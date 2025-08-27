Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Pelastusharjoitus sulkee Lahden eteläisen ohikulkutien tunnelit torstaina 4. syyskuuta

27.8.2025 13:44:21 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Lahden eteläisen kehätien maantietunneleissa järjestetään 4. syyskuuta pelastusharjoitus, minkä vuoksi sekä Liipolan että Patomäen tunnelit suljetaan liikenteeltä noin klo 8–13. Harjoituksen tavoitteena on kehittää viranomaisyhteistyötä vaativaan tunneliympäristöön lavastetun suuronnettomuuden avulla.

Harjoitukseen osallistuu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen lisäksi Renkomäen VPK, Lahden VPK, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen AKUUTTI24:n ensihoito ja päivystys, ELY-keskus, Fintraffic, Väylävirasto, Hämeen poliisilaitos, Terranor, Ramboll CM, Lahden kaupunki sekä koulutuskeskus Salpaus.

Harjoituksessa lavastetaan henkilöauton ja linja-auton liikenneonnettomuus, jossa loukkaantuu useita henkilöitä sekä syttyy tulipalo.

Tunnelien lähistöllä liikkuu harjoituksen aikana runsaasti pelastusyksiköitä, ambulansseja sekä poliisiautoja, ja alueella voi näkyä keinosavua. Harjoitus ei aiheuta vaaraa ulkopuolisille, eikä vaikuta päivystyspalvelujen saatavuuteen.

– Harjoitus on tärkeää toteuttaa täysimittaisena ja mahdollisimman todenmukaisissa olosuhteissa, tietunnelin hallinnoijan edustaja Tero Tiensuu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta sanoo.

Harjoituksessa mukana yli sata henkilöä

Tunneliharjoitukseen osallistuu kaikkiaan yli 110 henkilöä. Osa heistä on mukana käytännön harjoittelussa ja osa johto- ja tilannekeskuksissa.

– Tavoitteena on harjoitella yhteistoimintaa ja johtamista yhdessä muiden viranomaisten kanssa, pelastustoiminnan koulutuksesta vastaava vs. aluepalopäällikkö Tero Kujala Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta kertoo.

Samalla keskitytään onnettomuuspaikan lähestymiseen maantietunneliolosuhteissa sekä pelastustoiminnan taktiikan valitsemiseen. Pelastuslaitokselta harjoitukseen osallistuu 35 henkilöä sekä Lahden VPK:n ja Renkomäen VPK:n sopimuspalokuntalaisia.

– Ensihoidosta on mukana yhdeksän ensihoidon yksikköä sekä noin 20 ensihoitajaa. Harjoittelemme ensihoidon johtamista, potilasluokittelua sekä potilasvirran hallintaa suuronnettomuudessa, ensihoitokouluttaja Petri Lähde Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta sanoo.

Harjoituksessa testataan terveydenhuollon päivitettyjä suuronnettomuusohjeita. Koulutuskeskus Salpauksen lähihoitajaopiskelijoita maskeerataan harjoituksessa potilaiksi.

Harjoitukseen osallistuvat myös Pelastustoiminnan Etelä-Suomen yhteistyöalueen johtokeskus sekä HUS:n tilannekeskus.

Kehätie suljettu Okeroisten ja Kujalan välillä

Maantietunnelien sulku aloitetaan torstaina 4. syyskuuta 2025 klo 8 ja klo 8–13 Lahden eteläinen kehätie on suljettu Okeroisten ja Kujalan välillä.

Poliisi valvoo liikenteen sujumista harjoituksen aikana ja puuttuu tarvittaessa vaaratilanteisiin. Kiertotie kulkee maantien 296, maantien 167 ja valtatien 4 kautta. Tunnelit avataan liikenteelle heti harjoituksen päätyttyä.

Lisätietoa

Tero Kujala, vs. aluepalopäällikkö 0440 773 258, Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Tero Tiensuu, projektipäällikkö, tietunnelin hallinnoijan edustaja 029 5021 134 (tavoitettavissa ma 1.9. alk.), Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Liitteenä olevat kuvat käytettävissä tästä aiheesta uutisoitaessa lähde mainiten.

Avainsanat

pelastusharjoituslahtitunnelisuuronnettomuuspelastuslaitosensihoitopäijät-hämeen hyvinvointialueviranomaisyhteistyö

Kuvat

Patomäen tunnelissa harjoiteltiin vuonna 2020.
Patomäen tunnelissa harjoiteltiin vuonna 2020.
Salla Virta/Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Lataa
Pelastusharjoitus Lahden eteläisen kehätien maantietunnelissa 2020.
Pelastusharjoitus Lahden eteläisen kehätien maantietunnelissa 2020.
Salla Virta/Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Lataa
Pelastusharjoitus Lahden eteläisen kehätien maantietunnelissa 2020.
Pelastusharjoitus Lahden eteläisen kehätien maantietunnelissa 2020.
Salla Virta /Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Lataa

Linkit

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

hyvinvointialueen logo

