Eleport avaa neljä Kempowerin teknologiaa käyttävää pikalatausasemaa keskeisillä paikoilla Kroatiassa
Latauspisteoperaattori Eleport on avannut neljä uutta latauskeskusta Kroatian Zagrebissa, Šibenikissä, Krkissä ja Zadarissa yhteistyössä johtavan suomalaisen DC-pikalatauslaitteiden valmistajan Kempowerin kanssa. Uudet asemat sijaitsevat Kroatian vilkkaimmissa kaupungeissa ja suosituimmissa matkailukohteissa, joissa ne tarjoavat luotettavaa, käyttäjäystävällistä ja tulevaisuuden vaatimusten mukaista latauspalvelua samalla edistäen kestävän liikenteen siirtymää Kaakkois-Euroopassa.
Hanke on tärkeä askel Eleportin strategisessa laajentumisessa Kroatiaan, tavoitteena tarjota suorituskykyistä latausinfrastruktuuria siellä, missä sitä eniten tarvitaan: kaupunkikeskuksissa ja vilkkailla matkareiteillä. Neljässä latauskeskuksessa on yhteensä 24 pikalatauspistettä, joiden kokonaiskapasiteetti on 2,2 megawattia, ja mahdollisuus laajentaa 3,4 megawattiin.
”Haluamme Eleportilla tuoda sähköisen liikkumisen kaikkien ulottuville – luotettavasti, nopeasti ja helposti. Tähän tarvitsemme vahvoja kumppaneita. Kempowerilta saamme suorituskyvyn lisäksi myös joustavuutta, jota tarvitsemme verkostomme tulevaisuuden varmistamiseen”, sanoo Eleportin toimitusjohtaja Jakub Miler.
Jokaisen latauskeskuksen ytimessä on Kempower Satellite -latausjärjestelmä, jossa on CCS2-latauspistokkeet, ja joka tuottaa jopa 300 kilowattia (kW) latauspistettä kohti. Älykkään, reaaliaikaisen dynaamisen tehonjaon ansiosta järjestelmä jakaa käytettävissä olevan tehon optimaalisesti kaikille kytketyille ajoneuvoille, mikä lyhentää odotusaikoja ja maksimoi tehokkuuden.
Kaikki latausasemat ovat modulaarisia ja helposti laajennettavissa kysynnän kasvaessa, mikä on ratkaiseva etu alueella, jossa sähköautojen käyttö yleistyy nopeasti.
”Kempowerista olemme löytäneet kumppanin, joka tarjoaa erinomaista teknologiaa mutta myös jakaa kanssamme saman vision tehdä sähköisestä liikkumisesta helposti saavutettavaa ja käytännöllistä jokapäiväisessä käytössä”, sanoo Eleportin operatiivinen johtaja Cezary Kowalczyk.
Eleportin ja Kempowerin yhteistyö osoittaa, kuinka nopea latausinfrastruktuuri voidaan toteuttaa tehokkaasti, laajamittaisesti ja käyttäjäkeskeisesti. Yhteistyöhanke on merkittävä askel kohti puhdasta liikkumista Kroatiassa, ja toimii mallina vastaaville hankkeille Keski- ja Itä-Euroopassa.
”Projektimme korostaa pikalataustekniikan olennaista roolia kestävän liikenneinfrastruktuurin rakentamisessa. Olemme ylpeitä yhteistyöstämme Eleportin kanssa, jonka kanssa jaamme uskomme puhtaaseen, älykkääseen liikkumiseen”, sanoo Kempowerin Keski- ja Itä-Euroopan myyntijohtaja Igor Ban.
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa.
