, että määräaikaisten työntekijöiden määrä on vähentynyt, ja samaten osa-aikatyössä olevien miesten.

”Jo edeltävien kuukausien tilannetta voisi kuvailla latteaksi, kun työllisten määrä laski huhti-kesäkuussa noin puoli prosenttia viime vuodesta ja tehtyjen työtuntien määrä kaksi prosenttia”, Taskinen jatkaa.

Taskinen esitteli työvoimatutkimuksen tuloksia Seinäjoella tiedotustilaisuudessa, joka järjestettiin Tilastokeskuksen pääjohtajan Markus Sovalan maakuntavierailun yhteydessä osana Tilastokeskuksen 160-vuotisjuhlavuotta.

