Ilotulitteiden käyttö venetsialaisten aikaan Pirkanmaalla

Pirkanmaan pelastuslaitos sallii ilotulitteiden käytön ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta venetsialaisten aikaan 30.8.2025 klo 18.00–24.00 Pirkanmaalla.

Päätös on voimassa vain taajama-alueiden ulkopuolella vesistöjen välittömässä läheisyydessä. Valvontapäällikkö Aleksi Mertsalmi Pirkanmaan pelastuslaitokselta kertoo, että sopivia ilotulitteiden käyttöpaikkoja ovat aukeat alueet ja rannat, joiden läheisyydessä ei ole rakennuksia tai veneitä.

Ilotulitteita käytettäessä tulee aina huomioida oma, muiden henkilöiden sekä ympäristön turvallisuus. Lisäksi on huomioitava, että vähintään yhden kilometrin suojaetäisyys eläintiloihin ja -laitumiin täyttyy.

– Maastopalovaroituksen voimassa ollessa tai kovan tuulen aikana ilotulitteiden ampuminen on kiellettyä, Mertsalmi muistuttaa. Varoitusten voimassaolon voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta.

Ilotulitteiden kanssa tulee noudattaa varovaisuutta

Venetsialaisten turvallisen vieton muistilista:

Ilotulitteiden luovuttaminen alle 18-vuotiaille ja päihtyneille on kiellettyä.

Ilotulitteita käytettäessä suojalasien käyttö on pakollista. Myös yleisön on hyvä suojata silmänsä.

Noudata aina tuotteen mukana tulevia käyttöohjeita käsitellessäsi ilotulitteita.

Ilotulitteita saa käyttää ainoastaan ulkona, aukealla paikalla.

Ilotulitteiden ampuminen väkijoukossa on ehdottomasti kiellettyä.

Valitse ilotulitteiden käyttöpaikka siten, ettei se aiheuta vaaraa ihmisille, rakennuksille tai ympäristölle.

Huomioi, että ilotulitteiden ampumispaikalta on vähintään yhden kilometrin etäisyys eläintiloihin ja -laitumiin.

Ilotulitteita sytytettäessä on hyvä käyttää sytytyspuikkoa.

Tulentekovälineitä, tulta tai ilotulitteita käsitellessä kannattaa aina huolehtia myös alkusammutusvalmiudesta.

Ulkotulet kuuluvat juhlaan, mutta nekään eivät ole vaarattomia

Ulkotulien sijoittelussa tulisi huomioida ainakin seuraavat asiat: