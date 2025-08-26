Rahoituksella vauhditetaan elinkeinojen kehittymistä
ELY-keskus myönsi tammi-kesäkuun aikana rahoitusta Lappiin noin 22 miljoonaa euroa. Rahoituksesta noin 9 miljoonaa kohdistui yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin. Maa-, poro- ja kalatalouden investointeja tuettiin noin 2,4 miljoonalla eurolla. Kehittämishankkeisiin myönnettiin yli 10 miljoonaa euroa.
(Tutustu rahoituskatsaukseen tiedotteen lopussa olevasta linkistä.)
Rahoituksen kysyntä oli tammi-kesäkuussa edelleen vilkasta. Matkailualan voimakas kasvu näkyi rahoitushakemusten määrässä, ja se sai myös rahoitusta toimialoista eniten.
Myös metalliteollisuudesta hankeideoita saatiin rahoitettavaksi aiempaa enemmän. Alan hankkeita on rahoitettu eniten Meri-Lapissa.
Suuren rahoituskysynnän vuoksi kielteisiä päätöksiä on tehty hieman aikaisempaa enemmän. Kuluvan rahoituskauden edetessä niukkeneva määrärahatilanne tulee edelleen haastamaan rahoituksen myöntämistä.
Rakennerahastojen yritysrahoitusta on suunnattavissa edelleen erityisesti TKI-intensiteetin kasvattamiseen sekä digitalisaation kehittämiseen. Maaseuturahoituksella voi kehittää laajasti eri toimialojen yritystoimintaa maaseudulla.
Lappilainen ruoantuotanto ja huoltovarmuuden vahvistaminen keskeisiä rahoitusteemoja
Lappilaisella ruoantuotannolla ylläpidetään maakunnan omavaraisuutta. Esimerkiksi kalatalouteen rahoitettiin tuotannon kasvattamiseen tähtäävä kalankasvatusinvestointi ja kaupallisten kalastajien investointeja.
– Tänä vuonna Lapissa on myönnetty tukea peräti kolmelle uudelle kaupallisen kalastuksen aloittaneelle kalastajalle, johtava kalatalousasiantuntija Jari Leskinen iloitsee. – Kaksi kalastajista on tullut elinkeinon pariin kalastajien rekrytointihankkeen tuloksena, kolmas on tullut ja päässyt alkuun kokeneen kalastajan opissa.
Kalatalouden yleisillä kehittämishankkeilla vahvistetaan kalatalouden kilpailukykyä ja etsitään ratkaisuja elinkeinon kehittämistarpeisiin. Puolivuotiskaudella käynnistyi Sodankylän kunnan toteuttama hanke, jossa keskitytään lappilaisen lähikalan menekin edistämiseen. Hankkeessa kehitetään keinoja ja toimintamalleja ammattikeittiöiden hankintojen, kalan tuotannon, tuotejalostuksen, varastoinnin ja jakelun yhteensovittamiseen.
Maa- ja porotaloudessa investointihankkeet ovat painottuneet pääasiassa olemassa olevan tuotannon ylläpitämiseen ja parantamiseen.
Maaseudun hanketuilla on panostettu edelleen maaseudun kriittiseen infraan: laajakaista- ja vesihuoltoinvestointeihin. Laajakaistayhteyksiä on rahoitettu alkuvuoden aikana Kittilän Hormakumpuun, Kolarin Kurtakkoon ja Jauhojärvelle, Posion Ylikitkalle sekä Rovaniemen Leipeelle, Perunkajärvelle, Vikajärvelle ja Yläkemijoelle. Kylien laajakaistahankkeita rahoitetaan sillä perusteella, ettei harvaan asutuille alueille ole useinkaan mahdollista saada nopeita tietoliikenneyhteyksiä ilman ulkopuolista rahoitusta.
Tutustu tammi-kesäkuun rahoituskatsaukseen (ely-keskus.fi).
