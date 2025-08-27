Jari Mielonen Crown Defencen uudeksi toimitusjohtajaksi

Crown Defence on nimittänyt Jari Mielosen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Mielonen tuo mukanaan vahvaa kokemusta kansainvälisestä teknologiajohtamisesta sekä strategisista tehtävistä korkean teknologian kasvuyrityksissä. Hänen taustansa on vahvasti teknologiapainotteinen, painottuen erityisesti puolustus- ja turvallisuusteknologioihin sekä kyberturvaan.

Mielonen on toiminut keskeisissä luottamustehtävissä muun muassa Finnish Information Security Clusterin, Association of Finnish Defence, Space and Aviationin ja AmCham Finlandin hallituksissa. Hänellä on pitkäaikaisia yhteistyösuhteita puolustusvoimien ja viranomaisten kanssa sekä laaja verkosto eurooppalaisessa turvallisuusyhteistyössä, jota tukee SERA-sertifiointi (European Defence Academy, Pariisi).

- On kunnia liittyä Crown Defencen kaltaiseen innovatiiviseen ja strategisesti merkittävään yhtiöön. Odotan innolla yhteistyötä henkilöstön, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, kun rakennamme yhdessä seuraavaa kasvun vaihetta, toteaa Jari Mielonen.

Jari Mielosen aloituksen yhteydessä nykyinen toimitusjohtaja Mattipekka Kronqvist siirtyy yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

- Toimintamme kasvaa ja olemme siirtymässä kehitysvaiheesta kohti kaupallista toimintaa, toki innovointia jatkaen. Syksyllä alkavat pilottihankkeet ovat tästä selkeä osoitus. On hienoa toivottaa Jari tervetulleeksi yhtiön johtoon juuri tässä kasvun kohdassa, johon hänen vahvuutensa sopivat erinomaisesti, iloitsee Mattipekka Kronqvist.