Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä: Talouspolitiikassa tarvitaan nyt kasvun ja luottamuksen rakentamista

- Vain kasvun ja työllisyyden avulla julkista taloutta voidaan vahvistaa kestävästi, muuten juutumme jatkuvaan leikkauskierteeseen. Nyt on tärkeää vahvistaa kuluttajien luottamusta ja ostovoimaa, kannustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä kasvuun arvonlisäverotuksen alarajaa nostamalla ja kotitalousvähennystä vahvistamalla sekä investointien verokannustimen alarajaa laskemalla, Tuppurainen muistuttaa.

- Hallitus hakee miljardin euron lisäsäätöjä riihessään, mutta tavoitteessa päästäisiin jo pitkälle perumalla kevään kehysriihen tehottomat ja hyvätuloisia suosivat veronalennukset. Veronalennukset tulee kohdistaa nyt pieni- ja keskituloisille ostovoimaa ja luottamusta vahvistamaan, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen.

Hallituksen keinot työllisyyden vahvistamiseen ovat koostuneet lähinnä sosiaaliturvan heikennyksistä ja jälki on ollut synkkää, kun nuorisotyöttömyys nousee hälyttävästi ja pitkäaikaistyöttömyydessä lähestytään jo 1990-laman lukemia. Työllisten määrä on pudonnut jo 78 000:lla Orpon hallituksen kahden ensimmäisen vuoden aikana. Nyt tarvitaan työllisyyspolitiikan täyskäännös ja panostuksia työllisyyspalveluihin ja koulutukseen.

- Työttömyysturvan suojaosan poistaminen ei ole synnyttänyt uusia työpaikkoja, vaan on johtanut vain työllisyyden heikkenemiseen ja suojaosa tuleekin viipymättä palauttaa, sanoo eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja Piritta Rantanen.

- Nyt viimeistään on käynyt selväksi, että yksityisen puolen kela-korvausten lisääminen ei ole pienentänyt hoitojonoja, mutta lihottanut terveysjättien omistajien tilipusseja. Näillä rahoilla pitäisi vahvistaa hoitoonpääsyä julkisessa terveydenhuollossa. Myös sote-järjestöjen rahoitus tulee turvata, jotta niillä on mahdollisuus jatkaa arvokasta työtään, sanoo eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Kim Berg.

Hallitus on puhunut koulutuksen erityissuojeluksesta, mutta nyt valtiovarainministeri Purra ajaa leikkauksia TKI-panostuksiin, yliopistoindeksien jäädyttämistä sekä leikkauksia kuntien valtionosuuksiin, jotka väistämättä osuisivat kipeästi niin perusopetukseen kuin varhaiskasvatukseen.

- Tämä on täysin väärä tie. Suomen talous vahvistuu panostamalla koulutukseen, tutkimukseen ja osaavaan työvoimaan. Nyt esitetyt toimet veisivät täysin väärään suuntaan ja tämä kehitys tulee kääntää, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tuppurainen päättää.