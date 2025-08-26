Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 27.8.2025: Kallaveden vedenpinta poikkeuksellisen alhaalla

Kallaveden vesitilannekatsaus 20.8.2025: Vedenpinta on laskenut purjehduskauden alarajalle 21.8.2025 09:53:43 EEST | Tiedote

Kallaveden pinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,75, joka on vesiluvan mukaisen purjehduskauden alarajan korkeus. Keskimääräisen ennusteen mukaan vedenpinta laskee edelleen noin 5 cm ja alin korkeus saavutettaneen syyskuun puolenvälin jälkeen. Sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi siihen miten paljon vedenpinnat tästä vielä laskevat. Kallaveden pinta on ollut koko purjehduskauden keskimääräistä alempana. Tavanomaista matalampi tulvahuippu saavutettiin normaalia aiemmin jo huhtikuun loppupuolella. Tyypillisesti Kallaveden tulvahuippu on ajoittunut kuukautta myöhemmäksi. Lisäksi loppukesän poutainen hellejakso pienensi latvavesiltä tulevaa virtaamaa sekä lisäsi haihdutaa. Edellisen kerran Kallaveden purjehduskauden alaraja alittui selkeästi vuonna 2019. Tuolloin vedenpinta laski alarajan alapuolelle elokuun lopulla saavuttaen alimmillaan tasonsa kuukautta myöhemmin, jolloin vedenkorkeus oli tasolla N2000 +81,65. Kallavesi purkautuu tällä hetkellä pelkästään Karvionkosken ja Naapusk