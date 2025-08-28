Tilastokeskus

Suomen kansantalous hienoisessa laskussa huhti-kesäkuussa

29.8.2025 08:05:29 EEST | Tilastokeskus | Tiedote

Jaa

Bruttokansantuotteen volyymi pieneni toisella vuosineljänneksellä 0,4 % ensimmäisestä neljänneksestä. Työpäiväkorjattu BKT pysytteli vuodentakaisella tasolla. Samaan aikaan kun Suomen BKT laski, EU-alueen BKT kasvoi 0,2 %.

”BKT:n kehitystä painoivat huhti-kesäkuussa sekä yksityisen että julkisen kulutuksen lasku”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Antti Kosunen.

Julkiset kulutusmenot vähenivät toisella neljänneksellä 1,0 % vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Yksityinen kulutus pieneni 1,3 %, selviää kansantalouden neljännesvuositilinpidon  tiedoista.

Viennin volyymi väheni 0,2 % edellisestä vuosineljänneksestä. Tuonti puolestaan kasvoi 2,5 %.

Investointien kasvu jatkui. Yksityiset investoinnit kasvoivat 2,9 % ja julkiset investoinnit 5,1 %.

"Investointien kasvu on hyvä merkki talousnäkymille", Kosunen sanoo.

Teollisuuden tuotanto kasvoi huhti-kesäkuussa edellisestä neljänneksestä. Kasvu syntyi pitkälti kemianteollisuuden vahvasta neljänneksestä muiden teollisuuden toimialojen jäädessä edellisen neljänneksen tasosta. Vuodentakaiseen verrattuna kaikki teollisuuden päätoimialat kasvoivat, kemianteollisuus silloinkin erityisesti. 

Myös kaupan toimialat olivat lievässä kasvussa vähittäiskaupan vetämänä.

Rakentamisen volyymi pieneni hieman edeltävästä neljänneksestä. Talonrakentamisen toimiala kasvoi 0,1 % ja maa- ja vesirakentamisen pieneni 0,5 %.

Tuotannon suhdannekuvaajan heinäkuun tietojen mukaan kansantalouden tuotanto pysyi edellisvuoden heinäkuun tasolla. Kausitasoitettu tuotanto kuitenkin kasvoi heinäkuussa 0,4 % edelliskuukaudesta.  Tuotannon suhdannekuvaaja ennakoi neljännesvuositilinpidon arvonlisäyksen volyymin kehitystä.

Avainsanat

bruttokansantuotebktkansantalousvientituontitoimialat

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Tilastokeskus
Työpajankatu 13
00580 HELSINKI

Vaihde 029 551 1000

https://www.tilastokeskus.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tilastokeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye