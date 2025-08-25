Kaupunginhallitus: Miilukorpeen pientaloasumista

Suunnittelualue sijaitsee Miilukorvessa, Metsälammentien päässä. Alue on nykyään metsäistä ja luonnontilaista aluetta ja sisältää korkeuseroja. Molemmat suunnittelualueen korttelit rajautuvat jo rakennettuihin kiinteistöihin. Asemakaavan kokonaispinta-ala on 9 686 m2 ja alueelle muodostuu rakennusoikeutta 2 422 k-m2.

Lausunto kuntien peruspalvelujen valtionosuuden 75 miljoonan euron vähennyksestä

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoja kertaluonteisesti toteutettavasta 75 miljoonan euron säästöstä, joka hallituksen kehysriihessä linjattiin poikkeuksellisesti valtionosuusuudistuksen alla toteutettavaksi vähentämällä noin 2 % kuntien peruspalvelujen valtionosuusrahoituksesta.

Espoon lausunto on luettavissa kokouksen esityslistalla.



Kaupunginhallitus sai esittelyn rahastojen tilanteesta ja ehdottaa, että valtuusto merkitsee tilanteen tiedoksi.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

