Vihreiden Hyrkkö pääministerin tuoreista velkajarrupuheista: "Hävytöntä ja epä-älyllistä"
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö moittii pääministeri Petteri Orpon suhtautumista velkajarrusta käytävään keskusteluun.
— Pääministerin yritys tehdä velkajarrusta symboli vastuulliselle taloudenpidolle on hävytön viestintätemppu, jolla ei ole mitään tekemistä vastuullisuuden kanssa. Juuri tällaiset yksinkertaistukset tekevät talouskeskustelusta epä-älyllistä ja johtavat kestämättömiin päätöksiin, moittii Hyrkkö.
Orpo kuitenkin kertoi pääministerin kyselytunnilla, että hallitus pitää kiinni velkajarrusta opposition vastustuksesta huolimatta. Hyrkön mukaan tämä on käsittämätön kommentti, kun samaan aikaan myös oppositiopuolueet on kutsuttu asiaa käsittelevään parlamentaariseen ryhmään.
— Näinkö hallitus haluaa rakentaa ylivaalikautista näkemystä taloudesta? Puolueet on kutsuttu yhteiseen pöytään, mutta lopputulos onkin ennalta päätetty? Pääministeri ei voi samaan hengenvetoon puhua kauniisti yhteistyöstä ja vetää muiden puolueiden näkemyksiä vessasta alas, sanoo Hyrkkö.
Hyrkön mukaan Vihreät suhtautuu hallituksen velkajarruehdotukseen kriittisesti.
— Kansainvälisistä esimerkeistä tiedämme, että velkajarru jäykistää taloutta tavalla, joka ei ole viisasta eikä taloudenkaan kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista. Lisäksi hallituksen luonnoksessa asetetaan Suomelle ylikireä ja epärealistinen tavoite, joka johtaisi itseään vahvistavaan leikkauskierteeseen. Vihreät kantaa vastuuta taloudesta, mutta talouden tasapainotus on tehtävä ihmisten ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla, summaa Hyrkkö.
Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
