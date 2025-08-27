XXL urheilu- ja vapaa-ajankauppaketju avaa 3 000 neliön lippulaivamyymälän Spondan kauppakeskus Citycenteriin
Johtava pohjoismainen urheilu- ja vapaa-ajankauppaketju XXL on valinnut Helsingin keskustassa sijaitsevan, kiinteistösijoitusyhtiö Spondan omistaman kauppakeskus Citycenterin uudeksi lippulaivamyymälänsä sijainniksi. Uusi laajan valikoiman myymälä avautuu kaupungin keskeisimmällä paikalla, Keskuskadulla sijaitsevaan Citycenteriin alkuvuonna 2026.
XXL valitsi Citycenterin sen keskeisen sijainnin, erinomaisen näkyvyyden ja vilkkaiden asiakasvirtojen vuoksi – kauppakeskuksessa vieraili viime vuonna 13,2 miljoonaa kävijää. Uusi myymälä täydentää Citycenterin monipuolista vähittäiskaupan ja vapaa-ajan tarjontaa sekä vahvistaa kävijöiden asiakaskokemusta entisestään. XXL:n lähes 3 000 neliön kokoinen, kahteen kerrokseen sijoittuva myymälä tuo kattavan valikoiman urheilu- ja vapaa-ajan tuotteita Helsingin vilkkaaseen ydinkeskustaan.
Monikäyttökohteessa, jossa yhdistyvät kauppakeskus ja modernit toimistotilat, uuden liikkeen valikoima palvelee niin kuluttaja-asiakkaita, matkailijoita kuin keskuksen toimistojen työntekijöitäkin, jotka hyödyntävät arjessaan keskuksen kattavaa palvelutarjontaa.
Citycenter on kaupunkikeskus, jossa yhdistyvät kauppakeskus ja modernit toimistotilat. Se palvelee niin kuluttaja-asiakkaita, turisteja kuin keskuksen toimistotyöntekijöitä tarjoamalla monipuolisen valikoiman liikkeitä ja palveluita saman katon alla.
”Meillä on vahva luottamus Suomen urheilukauppamarkkinoihin. Citycenter Helsingin keskustassa vastasi niihin kriteereihin, joita etsimme uudelle lippulaivamyymälällemme: keskeinen sijainti, hyvä näkyvyys, sekä hyvä yhteistyö vuokranantajan kanssa. Citycenterissä nämä kaikki täyttyivät erinomaisesti. Tässä uudessa lippulaivamyymälässä tulemme esittelemään asiakkaillemme myös uusia ja edullisia brändejä. Me XXL:llä uskomme, että myyjiemme erinomainen asiantuntemus, tavaratalon saavutettavuus ja laaja tuotemerkkivalikoima edullisilla hintapisteillä luovat mahtavia asiakaskokemuksia. Odotamme innolla, että saamme toivottaa asiakkaat tervetulleiksi upouuteen myymäläämme”, XXL:n maajohtaja Sini Kurikka sanoo.
"Uusi lippulaivamyymälä Citycenterissä merkitsee uuden luvun alkua XXL:lle ja osoittaa Frasers Groupin pyrkimyksen olla johtava urheiluvälineiden vähittäismyyjä EMEA-alueella, ja XXL on avainasemassa kasvustrategiassamme Pohjoismaissa. Olemme innoissamme yhteistyöstä Spondan kaltaisten luotettavien vuokranantajien kanssa, samalla kun jatkamme kasvuamme", sanoo James France, XXL:n omistajan Frasers Groupin yritysostojohtaja (Chief Acquisition Officer).
”Olemme innoissamme saadessamme toivottaa XXL:n tervetulleeksi Citycenteriin, mikä on jälleen osoitus Helsingin keskustasijaintien vetovoimaisuudesta. XXL vahvistaa entisestään kauppakeskuksemme tarjontaa ja vastaa kävijöiden toiveisiin laadukkaasta urheilun- ja vapaa-ajan valikoimasta. Vilkkaan kävelykadun, Keskuskadun varrella sijaitseva Citycenter ja sen liikkeet palvelevat päivittäin runsaita asiakasvirtoja. Tavoitteenamme on kehittää Citycenterin tarjontaa jatkuvasti vastaamaan entistä paremmin asiakkaidemme odotuksia ja palvelemaan Helsingissä vierailevien, asuvien ja työskentelevien tarpeita”, Spondan toimitusjohtaja Christian Hohenthal sanoo.
