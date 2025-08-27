XXL urheilu- ja vapaa-ajankauppaketju avaa 3 000 neliön lippulaivamyymälän Spondan kauppakeskus Citycenteriin

XXL valitsi Citycenterin sen keskeisen sijainnin, erinomaisen näkyvyyden ja vilkkaiden asiakasvirtojen vuoksi – kauppakeskuksessa vieraili viime vuonna 13,2 miljoonaa kävijää. Uusi myymälä täydentää Citycenterin monipuolista vähittäiskaupan ja vapaa-ajan tarjontaa sekä vahvistaa kävijöiden asiakaskokemusta entisestään. XXL:n lähes 3 000 neliön kokoinen, kahteen kerrokseen sijoittuva myymälä tuo kattavan valikoiman urheilu- ja vapaa-ajan tuotteita Helsingin vilkkaaseen ydinkeskustaan.

Monikäyttökohteessa, jossa yhdistyvät kauppakeskus ja modernit toimistotilat, uuden liikkeen valikoima palvelee niin kuluttaja-asiakkaita, matkailijoita kuin keskuksen toimistojen työntekijöitäkin, jotka hyödyntävät arjessaan keskuksen kattavaa palvelutarjontaa.

”Meillä on vahva luottamus Suomen urheilukauppamarkkinoihin. Citycenter Helsingin keskustassa vastasi niihin kriteereihin, joita etsimme uudelle lippulaivamyymälällemme: keskeinen sijainti, hyvä näkyvyys, sekä hyvä yhteistyö vuokranantajan kanssa. Citycenterissä nämä kaikki täyttyivät erinomaisesti. Tässä uudessa lippulaivamyymälässä tulemme esittelemään asiakkaillemme myös uusia ja edullisia brändejä. Me XXL:llä uskomme, että myyjiemme erinomainen asiantuntemus, tavaratalon saavutettavuus ja laaja tuotemerkkivalikoima edullisilla hintapisteillä luovat mahtavia asiakaskokemuksia. Odotamme innolla, että saamme toivottaa asiakkaat tervetulleiksi upouuteen myymäläämme”, XXL:n maajohtaja Sini Kurikka sanoo.

"Uusi lippulaivamyymälä Citycenterissä merkitsee uuden luvun alkua XXL:lle ja osoittaa Frasers Groupin pyrkimyksen olla johtava urheiluvälineiden vähittäismyyjä EMEA-alueella, ja XXL on avainasemassa kasvustrategiassamme Pohjoismaissa. Olemme innoissamme yhteistyöstä Spondan kaltaisten luotettavien vuokranantajien kanssa, samalla kun jatkamme kasvuamme", sanoo James France, XXL:n omistajan Frasers Groupin yritysostojohtaja (Chief Acquisition Officer).

”Olemme innoissamme saadessamme toivottaa XXL:n tervetulleeksi Citycenteriin, mikä on jälleen osoitus Helsingin keskustasijaintien vetovoimaisuudesta. XXL vahvistaa entisestään kauppakeskuksemme tarjontaa ja vastaa kävijöiden toiveisiin laadukkaasta urheilun- ja vapaa-ajan valikoimasta. Vilkkaan kävelykadun, Keskuskadun varrella sijaitseva Citycenter ja sen liikkeet palvelevat päivittäin runsaita asiakasvirtoja. Tavoitteenamme on kehittää Citycenterin tarjontaa jatkuvasti vastaamaan entistä paremmin asiakkaidemme odotuksia ja palvelemaan Helsingissä vierailevien, asuvien ja työskentelevien tarpeita”, Spondan toimitusjohtaja Christian Hohenthal sanoo.

Sponda on yksi maailman vastuullisimmista kiinteistöalan yrityksistä kansainvälisessä GRESB vastuullisuusarvioinneissa. Kauppakeskus Citycenter käyttää 100 %:sti päästötöntä energiaa, kuten tuulisähköä, uusiutuvaa kaukolämpöä sekä päästötöntä kaukojäähdytystä. Kiinteistö on saavuttanut Excellent-tason BREEAM In-Use –sertifikaatin ja sen katolla toimii aurinkovoimala.

Citycenter sijaitsee ydinkeskustan julkisen liikenteen solmukohdassa, vastapäätä Helsingin päärautatieasemaa ja sen katon alta löytyy 50 liikettä, trendikäs ravintolamaailma sekä huipputason kuntokeskus. Kauppakeskuksen yläpuolella olevissa Citycenter Offices -toimitiloissa puolestaan on tarjolla hulppeaa toimistotilaa.