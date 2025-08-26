Mäntsälän Biovoima Oy:n biokaasulaitoksen toiminnan muutokselle myönnettiin ympäristölupa
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Mäntsälän Hirvihaaran kylällä sijaitsevalle Mäntsälän Biovoima Oy:n biokaasulaitokselle ympäristöluvan toiminnan olennaiselle muutokselle. Muutokset koskivat vastaanotettavien jätteiden laatua ja määrää, laitoksen toimintaan liittyvää tekniikkaa ja prosesseja sekä varapurkupaikan käyttörajoitetta. Lisäksi muutoksia haettiin toiminnan tarkkailuun. Toiminnan yhteyteen tulee sisältymään myös purkupiste muualla tuotetulle biokaasulle.
Toiminnan muutoksen myötä Mäntsälän Biovoima Oy:n biokaasulaitoksen jätejakeiden vastaanotto- ja käsittelykapasiteetti kasvaa 20 000 tonnista 43 000 tonniin, jolloin laitoksen biokaasun tuottopotentiaali on arviolta noin 33 GWh/a. Mädätysprosessissa syntyy biokaasun lisäksi lannoitteena tai lannoitetuotteiden raaka-aineena hyödynnettävää mädätysjäännöstä toiminnan muutoksen jälkeen yhteensä noin 65 000 tonnia vuodessa.
Laitokselle rakennetaan toinen biokaasureaktori sekä erillinen käsittelylinjasto vastaanotettaville jakeille, jotka eivät vaadi esikäsittelyä. Nestemäisen lannoitteen välivarastointikapasiteettia lisätään toisella lietesäkillä. Laitoksen hajukaasujen käsittelyjärjestelmää tehostetaan esimerkiksi ottamalla käyttöön toinen hajukaasupesuri.
Päätöksellään aluehallintovirasto muun muassa asetti raja-arvot laitoksen toiminnassa syntyville hajupäästöille ja muutti toiminnan tarkkailumääräyksiä vastaamaan jätteenkäsittelyn parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisia päätelmiä. Laitoksen toiminnasta muodostuvat hajupäästöt ja melu sekä näiden leviäminen on määrätty selvitettäviksi laitoksen laajennetun toiminnan käynnistyttyä. Laitoksen piha-alueella sijaitsevaa varapurkupaikkaa koskenut 10 vuorokauden enimmäiskäyttörajoitus poistettiin pakatun biojätteen osalta tietyin rajoituksin.
Lupapäätös on nähtävillä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa ESAVI/18613/2024
Aluehallintovirasto myöntää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia. Ympäristö- ja vesiluvituksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa. Lupamenettelyssä sovitetaan yhteen ympäristön käyttöä tai ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.
