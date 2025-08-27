Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Pelastusharjoitus sulkee Lahden eteläisen ohikulkutien tunnelit torstaina 4. syyskuuta

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kampanja nuorten turvallisen ja väkivallattoman elämän puolesta käynnistyy yhdessä kuntien kanssa 22.8.2025 08:18:52 EEST | Tiedote

Päijät-Hämeen alueen kunnat ja hyvinvointialue käynnistävät 25. elokuuta kampanjan, joka kannustaa ja tukee nuoria elämään väkivallatonta ja turvallista elämää. Kampanja korostaa nuorten oikeutta tuntea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi kotona, koulussa ja vapaa-ajalla.