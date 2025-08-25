Pohjois-Suomessa harjoitellaan väestön evakuoimista kuvitteellisissa poikkeusoloissa

Pohjoinen25-harjoituksen tavoitteena on kehittää organisaatioiden väestönsuojeluun liittyviä valmiuksia sotilaallisen voimankäytön uhkatilanteessa. Erityishuomiota kiinnitetään etenkin ihmisten vastaanottoon. Pohjoinen25-harjoitus ei näy katukuvassa, sillä se toteutetaan niin sanottuna työpöytäharjoituksena virtuaalisella harjoitusalustalla.

”Olemme valmiusharjoituksissa aiemminkin käsitelleet väestön evakuoimista, mutta nyt tarkastelemme etenkin sitä, kuinka väestön vastaanottaminen tapahtuu ja miten viranomaiset tekevät yhteistyötä”, kertoo pelastusylitarkastaja Tom Tallberg Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Harjoituksen skenaariona on kiristynyt kansainvälinen tilanne, joka johtaa yhteiskunnan turvallisuustilanteen heikentymiseen, kriittisen infrastruktuurin toiminnan häiriintymiseen ja sotilaallisen voimankäytön uhan kasvuun. Osallistujat pääsevät harjoittelemaan toimintavalmiuttaan sekä yhteistoimintaa muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa poikkeusoloissa. Harjoitukseen osallistuu noin 50 organisaatiota.

Valmiusharjoitusten järjestäminen on aluehallintovirastojen lakisääteistä toimintaa. Valmiusharjoituksissa kunnille, viranomaisille, järjestöille, alueellisille toimijoille ja elinkeinoelämälle tarjotaan mahdollisuus harjoitella ja kehittää omaa valmiuttaan normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta.

Aluehallintovirastot järjestävät syksyllä 2025 valmiusharjoituksia eri puolilla Suomea. Harjoituksissa keskitytään muun muassa väestönsuojeluun. Kukin aluehallintovirasto tiedottaa erikseen oman toimialueensa harjoituksista.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Kaakko25, 2.–4.9.2025. Varautuminen kuvitteellisiin poikkeusoloihin ja väestönsuojelutilanteeseen. Lisätietoja: pelastusylitarkastaja Markku Hutka, 0295 016 721

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: LSS25 - Varautuminen evakuointiin ja väestönsiirtoihin. Lisätietoja: pelastusylitarkastaja Jukka Seppänen, 0295 018 035. Pohjalaismaakunnat 24.10.2025 Pirkanmaa 29.10.2025 Keski-Suomi 5.11.2025



Lounais-Suomen aluehallintovirasto ei järjestä omaa valmiusharjoitusta vuonna 2025, mutta osallistuu muiden tahojen järjestämiin harjoituksiin. Lisätietoja: pelastusylitarkastaja Sami Iso-Lauri, 0295 018 105

Lisätietoja:

Pelastusylitarkastaja Tom Tallberg, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 563, tom.tallberg@avi.fi