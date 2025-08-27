Helsingin yliopiston Esa Hämäläinen: T&K-sovusta luopuminen olisi kohtalokas virhe – kasvu syntyy tutkimuksesta, ei leikkauksista
Ensi viikon budjettiriihessä hallituksella on mahdollisuus vahvistaa kasvun ja kilpailukyvyn edellytyksiä pitämällä kiinni historiallisesta T&K-sopimuksesta. Valtiovarainministeriön esitys sopimuksen lykkäämisestä olisi askel väärään suuntaan.
– Kasvua ei synny ilman uusia innovaatioita, ja uusia innovaatioita ei synny ilman pitkäjänteistä tutkimusta. Huomisen ratkaisut tehdään tänään tehtävällä perustutkimuksella, toteaa Helsingin yliopiston hallintojohtaja Esa Hämäläinen.
Parlamentaarisesti sovittu sitoutuminen 4 % T&K-investointeihin on ollut keskeinen linjaus Suomen talouskasvun ja kilpailukyvyn vahvistamisessa. Nyt siitä kaavaillaan peräännyttävän hetkellä, jolloin tutkimukseen panostaminen olisi tärkeämpää kuin koskaan.
– T&K-sopu oli historiallinen ja kauan odotettu päätös, joka osoitti kaikkien puolueiden ymmärrystä tutkimuksen merkityksestä Suomen tulevaisuudelle. Tavoitteesta luopuminen olisi sekä periaatteellisesti että käytännössä valtava takaisku, Hämäläinen toteaa.
Valtiovarainministeriön ehdotus lykkäisi T&K-tavoitteiden aikataulua ja kohdistaisi leikkauksia erityisesti yliopistojen ja Suomen Akatemian rahoitukseen – eli juuri niihin rakenteisiin, joista sovun mukainen kasvu on tarkoitus rakentaa.
Tutkimus, kehitys ja innovaatiot eivät ole toisistaan irrallisia siiloja, vaan ne muodostavat ketjun, jonka alkupää on yliopistoissa tehtävä perustutkimus. Yliopistojen rahoitus mahdollistaa tutkijoiden työn, laadukkaat tutkimusinfrastruktuurit ja kilpaillun rahoituksen omarahoitusosuuksien hoitamisen. Ilman tätä kivijalkaa ei synny myöskään soveltavaa tutkimusta ja yritysyhteistyötä, jota hallitus haluaa edistää.
Julkinen tutkimus on yhteiskunnan investointi tulevaisuuteen. Se kantaa hedelmää uusina tuotteina, palveluina, yrityksinä ja osaamisena. Ilman riittävää tutkimusrahoitusta jäävät uudet innovaatiot syntymättä ja talouden uudistuminen pysähtyy.
– On lyhytnäköistä ajatella, että tutkimusleikkauksilla voitaisiin kuroa umpeen julkisen talouden ongelmia. Todellisuudessa leikkaukset romuttavat edellytykset tulevaisuuden kasvulle ja kilpailukyvylle, Hämäläinen päättää.
Helsingin yliopisto vaatii hallitusta pitämään kiinni parlamentaarisesta T&K-sovusta ja sen aikataulusta ja luopumaan yliopistoindeksin leikkaamisesta. Epävarmuus, poukkoilu ja tulevaisuudesta lyhytnäköisesti leikkaaminen eivät rakenna kasvua ja hyvinvointia.