Sponda on yksi maailman vastuullisimmista kiinteistöalan yrityksistä kansainvälisessä GRESB vastuullisuusarvioinneissa. Kauppakeskus Citycenter käyttää 100 %:sti päästötöntä energiaa, kuten tuulisähköä, uusiutuvaa kaukolämpöä sekä päästötöntä kaukojäähdytystä. Kiinteistö on saavuttanut Excellent-tason BREEAM In-Use –sertifikaatin ja sen katolla toimii aurinkovoimala.
Citycenter sijaitsee ydinkeskustan julkisen liikenteen solmukohdassa, vastapäätä Helsingin päärautatieasemaa ja sen katon alta löytyy 50 liikettä, trendikäs ravintolamaailma sekä huipputason kuntokeskus. Kauppakeskuksen yläpuolella olevissa Citycenter Offices -toimitiloissa puolestaan on tarjolla hulppeaa toimistotilaa.
Yhteyshenkilöt
Anita RiikonenBrändi- ja viestintäpäällikköPuh:+358 40 833 3804anita.riikonen@sponda.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Sponda Oy on Suomen johtava kiinteistösijoitusyhtiö, joka on erikoistunut toimitilakiinteistöjen omistamiseen, hallintaan, kehittämiseen ja vuokraamiseen Suomen suurimmissa kaupungeissa. Asiakaslähtöisillä ratkaisuilla ja korkealaatuisilla kiinteistöillä Sponda luo aktiivisesti alan parhaita käytäntöjä, toimii vastuullisesti ympäristön ja kaupunkikuvan kehittäjänä sekä tukemalla asiakkaitaan.
sponda.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sponda Real Estate Oy
Uusi viihtyisä kohtaamispaikka Helsingin keskustaan – Sponda uudistaa Kukontorista kutsuvan kaupunkikeitaan27.8.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva Kukontorin sisäpiha kokee merkittävän muodonmuutoksen loppuvuoden 2025 ja kevään 2026 aikana. Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda on aloittanut Kukontorilla uudistusprojektin, jonka tavoitteena on luoda alueelle viihtyisä, avoin ja eläväinen kaupunkikeidas, joka kutsuu pysähtymään, kohtaamaan ja viihtymään.
Sponda starts work to transform Kukontori courtyard in the centre of Helsinki into an urban oasis27.8.2025 08:30:00 EEST | Press release
Sponda Ltd, one of Finland’s leading real estate asset management companies, has started work to significantly transform Kukontori, a courtyard located in the heart of Helsinki. The work will redevelop the courtyard to create an open, vibrant and welcoming environment where people will be able to pause, connect and enjoy themselves.
Sponda käynnistää ensimmäisen Urban Collection -hankkeen Helsingin keskustassa osana 100 miljoonan euron investointia – Boston Consulting Group muuttaa uudistuvaan Mannerheimintie 6:een17.6.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda investoi yli 100 miljoonaa euroa viiden Helsingin keskustassa sijaitsevan toimitilakiinteistön täydelliseen uudistamiseen ja huippuluokan toimitilojen kehittämiseen. Kansainvälinen liikkeenjohdon konsultointiyritys Boston Consulting Group siirtää Suomen pääkonttorinsa Mannerheimintie 6 -rakennukseen, joka on ensimmäinen Spondan uudistuvista Urban Collection -kohteista. Suunnitellut hankkeet toteutetaan vaiheittain vuokraustilanteen mukaan, ja ne vastaavat Helsingin keskustan kasvavaan kysyntään korkealaatuisista toimitiloista.
Sponda launches first Urban Collection project in Helsinki city centre as part of €100m investment, with Boston Consulting Group moving its Finnish headquarters to Mannerheimintie 617.6.2025 08:00:00 EEST | Press release
Sponda Ltd, one of Finland’s leading real estate asset management companies, is investing more than €100m to develop five premium-level properties in the heart of Helsinki, with the international management consulting firm Boston Consulting Group moving its Finnish headquarters to the fully renovated Mannerheimintie 6 building. This will be the first of Sponda's planned Urban Collection renovation projects, which will be developed in a phased approach based on tenant uptake and in response to the strong demand for high-quality office space in the city centre.
IPR-lakitoimisto Berggren muuttaa Kaartinkaupunkiin, Spondan uudistuneeseen Fabian 21-toimitaloon28.5.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda on solminut IPR-lakitoimisto Berggren Oy:n kanssa sopimuksen, jonka myötä Berggren vuokraa uudet toimistotilansa Helsingin Kaartinkaupungissa sijaitsevasta täysin uudistuneesta täyden palvelun Fabian 21 -toimitalosta. Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva Kaartinkaupunki houkuttelee erityisesti asiantuntijayrityksiä, jotka arvostavat alueen monipuolisia palveluita, arvokasta miljöötä ja erinomaista saavutettavuutta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme