Kaupunginhallitus: Miilukorpeen pientaloasumista

25.8.2025 17:29:18 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Kaupunginhallitus hyväksyi Metsälammentie - Skogsträskvägen asemakaavan Karhusuon kaupunginosassa. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa asemakaavoittamattomalle alueelle pientaloasumista.

Suunnittelualue sijaitsee Miilukorvessa, Metsälammentien päässä. Alue on nykyään metsäistä ja luonnontilaista aluetta ja sisältää korkeuseroja. Molemmat suunnittelualueen korttelit rajautuvat jo rakennettuihin kiinteistöihin. Asemakaavan kokonaispinta-ala on 9 686 m2 ja alueelle muodostuu rakennusoikeutta 2 422 k-m2.

Lausunto kuntien peruspalvelujen valtionosuuden 75 miljoonan euron vähennyksestä

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoja kertaluonteisesti toteutettavasta 75 miljoonan euron säästöstä, joka hallituksen kehysriihessä linjattiin poikkeuksellisesti valtionosuusuudistuksen alla toteutettavaksi vähentämällä noin 2 % kuntien peruspalvelujen valtionosuusrahoituksesta.
Espoon lausunto on luettavissa kokouksen esityslistalla.


Kaupunginhallitus sai esittelyn rahastojen tilanteesta ja ehdottaa, että valtuusto merkitsee tilanteen tiedoksi.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

