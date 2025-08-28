Suomen kansantalous hienoisessa laskussa huhti-kesäkuussa
Bruttokansantuotteen volyymi pieneni toisella vuosineljänneksellä 0,4 % ensimmäisestä neljänneksestä. Työpäiväkorjattu BKT pysytteli vuodentakaisella tasolla. Samaan aikaan kun Suomen BKT laski, EU-alueen BKT kasvoi 0,2 %.
”BKT:n kehitystä painoivat huhti-kesäkuussa sekä yksityisen että julkisen kulutuksen lasku”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Antti Kosunen.
Julkiset kulutusmenot vähenivät toisella neljänneksellä 1,0 % vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Yksityinen kulutus pieneni 1,3 %, selviää kansantalouden neljännesvuositilinpidon tiedoista.
Viennin volyymi väheni 0,2 % edellisestä vuosineljänneksestä. Tuonti puolestaan kasvoi 2,5 %.
Investointien kasvu jatkui. Yksityiset investoinnit kasvoivat 2,9 % ja julkiset investoinnit 5,1 %.
"Investointien kasvu on hyvä merkki talousnäkymille", Kosunen sanoo.
Teollisuuden tuotanto kasvoi huhti-kesäkuussa edellisestä neljänneksestä. Kasvu syntyi pitkälti kemianteollisuuden vahvasta neljänneksestä muiden teollisuuden toimialojen jäädessä edellisen neljänneksen tasosta. Vuodentakaiseen verrattuna kaikki teollisuuden päätoimialat kasvoivat, kemianteollisuus silloinkin erityisesti.
Myös kaupan toimialat olivat lievässä kasvussa vähittäiskaupan vetämänä.
Rakentamisen volyymi pieneni hieman edeltävästä neljänneksestä. Talonrakentamisen toimiala kasvoi 0,1 % ja maa- ja vesirakentamisen pieneni 0,5 %.
Tuotannon suhdannekuvaajan heinäkuun tietojen mukaan kansantalouden tuotanto pysyi edellisvuoden heinäkuun tasolla. Kausitasoitettu tuotanto kuitenkin kasvoi heinäkuussa 0,4 % edelliskuukaudesta. Tuotannon suhdannekuvaaja ennakoi neljännesvuositilinpidon arvonlisäyksen volyymin kehitystä.
