Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Pelastusharjoitus sulkee Lahden eteläisen ohikulkutien tunnelit torstaina 4. syyskuuta
Lahden eteläisen kehätien maantietunneleissa järjestetään 4. syyskuuta pelastusharjoitus, minkä vuoksi sekä Liipolan että Patomäen tunnelit suljetaan liikenteeltä noin klo 8–13. Harjoituksen tavoitteena on kehittää viranomaisyhteistyötä vaativaan tunneliympäristöön lavastetun suuronnettomuuden avulla.
Harjoitukseen osallistuu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen lisäksi Renkomäen VPK, Lahden VPK, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen AKUUTTI24:n ensihoito ja päivystys, ELY-keskus, Fintraffic, Väylävirasto, Hämeen poliisilaitos, Terranor, Ramboll CM, Lahden kaupunki sekä koulutuskeskus Salpaus.
Harjoituksessa lavastetaan henkilöauton ja linja-auton liikenneonnettomuus, jossa loukkaantuu useita henkilöitä sekä syttyy tulipalo.
Tunnelien lähistöllä liikkuu harjoituksen aikana runsaasti pelastusyksiköitä, ambulansseja sekä poliisiautoja, ja alueella voi näkyä keinosavua. Harjoitus ei aiheuta vaaraa ulkopuolisille, eikä vaikuta päivystyspalvelujen saatavuuteen.
– Harjoitus on tärkeää toteuttaa täysimittaisena ja mahdollisimman todenmukaisissa olosuhteissa, tietunnelin hallinnoijan edustaja Tero Tiensuu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta sanoo.
Harjoituksessa mukana yli sata henkilöä
Tunneliharjoitukseen osallistuu kaikkiaan yli 110 henkilöä. Osa heistä on mukana käytännön harjoittelussa ja osa johto- ja tilannekeskuksissa.
– Tavoitteena on harjoitella yhteistoimintaa ja johtamista yhdessä muiden viranomaisten kanssa, pelastustoiminnan koulutuksesta vastaava vs. aluepalopäällikkö Tero Kujala Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta kertoo.
Samalla keskitytään onnettomuuspaikan lähestymiseen maantietunneliolosuhteissa sekä pelastustoiminnan taktiikan valitsemiseen. Pelastuslaitokselta harjoitukseen osallistuu 35 henkilöä sekä Lahden VPK:n ja Renkomäen VPK:n sopimuspalokuntalaisia.
– Ensihoidosta on mukana yhdeksän ensihoidon yksikköä sekä noin 20 ensihoitajaa. Harjoittelemme ensihoidon johtamista, potilasluokittelua sekä potilasvirran hallintaa suuronnettomuudessa, ensihoitokouluttaja Petri Lähde Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta sanoo.
Harjoituksessa testataan terveydenhuollon päivitettyjä suuronnettomuusohjeita. Koulutuskeskus Salpauksen lähihoitajaopiskelijoita maskeerataan harjoituksessa potilaiksi.
Harjoitukseen osallistuvat myös Pelastustoiminnan Etelä-Suomen yhteistyöalueen johtokeskus sekä HUS:n tilannekeskus.
Kehätie suljettu Okeroisten ja Kujalan välillä
Maantietunnelien sulku aloitetaan torstaina 4. syyskuuta 2025 klo 8 ja klo 8–13 Lahden eteläinen kehätie on suljettu Okeroisten ja Kujalan välillä.
Poliisi valvoo liikenteen sujumista harjoituksen aikana ja puuttuu tarvittaessa vaaratilanteisiin. Kiertotie kulkee maantien 296, maantien 167 ja valtatien 4 kautta. Tunnelit avataan liikenteelle heti harjoituksen päätyttyä.
Lisätietoa
Tero Kujala, vs. aluepalopäällikkö 0440 773 258, Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Tero Tiensuu, projektipäällikkö, tietunnelin hallinnoijan edustaja 029 5021 134 (tavoitettavissa ma 1.9. alk.), Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Liitteenä olevat kuvat käytettävissä tästä aiheesta uutisoitaessa lähde mainiten.
Avainsanat
Kuvat
Linkit
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kalasteluviestejä on liikkeellä lastensuojelun nimissä27.8.2025 08:36:58 EEST | Tiedote
Hyvinvointialueelle on tullut ilmoituksia kalasteluviesteistä.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kampanja nuorten turvallisen ja väkivallattoman elämän puolesta käynnistyy yhdessä kuntien kanssa22.8.2025 08:18:52 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen alueen kunnat ja hyvinvointialue käynnistävät 25. elokuuta kampanjan, joka kannustaa ja tukee nuoria elämään väkivallatonta ja turvallista elämää. Kampanja korostaa nuorten oikeutta tuntea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi kotona, koulussa ja vapaa-ajalla.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Digitaalinen postilaatikko tuo viranomaisten viestit välittömästi saataville ja säästöjä hyvinvointialueelle21.8.2025 08:13:59 EEST | Tiedote
Syyskauden alkajaisiksi kannattaa ottaa käyttöön digitaalinen postilaatikko. Käyttöönotolla varmistaa, että saa välittömästi viranomaisten viestit. Mitä useampi päijäthämäläinen valitsee digitaalisen postilaatikon päivittäisten viestien vastaanottamiseen, sitä suurempi summa säästyy myös hyvinvointialueen postitus- ja paperikuluissa.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Mökkikauden päättäjäisiä voi juhlistaa vesistöjen äärellä ilotulittein 30.8.20.8.2025 10:24:40 EEST | Tiedote
Venetsialaiset on länsirannikolta alkunsa saanut perinne, jossa juhlistetaan mökkikauden päättäjäisiä ulkotulin ja ilotulittein. Tapa on levinnyt muualle Suomeen, ja myös Päijät-Hämeessä ilotulitteiden käyttö on sallittua elokuun viimeisenä lauantaina 30.8. klo 18-24 vesistöjen läheisyydessä taajamien ulkopuolella.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Asukkaat pääsevät kertomaan näkemyksensä päihdetilanteesta – kysely avautuu maanantaina20.8.2025 08:36:11 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen asukkailta kysytään näkemyksiä ja kokemuksia päihteiden käytöstä omassa asuinkunnassa. Kysely avautuu maanantaina 25. elokuuta ja kestää 14. syyskuuta asti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme