Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 27.8.2025: Kallaveden vedenpinta poikkeuksellisen alhaalla
Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,72. Taso on 26 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja kevään tulvahuipusta laskua on 64 cm. Virallisten vesiväylien kulkusyvyydet ovat rajoittuneet hieman, sillä Kallaveden väylät on mitoitettu tason 81,75 mukaan. Tavalliset huviveneilijät saavat olla tarkkana riittävän kulkusyvyyden kanssa merkitsemättömillä vesillä.
Tilastollisesti tarkastellen vedenpinta on varsin alhainen, sillä tämänpäiväistä alempi pinnankorkeus 27.8. on havaittu viimeksi vuonna 2009.
Iisalmen reitillä säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä virtaamat ovat olleet pieniä. Näissä järvissä kaikki lähtevä virtaama menee patoluukkujen kautta, joten pinnan taso ei pääse samalla tavalla laskemaan kuin luonnon koskien kautta purkavissa järvissä. Tasot ovat vain 5-10 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason.
Nilsiän reitin vedenpinnat ovat noin 10 cm keskimääräistä alemmat, Juojärvi on vain 4 cm alle ajankohdan keskiarvon. Näissä järvissä on samantyyppinen tilanne kuin Iisalmen reitillä, että tämänhetkiset pinnat ovat huomattavasti lähempänä ajankohdan tavallista tasoa kuin Kallavedessä ja Rautalammin reitillä.
Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 45 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 75.83. Haukivesi on laskenut kahdessa viikossa 10 cm. Edellisen kerran tähän aikaan vuodesta alempi pinnankorkeus on ollut vuonna 2011. Saimaan juoksutus on ollut jo kolme kuukautta selvästi luonnollista virtaamaa pienempää.
Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä Pielavesi, Iisvesi, Suontee ovat 18-28 cm alle ajankohdan keskimääräisen. Hankavesi jopa 41 cm ja alaosan keskusallas Konnevesi on 21 cm ajankohdan keskiarvon. Rautalammin reitillä viimeisin kuiva vuosi on ollut 2019 jolloin sekä Pielavesi että Konnevesi ovat olleet 27.8. alempana kuin tänään.
Pohjavesitilanne
Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan kohtuullinen ja ennuste on edelleen laskeva, mutta toistaiseksi ei ole tullut tietoon ongelmia veden riittävyyden kanssa.
Pintalämpötilat
Järvien pintalämpötilat ovat noin 15 astetta, mikä on ajankohtaan nähden hieman keskimääräistä viileämpää.
Kallaveden säännöstelyyn voi tutustua tarkemmin vesi.fi sivustolle julkaistussa uudessa Kallaveden säännöstelyä koskevassa osiossa: Kallaveden säännöstely | Vesi.fi
Ilkka MaksimainenVesitalousasiantuntijaPohjois-Savon ELY-keskusPuh:0295 026 823ilkka.maksimainen@ely-keskus.fi
