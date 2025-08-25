Kaupunginhallitus: Miilukorpeen pientaloasumista
Kaupunginhallitus hyväksyi Metsälammentie - Skogsträskvägen asemakaavan Karhusuon kaupunginosassa. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa asemakaavoittamattomalle alueelle pientaloasumista.
Suunnittelualue sijaitsee Miilukorvessa, Metsälammentien päässä. Alue on nykyään metsäistä ja luonnontilaista aluetta ja sisältää korkeuseroja. Molemmat suunnittelualueen korttelit rajautuvat jo rakennettuihin kiinteistöihin. Asemakaavan kokonaispinta-ala on 9 686 m2 ja alueelle muodostuu rakennusoikeutta 2 422 k-m2.
Lausunto kuntien peruspalvelujen valtionosuuden 75 miljoonan euron vähennyksestä
Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoja kertaluonteisesti toteutettavasta 75 miljoonan euron säästöstä, joka hallituksen kehysriihessä linjattiin poikkeuksellisesti valtionosuusuudistuksen alla toteutettavaksi vähentämällä noin 2 % kuntien peruspalvelujen valtionosuusrahoituksesta.
Espoon lausunto on luettavissa kokouksen esityslistalla.
Kaupunginhallitus sai esittelyn rahastojen tilanteesta ja ehdottaa, että valtuusto merkitsee tilanteen tiedoksi.
Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
