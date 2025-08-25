Espoon uusin seinämaalaus juhlistaa Espoon kaupungin Ukraina-yhteistyötä
Espoon keskukseen on valmistunut uusi seinämaalaus osoitteeseen Kotikyläntie 4. Feels like Home -teos syventää yhteistyötä Espoon kumppanuuskaupungin Kryvyi Rihin kanssa ja tuo Ukrainan näkyväksi Espoossa. Teoksen kuva-aiheen ovat suunnitelleet espoolainen nuori Siri Kaskeala ja Kryvyi Rihissä asuva ukrainalainen taiteilija Ihor Vetushynskyi. Teoksen on kohteeseen maalannut taiteilija Ruusa.
Espoon kaupunki solmi kumppanuussopimuksen Kryvyi Rihin kaupungin kanssa keväällä 2023 ja Kryvyi Rihin kaupunki esitti idean seinämaalausprojektista jo syksyllä 2023, kun yhteistyö taiteen ja kulttuurin alalla käynnistyi. Teoksen toinen kuva-aiheen suunnittelija taiteilija Ihor Vetushynskyi on toteuttanut useita kookkaita seinämaalauksia Kryvyi Rihin alueella, ja hän valikoitui mukaan Kryvyi Rihin kaupungin ehdotuksesta.
”On hienoa, että voimme vahvistaa Feels like Home -teoksen kautta suhteitamme Ukrainaan entisestään, ja jatkamme tiivistä yhteistyötä taiteen ja kulttuurin saralla Kryvyin Rihin kaupungin kanssa myös muissa projekteissa. Toivomme, että tämä yhteisöllisesti syntynyt seinämaalaus luo iloa Espoon keskuksen alueella ja tuo asukkaitamme yhteen taiteen äärelle.” iloitsee kulttuuripäällikkö Tiina Kasvi.
Projektissa oli tärkeää, että koko teoksen luomisprosessi oli yhteisöllinen ja osallistava. Inspiraatiota teokseen kerättiin keväällä 2025 Entressen kirjastossa järjestetyissä, Espoon kuvataidekoulun vetämissä avoimissa työpajoissa, joihin osallistui useita ukrainalaisia perheitä ja nuoria. Myös Espoon kuvataidekoulun oppitunneilla taiteiltiin teemaan liittyviä oppilastöitä. Espoon kuvataidekoulusta löytyi myös kuva-aiheen yhteissuunnittelija Siri Kaskeala. Teoksen maalaamisesta paikan päällä vastasi Ruusa (Rosa Hultman) Ihor Vetushynskyin käyttämällä tekniikalla eli spraymaalauksella. Taidekonsultoinnissa ja tuotannossa Espoon kaupungin yhteistyökumppanina oli Upeart.
Feels like Home -teoksen kantavana teemana on ollut kodin tuntu, ja se, miltä tuntuu rakentaa koti uuteen paikkaan. Teoksen sijoituspaikaksi valikoitui Espoon keskus ja Espoon Asuntojen kohde osoitteessa Kotikyläntie 4 osin siitä syystä, että alueella asuu myös monia sodan jaloista Espooseen muuttaneita ukrainalaisia. Espoon kaupungin julkisen taiteen periaatteiden mukaisesti monikulttuurisessa kaupungissa tulee tarjota jaettuja arvoja heijastavia tiloja, joissa ihmiset haluavat kohdata ja viettää aikaa yhdessä. Lisäksi Espoon keskus kaupungin hallinnollisena ja kehittyvänä keskuksena tarjoaa teokselle sopivat puitteet.
Feels like Home -seinämaalauksen tekijät:
- Ihor Vetushynskyi ja Siri Kaskeala: kuva-aihe
- Ruusa (Rosa Hultman): maalaus
Yhteistyökumppanit:
- Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikkö
- Kryvyi Rihin kaupunki, Ukraina
- Espoon Asunnot
- Upeart
- Ruusa Art & Production
- Espoon kuvataidekoulu
Teoksen julkistusta juhlistetaan Espoo-päivänä perjantaina 29.8.2025 kello 15.00 alkavassa tilaisuudessa Entressen kirjastossa (Siltakatu 11, 02770 Espoo), josta siirrytään teoksen luokse osoitteeseen Kotikyläntie 4.
Yhteyshenkilöt
Kirsi Kähkönen
Viestintäasiantuntija
Espoon kaupunki
+358 40 6365 986
kirsi.kahkonen@espoo.fi
Katja Koskela
Erityisasiantuntija
Espoon kaupunki
katja.koskela@espoo.fi
Kuvat
Kulttuurin tulosyksikkö vastaa Espoon kulttuuritarjonnasta ja kulttuuriprofiilista. Tulosyksikköön kuuluu viisi palvelualuetta: kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta, kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet ja sekä kulttuuritalot ja -palvelut.
www.kulttuuriespoo.fi | www.espoo.fi/kulttuuri
#KulttuuriEspoo @kulttuuriespoo
