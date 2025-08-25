Espoon uusin seinämaalaus juhlistaa Espoon kaupungin Ukraina-yhteistyötä

Espoon kaupunki solmi kumppanuussopimuksen Kryvyi Rihin kaupungin kanssa keväällä 2023 ja Kryvyi Rihin kaupunki esitti idean seinämaalausprojektista jo syksyllä 2023, kun yhteistyö taiteen ja kulttuurin alalla käynnistyi. Teoksen toinen kuva-aiheen suunnittelija taiteilija Ihor Vetushynskyi on toteuttanut useita kookkaita seinämaalauksia Kryvyi Rihin alueella, ja hän valikoitui mukaan Kryvyi Rihin kaupungin ehdotuksesta.

”On hienoa, että voimme vahvistaa Feels like Home -teoksen kautta suhteitamme Ukrainaan entisestään, ja jatkamme tiivistä yhteistyötä taiteen ja kulttuurin saralla Kryvyin Rihin kaupungin kanssa myös muissa projekteissa. Toivomme, että tämä yhteisöllisesti syntynyt seinämaalaus luo iloa Espoon keskuksen alueella ja tuo asukkaitamme yhteen taiteen äärelle.” iloitsee kulttuuripäällikkö Tiina Kasvi.



Projektissa oli tärkeää, että koko teoksen luomisprosessi oli yhteisöllinen ja osallistava. Inspiraatiota teokseen kerättiin keväällä 2025 Entressen kirjastossa järjestetyissä, Espoon kuvataidekoulun vetämissä avoimissa työpajoissa, joihin osallistui useita ukrainalaisia perheitä ja nuoria. Myös Espoon kuvataidekoulun oppitunneilla taiteiltiin teemaan liittyviä oppilastöitä. Espoon kuvataidekoulusta löytyi myös kuva-aiheen yhteissuunnittelija Siri Kaskeala. Teoksen maalaamisesta paikan päällä vastasi Ruusa (Rosa Hultman) Ihor Vetushynskyin käyttämällä tekniikalla eli spraymaalauksella. Taidekonsultoinnissa ja tuotannossa Espoon kaupungin yhteistyökumppanina oli Upeart.

Feels like Home -teoksen kantavana teemana on ollut kodin tuntu, ja se, miltä tuntuu rakentaa koti uuteen paikkaan. Teoksen sijoituspaikaksi valikoitui Espoon keskus ja Espoon Asuntojen kohde osoitteessa Kotikyläntie 4 osin siitä syystä, että alueella asuu myös monia sodan jaloista Espooseen muuttaneita ukrainalaisia. Espoon kaupungin julkisen taiteen periaatteiden mukaisesti monikulttuurisessa kaupungissa tulee tarjota jaettuja arvoja heijastavia tiloja, joissa ihmiset haluavat kohdata ja viettää aikaa yhdessä. Lisäksi Espoon keskus kaupungin hallinnollisena ja kehittyvänä keskuksena tarjoaa teokselle sopivat puitteet.



Feels like Home -seinämaalauksen tekijät:

Ihor Vetushynskyi ja Siri Kaskeala: kuva-aihe

Ruusa (Rosa Hultman): maalaus



Yhteistyökumppanit:

Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikkö

Kryvyi Rihin kaupunki, Ukraina

Espoon Asunnot

Upeart

Ruusa Art & Production

Espoon kuvataidekoulu



Teoksen julkistusta juhlistetaan Espoo-päivänä perjantaina 29.8.2025 kello 15.00 alkavassa tilaisuudessa Entressen kirjastossa (Siltakatu 11, 02770 Espoo), josta siirrytään teoksen luokse osoitteeseen Kotikyläntie 4.



Tämä tiedote on julkaistu espoo.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.